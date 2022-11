Rogaška zasidrana na vrhu, Krka visoko nadigrala Triglav

Pravljica nogometašev Rogaške se nadaljuje. V 18. krogu druge lige so z 2:1 premagali še spomladi prvoligaša Aluminij in tako na zimski premor odhajajo na prvem mestu s štirimi točkami prednosti. Tretjeuvrščena Krka je v soboto s 4:0 ugnala Triglav, ta je pred dnevi odpustil trenerja Safeta Hadžića.

Druga liga se bo nadaljevala marca, 18. krog je tako odločil, kdo bo prezimil na vrhu. In to je presenečenje sezone Rogaška. Z goloma Marka Musolina in Nejca Gradišarja so neposrednega tekmeca za vrh Aluminij premagali z 2:1. Za Kidričane je zabil Tin Martić.

Nogometaši Krke so v soboto v gosteh premagali Triglav, ki je pred dnevi odpustil trenerja Safeta Hadžića, s 4:0 in se utrdili na tretjem mestu lestvice, kjer imajo šest točk zaostanka za vodilno Rogaško. Dino Kapitanović je dosegel tri gole za Novomeščane.

Kar šest golov je padlo na tekmi Nafta – Krško. Lendavčani so zmagali s 4:2.

Druga liga, 18. krog:

Lestvica: