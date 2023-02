Fantastični večni derbi, ki je navdušil vse

Danes se bosta ob 15. uri v večnem derbiju spopadla Maribor in Olimpija. Ljudski vrt bo pokal po šivih, dobri formi vijolic in zmajev pa namigujeta, da bi lahko ljubitelji nogometa danes prišli na svoj račun. Se bosta mreži tresli pogosto? Odkar so se Ljubljančani v novi klubski preobleki leta 2009 vrnili med elito, je z največ zadetki postregel dvoboj, odigran 4. oktobra 2014. Takrat ni manjkalo atraktivnih potez, bilo je napeto do zadnje sekunde, na koncu pa je mesto ob Dravi slavilo enega in edinega Marcosa Tavaresa! Kaj vse se je dogajalo na enem najbolj spektakularnih derbijev vseh časov?

Pred slabim desetletjem je bilo razmerje moči v 1. SNL pri vrhu drugačno. Maribor je kraljeval na lestvici, osvajal naslove kot po tekočem traku, izjemne predstave pa ponujal tudi v Evropi, kjer je mešal štrene velikanom tudi v ligi prvakov. Vijolice so takrat na večnih derbijih imele pozitivne izkušnje z Olimpijo, pri kateri so zaradi skromnejših dosežkov navijači obrnili hrbet takratnemu predsedniku Izetu Rastoderju. Pod vodstvom športnega direktorja Milenka Ačimovića so se v ljubljanski ekipi že delali obrisi zasedbe, ki bi lahko v bližnji prihodnosti prekinili zmagoviti niz Maribora.

Mariborski ... Foto: Vid Ponikvar

To so nakazali tudi 4. oktobra 2010, ko ni manjkalo dosti, pa bi v polnem Ljudskem vrtu, kjer je ob izjemni navijaški kulisi spremljalo derbi okrog deset tisoč gledalcev, osvojili vse tri točke. Do zmage jo je delilo le nekaj minut, usoden je bil zadetek vijoličnega rekorderja Marcosa Tavaresa, ki je v sodnikovem podaljšku le premagal do takrat izvrstnega Aleksandra Šeligo ter izenačil na 3:3. Tako sta se slovenska velikana razšla s 3:3, to je bil derbi, na katerem je v Ljudskem vrtu po vrnitvi Olimpije v 1. SNL padlo največ zadetkov. Bi lahko danes, ko vodita največja rivala Damir Krznar in Albert Riera ter pred srečanjem vseh srečanj napovedujeta igro na zmago, dočakali še razkošnejši festival golov?

... in ljubljanski navijači so na večnem derbiju pred devetimi leti videli kopico zadetkov. Foto: Vid Ponikvar

Maribor : Olimpija 3:3 (2:3) Stadion Ljudski vrt, gledalcev 10.500, sodniki: Jug (Tolmin), Žunič (Kranj) in Vukan (Gornja Radgona). Strelci: Mendy 12., Šuler 19., Tavares 90.+1; Vukčević 4., Šporar 10., Kapun 41. Maribor: Handanović, Mertelj, Rajčević, Šuler, Viler, Ibraimi, Filipović, Ndiaye (od 66. Zahović), Bohar (od 60. Vršič), Tavares, Mendy. Olimpija: Šeliga, Jović, Delamea Mlinar, Zarifović (od 46. Bajrić), Mitrović, Kapun, Matić, Zajc, Omladič, Vukčević (od 71. Rodić), Šporar (od 90. Burgić).

Največja slovenska kluba so 4. oktobra 2014 pričakale polne tribune. Foto: Vid Ponikvar

Navijači Maribora, ki so v tisti sezoni spremljali svoje ljubljence v ligi prvakov, so si privoščili tekmece iz Ljubljane, ki so jih nekaj sezon pred tem, ko jih je vodil Dušan Kosić, zaradi všečnega in igrivega nogometa nekateri oklicali za "slovensko Barcelono". Foto: Vid Ponikvar

Olimpija je kmalu prekrižala načrte gostiteljem. Črnogorec Marko Vukčević, ki zadnja leta igra v Romuniji, je prelisičil Mitjo Vilerja in premagal Jasmina Handanovića. Zmaji so ekspresno povedli v četrti minuti. Foto: Vid Ponikvar

Le šest minut pozneje je Andraž Šporar s spektakularnim udarcem podvojil prednost gostov iz Ljubljane. Dišalo je po velikem presenečenju. Foto: Vid Ponikvar

Takratni trener Maribora Ante Šimundža je verjel v povratek. In imel prav. Foto: Vid Ponikvar

Dirigent mariborske obrambe Marko Šuler, ki je na tisti tekmi pokrival Andraža Šporarja, je v 19. minuti izenačil na 2:2. Izjemno uverturo zadetkov, na kateri so v uvodni petini srečanja padli kar štirje zadetki, je pred z zadetkom v 12. minuti začinil še Jean-Phillipe Mendy, ki je znižal na 1:2. Foto: Vid Ponikvar

Olimpija je vseeno dobila prvi polčas. Nik Kapun je v 41. minuti popeljal goste v vodstvo s 3:2. Foto: Vid Ponikvar

Darku Karapetroviću, ki sta mu na klopi pomagala nekdanja slovenska reprezentanta Milenko Ačimović in Aleksander Radosavljević, se je nasmihala najslajša zmaga v trenerski karieri. Foto: Vid Ponikvar

Navijači zeleno-belih, ki bodo v velikem številu napolnili severno tribuno Ljudskega vrta tudi danes, so že skoraj začeli proslavljati zmago. Foto: Vid Ponikvar

Najboljši strelec Maribora Marcos Tavares, rekorder 1. SNL, pa je imel drugačne načrte. Na tekmi je zapravil kar nekaj priložnosti. Aleksander Šeliga je blestel med vratnicama zmajev, v sodnikovem podaljšku pa ob natančnem strelu Brazilca s slovenskim potnim listom z roba kazenskega prostora ni imel možnosti. Dvoboj se je končal s 3:3. Foto: Vid Ponikvar