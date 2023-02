Velika senzacija v Domžalah, Maribor jo je zagodel Kopru

Nogometaši Tabora so se v sklepnem dejanju 21. kroga v gosteh znesli nad Domžalami (4:0) in štafeto najslabšega kluba 1. SNl predali Radomljam, ki so v derbiju začelja "nesrečno" remizirali v Novi Gorici. Maribor je z novim zadetkom Žana Vipotnika, ki se je na lestvici najboljših strelcev izenačil z vodilnim Mirlindom Dakujem, prvič v tej sezoni premagal Koper in se povzpel na tretje mesto. Vodilna Olimpija je v soboto z 2:1 premagala Bravo, Celjani pa so v napetem dvoboju ugnali Muro (2:1).

1. SNL, 21. krog:

Sobota, 11. februar:

Nedelja, 12. februar:

Tabor se je znesel nad Domžalami in zapustil dno razpredelnice

Za največje presenečenje uvodnega spomladanskega kroga je poskrbel Tabor. Čeprav je v Domžale pripotoval kot zadnjeuvrščeni klub, ki je v zimskem prestopnem roku ostal brez številnih nogometašev, je nadigral favorizirane gostitelje in jih odpravili kar s 4:0.

Fotogalerija s tekme Domžale : Tabor, foto Matic Klanšek Velej/Sportida:

Izbranci Simona Rožmana so naskakovali četrto zaporedno zmago v 1. SNL, s katero bi se utrdili v zgornji polovici razpredelnice, na koncu pa so doživeli hudo razočaranje. Dušan Kosić, ki navkljub skromnim jesenskim dosežkom še ni vrgel puške v koruzo in je še vedno deležen podpore vodstva kluba, je proslavljal dragoceno zmago, s katero so Sežančani skočili na osmo mesto. Prehiteli so tako Gorico in Radomlje ter se znebili zadnjega mesta, ki jih je spremljalo zadnje mesece.

Tabor je kar štirikrat zatresel domžalsko mrežo in skočil na osmo mesto, ki omogoča obstanek med elito. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kraševci so povedli že v 6. minuti, ko je Alen Korošec izkoristil darilo domačega vratarja Ajdina Mulalića. Tudi drugi zadetek je padel s ''pomočjo'' Domžalčanov, saj je zimski novinec Mirza Hasanbegović nespretno posredoval pred vrati gostiteljev in premagal lastnega vratarja. V 68. minuti je Adrian Zeljković akcijo, v kateri sta pred njim Luka Šušnjara in Sacha Marasović zadela okvir vrat, kronal z zadetkom za 3:0, končni rezultat pa je z bele točke postavil Mihael Briški.

Vipotnik najboljši strelec 1. SNL

Nedeljski derbi se je na Bonifiki v sončnem vremenu začel po željah Maribora. Vijolice so povedle v 10. minuti, mrežo kanarčkov pa je zatresel kdo drug kot Žan Vipotnik. Mladi Štajerec, ki nosi vijolični dres z "Dončićevo" številko 77, nadaljuje svoj nor strelski ritem. konec jeseni je na zadnjih treh tekmah zadel v polno kar sedemkrat, tokrat je z natančnim diagonalnim strelom po tleh premagal še Adnana Golubovića. Podajo je prispeval Martin Milec. Vipotnik se je na vrhu lestvice najboljših strelcev izenačil z napadalcem Mure Mirlindom Dakujem.

V 58. minuti se je Kopru ponudila idealna priložnost za izenačenje. Sodnik Rade Obrenović je po nekajminutnem ogledu posnetka VAR, sporno je bilo posredovanje Marka Božića nad donedavnim soigralcem Vidom Kodermanom, pokazal na belo točko. odgovornost za izvedbo je prevzel Bede Osuji. Nezadovoljni navijači Maribora so pred vrata Ažbeta Juga zmetali kar nekaj predmetov. Umirjal jih je tudi Josip Iličić, nato pa se je Nigerijec odločil za strel po sredini. Njegovo namero je prebral čuvaj mreže Maribora in ubranil strel.

Koprčani so na dinamični tekmi, na kateri so nogometaši obeh ekip proti vratom usmerili kar 29 strelov (17:12 za Maribor), od tega 14 v okvir vrat (8:6 za Maribor), skušali izenačiti, dvoboj se je zaradi daljšega premora zaradi VAR odločanja o 11-metrovki podaljšal za kar 11 minut, a so na koncu izbranci Damirja Krznarja zadržali vodstvo. Prvič v tej sezoni so premagali Koper, vknjižili že šesto zaporedno zmago v prvenstvu in si še utrdili samozavest pred bližajočim se spektaklom, ko bo prihodnjo nedeljo v Ljudskem vrtu gostovala vodilna Olimpija. Maribor za zeleno-belimi zaostaja 15 točk, za dodatno veselje pa je v vrstah Štajercev poskrbela vrnitev Marka Tolića, ki je v drugem polčasu vstopil v igro in dokazal, da bo kmalu povsem nared za nogometne izzive.

Radomljani ob zmago v zadnjih sekundah

Nedelja prinaša tri tekme. Začelo se je zelo zgodaj, že v času nedeljskega kosila, ko sta se v derbiju začelja v Športnem parku razšla Gorica in Radomlje. Pomerila sta se stara kolega Miran Srebrnič in Oliver Bogatinov, ki je prvič uradno na 1. SNL vodil Radomljane. Bil je na dobri poti, da bi v mestu vrtnic osvojil tri dragocene točke. Njegovi varovanci so vodili vse do tretje minute sodnikovega podaljška, nato pa je Gorica v zadnjem napadu le izenačila.

Oliver Bogatinov je nazadnje vodil prvoligaša v Kidričevem, nato pa se je v Mariboru in Kopru posvetil drugačnim nogometnim vlogam. Foto: Mario Horvat/Sportida

Gostje so v izdihljajih prvega polčasa zapravili najstrožjo kazen. Samsondin Ouro je zgrešil cilj, poslal žogo mimo desne Likarjeve vratnice. Sredi drugega polčasa so Radomljani le povedli. Filip Čuić, eden izmed številnih posojenih igralcev splitskega Hajduka, je po podaji Madžida Šošića po strelu z glavo zatresel mrežo vrtnic. Gorica se je znašla v težavah. Krenila je po izenačenje, a si ni priigrala večje priložnosti. V tretji minuti sodnikovega podaljška je rezervist Luka Vekić z atraktivnim strelom prisilil Emila Velića k predaji, derbi začelja v slovenskem Las Vegasu se je razpletel z remijem.

Celjani spravili v slabo voljo Muro

Težko pričakovan dvoboj med Celjem in Muro, katerega so v zimskem prestopnem roku zaznamovale številne selitve igralcev med obema kluboma, se ni mogel začeti bolje za gostitelje. Že v 15. sekundi je Gregor Bajde z neposredne bližine spretno potisnil žogo v mrežo gostov. Oviral ga je Kai Cipot, a je bil napadalec Celja spretnejši in poskrbel za ekspresno vodstvo gostiteljev.

Gregor Bajde je zatresel mrežo Mure že v 15. sekundi uvodnega srečanja spomladanskega dela. Foto: Grega Valančič/Sportida

Prekmurci so se po uvodnem šoku le pobrali. V 33. minuti je dvakrat zadišalo po izenačenju, a je črno-bele na cedilu pustila sreča. Najprej je vratnico zatresel Nikola Petković, v naslednjem napadu pa še Dardan Shabanhaxhaj. Vratar Celja Matko Obradović, ki si je še v jesenskem delu delil slačilnico v Fazaneriji z omenjenima igralcema, je z veliko pomočjo sreče ohranil mrežo nedotaknjeno.

Celjani so z zadetkom zaznamovali tudi začetek drugega polčasa. Denis Popović je v 49. minuti po predložku s kota imenitno zaposlil Damjana Vukliševića, ki je z natančnim strelom z glavo matiral soboškega vratarja in podvojil prednost gostiteljev. Izbranci Damirja Čontale so se znašli v težavah, a je Lazar Zličić z zadetkom v 60. minuti, ko je presenetil celjsko obrambo z natančnim diagonalnim strelom z roba kazenskega prostora, vrnil upanje na pozitiven razplet dvoboja. Navijači Mure, v knežje mesto jih je prišlo okrog tisoč, so skočili na noge.

Mura je verjela v preobrat, sledil je dramatičen zaključek dvoboja, v katerem je najprej Lovro Bizjak zatresel okvir vrat, nato je dvoboj "ena na ena" z vratarjem Mure izgubil Bajde, po treh minutah sodnikovega podaljška in zadnji priložnosti Mure, ponudila se je Amarju Beganoviću, pa je sodnik Slavko Vinčić odpiskal konec srečanja. Celjani so se razveselili jubilejne desete zmage v tej sezoni, s katero so skočili na drugo mesto. V dresu Celja so debitirali kar trije nekdanji asi Mure - Matko Obradović, Luka Bobičanec in Žan Karničnik.

Zmaji povišali prednost, sanjski debi najstnika

Na ljubljanskem spopadu v Stožicah si je prvo zrelo priložnost presenetljivo priigral Bravo. V 39. minuti jo je zapravil David Flakus Bosilj, ki je ušel zeleno-beli obrambi in krenil proti vratom gostiteljem, nato pa iz ugodnega položaja poslal žogo mimo vrat, ki jih je branil Matevž Vidovšek.

Fotogalerija s tekme med Olimpijo in Bravom, foto Matic Klanšek Velej/Sportida:

Na začetku drugega polčasa so jesenski prvaki, ki so zadnji poraz v prvenstvu doživeli prav proti Bravu (9. oktobra 2022 so v Šiški izgubili z neverjetnih 1:6) prišli do vodstva. Nepričakovano se jim je ponudila priložnost z bele točke. Vratar Brava Gal Lubej Fink je storil napako, nato pa nepravilno oviral Mustafo Nukića. Ljubljenec navijačev Olimpije, sicer nekdanji nogometaš Brava, je padel, sodnik pa je dosodil najstrožjo kazen. V zadetek jo je z natančnim strelom, žoga se je od leve vratnice odbila v gol, pretopil Mario Kvesić in se podpisal pod že sedmi gol v tej sezoni. Prispeval je tudi šest asistenc.

Komaj 18-letni Anes Krdžalić, eden izmed treh zimskih novincev pri Olimpiji in edini izmed njih, ki je začel dvoboj proti Bravu od prve minute, je navdušil z imenitnim zadetkom. Mladi napadalec BiH je mrežo Brava zatresel z neubranljivim projektilom, s katerim je premagal Lubeja Finka. Olimpija je po eni uri srečanja tako vodila z 2:0.

Vratar Olimpije Matevž Vidovšek je prejel šele drugi zadetek, odkar nastopa v 1. SNL. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Že deset minut pozneje pa je sodnik Asmir Sagrković pokazal na belo točko še na drugi strani. Vratar Matevž Vidovšek je storil prekršek nad Davidom Flakusom Bosiljem, nato pa je Martin Kramarič z natančnim strelom z 11 metrov znižal zaostanek na 1:2. Pri tem je ostalo, tako da je Olimpija v spomladanski del vstopila z dragoceno zmago, s katero je še povečala prednost pred zasledovalci.