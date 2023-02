Čudežna statistika Josipa Iličića. A svojega junaka ima tudi Olimpija.

V ligi prvakov se je vpisal med strelce tudi na slovitem Anfieldu. Foto: Reuters V mestu ob Dravi narašča napetost pred največjim praznikom slovenskega klubskega nogometa. V nedeljo se bosta ob 15. uri v Ljudskem vrtu, ki bo zagotovo pokal po šivih, na večnem derbiju za prvenstvene točke udarila Maribor in Olimpija. Pri gostiteljih bo čar največje tekme, kar jo ponuja 1. SNL, prvič v karieri občutil Josip Iličić.

Eden od najboljših slovenskih nogometašev 21. stoletja je pred kratkim dopolnil 35 let. V najmočnejših nogometnih tekmovanjih na svetu je pridobil ogromno izkušenj. V ligi prvakov in serie A se je vpisal med strelce proti največjim evropskim klubom. Zadetke je v Evropi proslavljal tudi proti Liverpoolu, Manchester Unitedu, Valencii in Borussii Dortmund, lani pa se na veselje privržencev vijolic in splošne slovenske nogometne javnosti vrnil v domovino.

Lani je zadel v polno že na prvi tekmi po vrnitvi v 1. SNL. Zatresel je mrežo Mure. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Sprejel je ponudbo Maribora, kjer se počuti odlično. Jeseni še ni bil tako dobro kondicijsko pripravljen, da bi lahko na zelenici prebil več časa. V igro je vstopal le v drugem polčasu, a soigralce hitro okužil z zmagovalno miselnostjo. Maribor je začel zmagovati kot po tekočem traku. Donedavni ''profesor'' iz Bergama ima med navijači Atalante tak ugled, da so se nekateri italijanski ljubitelji nogometa iz tega mesta v Lombardiji v soboto odpravili v Koper na gostovanje Iličićevega Maribora.

V zimskih pripravah je dvignil raven pripravljenosti, lačen je zadetkov in vrhunskih predstav. Na zadnjem derbiju v Kopru je prvič po 13 letih v 1. SNL začel dvoboj od prve minute, tako bi lahko bilo tudi v nedeljo, ko ga čaka prvi večni derbi. Na tem dvoboju mora Maribor, če še verjame v možnost čudežnega preobrata in ubranitve naslova, nujno premagati Olimpijo, Iličićeve izkušnje pa mu bodo zagotovo pri tem v veliko pomoč.

Proti Mariboru blestel v dresu Interblocka

Prvoligaške izkušnje je najprej nabiral v dresu Interblocka. Foto: Vid Ponikvar Ko je Iličić kot golobradi mladenič začel nabirati prvoligaške izkušnje pri Interblocku, jo je nekajkrat pošteno zagodel Mariboru. V Ljudskem vrtu je leta 2009 opozoril nase s prekrasnim zadetkom za zmago Ljubljančanov s 3:2, s katero so v pokalu izločili favorizirane Mariborčane. Takrat je bil nerešljiva uganka za obrambo vijolic tudi v prvenstvu, domačo zmago Šiškarjev nad vijolicami (4:1) je podkrepil z dvema goloma.

Interblock ni znal v popolnosti izrabiti njegovega potenciala. Nastopilo je obdobje skromnih rezultatov, po katerih je mladi ljubljanski klub izpadel v drugo ligo, Iličić pa je že razmišljal o prenehanju igranja velikega nogometa. Takrat je vskočil Zlatko Zahović. Nekdanji športni direktor Maribora je prepričal Iličića, da obleče vijolični dres. To je bila poteza in pol.

Na lice Kranjčana se je vrnil nasmeh, znova je užival ob igranju nogometa in se hitro prikupil navijačem Maribora. Na začetku sezone 2010/11 je za vijolice zbral pet prvenstvenih nastopov. Dvoboja proti Olimpiji ni dočakal, konec poletnega prestopnega roka ga je odkupil Palermo, s tem pa se je začela več kot desetletje dolga pot Iličićevega druženja s Serie A.

Pred 13 leti je pri Mariboru odlično sodeloval z najboljšim takratnim strelcem vijolic Marcosom Tavaresom. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Na tistih tekmah, ki jih je Iličić odigral za Maribor v 1. SNL, ni nikoli izgubil. Na petih tekmah je osvojil 13 točk, še bolj pa je uspešen v tej sezoni, kjer na tekmah, na katerih je nastopil, prešteva zgolj zmage. Tako je, vključujoč nastope iz leta 2010, pri Mariboru nanizal kar osem zmag, kar je imenitna popotnica za večni derbi. To bo njegova 66. tekma v 1. SNL in šele 11. v dresu Maribora.

Nastopi Josipa Iličića za Maribor v 1. SNL: Maribor : Triglav 5:0 (18. julij 2010) - 90 minut

Rudar Velenje : Maribor 0:0 (25. julij 2010) – 21

Maribor : Gorica 3:1 (1. avgust 2010) – 36

Maribor : Nafta 3:1 (14. avgust 2010) – 90

Maribor : Celje 2:0 (22. avgust 2010) – 80 – zadetek

Maribor : Mura 5:1 (6. november 2022) – 13 – zadetek

Maribor : Bravo 3:0 (29. november 2022) – 10

Maribor : Radomlje 7:0 (6. december 2022) – 28

Maribor : Gorica 2:1 (11. december 2022) – 27

Koper : Maribor 0:1 (12. februar 2023) – 80 10 tekem: 9 zmag – 1 remi – gol razlika 31:3

Zadnji večni derbi v Stožicah je spremljal kot gledalec, saj zaradi slabše pripravljenosti še ni kandidiral za nastop. Foto: Vid Ponikvar

Proti Olimpiji se je za točke sicer že meril, ko je nastopal za Interblock. V sezoni 2009/10, ravno tisti, ko so se zmaji po večletni junaški akciji veteranov kluba v novi preobleki vrnili med elito, se je z Olimpijo pomeril trikrat. Enkrat je zmagal, dvakrat izgubil, nikoli pa ni spravil žoge izza hrbta takratnega nadobudnega čuvaja mreže zmajev Jana Oblaka.

Ko brani Vidovšek, Olimpija ne izgublja

Matevž Vidovšek ima prijetne izkušnje z večnimi derbiji. Foto: Grega Valančič/Sportida Zdaj bo poskušal premagati Matevža Vidovška, mladega vratarja, ki prihaja iz Koroške, in med vratnicama zmajev podobno kot aktualni kapetan slovenske izbrane vrste ustvarja čudeže. Podobno kot Iličić z Mariborom tudi Vidovšek z Olimpijo ni še nikoli izgubil v 1. SNL.

Če prištejemo še zadnji krog prejšnje sezone, ko je debitiral na vratih zeleno-belih in pomagal Olimpiji do zmage v Celju z 2:0, je do danes v 1. SNL nastopil na 16 tekmah. Na njih je Olimpija dočakala kar 13 zmag, trikrat je remizirala, izgubila pa prav nikoli! Še več, razlika v zadetkih na omenjenih tekmah je izvrstnih 29:2. Tako je moral vratar, ki pri Olimpiji nosi številko 69, po žogo v svojo mrežo le dvakrat. Prvič ga je premagal Bright Edomwonyi, Nigerijec v dresu Kopra, in postal prvi nogometaš, ki je v 1. SNL premagal Vidovška. Njegovega niza nepremagljivosti, dolgega kar 822 minut, je bilo konec.

Pozneje je nadaljeval z izjemnimi številkami, znova zaklenil vrata na številnih tekmah, na zadnji izmed njih pa ga je na mestnem obračunu z Bravom (2:1) premagal Martin Kramarič. Najboljši strelec Šiškarjev je zatresel njegovo mrežo z bele točke. In to je bilo to. V več kot 1.100 minutah, kot jih je prebil na vratih Olimpije v 1. SNL, je prejel zgolj dva gola.

Vidovšek je na spomladanski uverturi proti Bravu moral enkrat po žogo v svojo mrežo. Na 16. prvoligaški tekmi je prejel šele drugi zadetek! Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Če se ne bi sredi jeseni poškodoval na gostovanju na Bonifiki, bi bila verjetno prednost Olimpije še višja. Obramba je brez njega prejela neprimerno več zadetkov, dvakrat pa ostala brez vsega, tako v Celju (4:3) kot tudi Spodnji Šiški, kjer je Bravo mrežo Denisa Pintola zatresel kar šestkrat (6:1).

Statistika Olimpije na tekmah 1. SNL, ko je branil Vidovšek: 16 tekem: 13 zmag – 3 remiji – gol razlika 29:2

Ko se je kmalu za tem polomom na vrata Olimpije vrnil 23-letni Vidovšek, je Olimpija začela dosegati boljše rezultate in povečevala prednost pred tekmeci. Korošec tako zadnji vrsti zmajev vliva prepotrebno samozavest.

Z večnimi derbiji ima prijetne izkušnje. Na zadnjem gostovanju v Ljudskem vrtu je proslavljal zmago brez prejetega gola. Zdaj ga čaka Maribor, ki z Josipom Iličićem v postavi ne izgublja. Obeta se pravcata poslastica, ki bi lahko navdušila Slovenijo in poslala v svet sliko spektakularnega vrhunca klubskega nogometa na sončni strani Alp.