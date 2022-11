Spopad nekdanjih trenerjev Olimpije na derbiju kroga

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Drugoligaški klubi ne poznajo počitka. Če bo 1. SNL zaradi reprezentančnega premora in začetka SP 2022 mirovala do konca meseca, pa bodo drugoligaši konec tedna dejavni. V 17. krogu bo v ospredju derbi v Ljubljani, kjer bo ambiciozna Ilirija v soboto gostila drugouvrščeni Aluminij. To bo spopad nekdanjih trenerjev Olimpije. Vodilna Rogaška, ki žanje uspehe pod vodstvom Oskarja Drobneta, bo pričakala velenjski Rudar, zelo zanimivo bo tudi v Novem mestu, kjer se bo mudila Nafta.