Pestro v Celju, Maribor se je znesel nad Taborom

Prvoligaške klube čakajo še zadnje obveznosti pred reprezentančnim premorom. Maribor je na prvi nedeljski tekmi brez Josipa Iličića s 4:0 zmagal v Sežani, na derbiju 17. kroga sta se Celje in Koper razšla z remijem (1:1), potem ko so Koprčani zapravili enajstmetrovko za vodstvo z 2:0. Gorico čaka zahtevno gostovanje v Murski Soboti. Vodilna Olimpija je že v soboto s kar 3:0 zmagala v Domžalah, s tem pa so si Zmaji že tri kroge pred zimskim premorom zagotovili jesenski naslov. Kot prva sta na zelenico stopila Bravo in Radomlje in se razšla z remijem (1:1).

Pestro v Celju

Celjani so pred reprezentančnim premorom zadržali drugo mesto na lestvici in ohranili dve točki prednosti pred tokratnim tekmcem. Na tekmi so sicer več pokazali domači nogometaši, imeli več priložnosti, tudi nekaj lepih ob koncu tekme, vendar je ostalo pri delitvi točk. Lahko bi bilo sicer tudi drugače, če bi Koper izkoristil tudi drugo od najstrožjih kazni.

Koprčani, ki so med drugimi pogrešali Omarja Correio, Ivana Novoselca, Michaela Pavlovića in Luko Šušnjaro, večino prvega polčasa niso bili nevarni, v 42. minuti pa je Damjan Vuklišević nepravilno v kazenskem prostoru ustavil Brighta Edomwonyija, zato je sledila najstrožja kazen. To je zanesljivo izvedel Bede Osuji.

Andrej Kotnik je zapravil strel z bele pike. Foto: Grega Valančič/Sportida

V drugem polčasu so Koprčani v 56. minuti prišli še do druge najstrožje kazni. Takrat je Edomwonyija v kazenskem prostoru zrušil Nejc Ajhmajer. Andrej Kotnik se je odločil za strel z bele pike, a ostal pri osmih golih v sezoni, saj je žogo poslal čez vrata. Kazen za zapravljeno priložnost je sledila hitro, v 60. minuti je namreč Grigorij Morozov v kazenskem prostoru našel Aljošo Matka, ta pa je z močnim strelom žogo poslal pod prečko za 1:1. V 89. minuti je imel žogo za preobrat in zmago Tin Matić, vendar je malce z leve strani v kazenskem prostoru zadel le vratnico, v 91. minuti pa je nevaren strel Matica Vrbanca z roba kazenskega prostora ustavil Golubović. Ta je ujel tudi žogo po novem strelu Vukliševića z glavo v 93. minuti.

Mariboru se v zadnjem obdobju gode na Krasu

Nedeljski spored 17. kroga se je začel na Krasu. Mariborčani so, čeprav so med drugim zaradi poškodb in bolezni manjkali Josip Iličić, Nemanja Mitrović, Max Watson in Roko Baturina, v vetrovni Sežani hitro postavili temelje za sedmo zmago sezone, s katero so skočili na peto mesto. Dobro formo je potrdil Marko Tolić, ki je v prvih 12 minutah dvakrat zadel, nato pa še enkrat podal, v drugem polčasu pa prispeval še svoj tretji gol na tekmi. Tabor, ki je pogrešal poškodovanega Denisa Kouaa, po desetem porazu ostaja zadnji.

Marko Tolić je dosegel hat-trick. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Mariborčani, ki so četrtič zapored zmagali v Sežani, so povedli že po pol minute, ko je dolgo podajo Luke Uskokovića lepo sprejel Marko Tolić, ki je nato žogo poslal še čez Jana Koprivca za 1:0. Isti igralec je s svojim četrtim golom na zadnjih treh ligaških tekmah prednost Maribora podvojil v 12. minuti, takrat je s približno enajstih metrov unovčil podajo Žana Vipotnika z desne strani. V 24. minuti je bil zmagovalec praktično odločen. V eni glavnih vlog je bil spet Tolić, ki je na levi strani kazenskega prostora oddal žogo proti sredini do vtekajočega Ivana Brnića, ta pa je imel več kot dovolj prostora za neubranljiv strel. V 65. minuti pa je spet udaril Tolić, ko je zadel za 4:0 z nizkim strelom z roba kazenskega prostora.

Gorica še brez zmage nad Muro

Mirlind Daku zaradi kazni v nedeljo ne bo mogel pomagati soigralcem Mure proti Gorici. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Na zadnji tekmi 17. kroga se bosta za točke spopadli Mura in Gorica. Prekmurci so se po spodbudnem nizu, ko so pod vodstvom Damirja Čontale zmagali štirikrat zapored in poskrbeli za rekord "novodobne" Mure, priključili vodilni trojici, a sta nato dobro vzdušje pokvarila poraza proti Mariboru in Celju. V Ljudskem vrtu črno-beli niso izgubili le točk (1:5), ampak tudi kapetana Žigo Kousa, ki bo moral zaradi kazni počivati tudi v nedeljo proti Gorici. Nato je Mura v sredo izpadla še iz pokalnega tekmovanja. V Celju je ostala praznih rok, za nameček se je poškodoval še Matic Maruško. Ker bo v nedeljo zaradi kazni v napadu manjkal Mirlind Daku, z 11 goli najboljši strelec tekmovanja, bo Mura proti vrtnicam zelo oslabljena. Navijači Mure stiskajo pesti, da bo odsotnost prvega strelca izkoristil Mihael Klepač, ki je v vse boljši strelski formi.

Novogoričani v Murski Soboti ne bodo mogli računati na kaznovanega Matijo Široka. Vrtnice reprezentančnega premora nočejo dočakati na zadnjem mestu, trenerja Mirana Srebrniča pa čaka zelo zahteven izziv. Odkar se je Mura vrnila med prvoligaško elito, namreč še ni izgubila proti vrtnicam. Sedemkrat je zmagala, dvakrat remizirala. Gorica je v tej sezoni doma remizirala z Muro (0:0). Takrat je Uroš Likar ohranil mrežo nedotaknjeno. Če bi mu to uspelo tudi v nedeljo, v taboru Gorice ne bi skrivali navdušenja.

Olimpija do nove visoke zmage

Ljubljanska zasedba ne popušča. 14 zmag ob 43 točkah še naprej pomeni zelo zanesljivo prednost pred tekmeci. Izbranci Alberta Riere so tudi v Domžalah svoje delo opravili pričakovano. Domači so sicer po nizu šestih tekem brez poraza z optimizmom pričakali zeleno-bele, a so zadnji v drugem polčasu stvari obrnili na svojo stran. To jim je olajšala tudi izključitev Benjamina Markuša.

Domžale so prve zatresle mrežo, potem ko je Matevž Vidovšek klonil v tretji minuti sodniškega dodatka prvega polčasa, ko ga je iz bližine ugnal Franko Kovačević po podaji Markuša. Toda na srečo Ljubljančanov ta zadetek ni obveljal, saj so po pregledu posnetkov sodniki dosodili predhodno Markuševo igranje z roko.

Obveljal pa je Olimpijin zadetek v 48. minuti, ko je Svit Sešlar z 20 metrov natančno meril s prostega strela. V 61. minuti so Domžalčani na igrišču ostali z igralcem manj, potem ko je Markuš dobil drugi rumeni karton. Olimpija je številčno prednost unovčila v 69. minuti, ko se je po lepem prodoru Aldair najprej zapletel, a si je žogo priboril Mario Kvesić in iz bližine z leve strani podvojil ljubljansko prednost. Olimpija je tudi zatem še imela priložnosti, v 88. minuti pa je Sešlar s svojim osmim golom v sezoni, več, 11, jih je v ligi dosegel le Murin Mirlind Daku, postavil končni izid. Zadel je iz osrčja kazenskega prostora.

Domžale : Olimpija, foto: Nik Moder/Sportida:

Brez zmagovalca na prvi tekmi

Na prvi tekmi kroga sta se Bravo in Radomlje razšla z remijem (1:1). Gostitelji so povedli v 24. minuti, ko so Radomljani po predložku z desne strani igrišča slabo izbili žogo, kar je izkoristil Luka Štor in s strelom z vrha kazenskega prostora premagal Emila Velića. Drugi polčas so bolje začeli Radomljani in v 61. minuti jim je uspelo izenačiti. Madžid Šošić je izkoristil predložek z desne strani igrišča in z glavo zadel v levi kot Gala Lubeja Finka. V 84. minuti je v kazenskem prostoru izvrstno sprožil s "škarjicami" in tudi zadel Šošić, a je bil pred tem nekoliko v prepovedanem položaju. V sodnikovem dodatku se je priložnost za zmago ponudila tudi domačim, a je Alminu Kurtoviću in soigralcem slavje preprečila vratnica.

Bravo, ki je prejel le 14 zadetkov, je na šestem mestu, Radomljani, za katere je bil to že sedmi remi, pa so osmi.

Fotogalerija s tekme (Foto: Vid Ponikvar/Sportida):

1. SNL, 17. krog: Sobota, 12. november:

Bravo : Radomlje 1:1 (1:0)

Štor 21.; Šošić 61.



Domžale : Olimpija 0:3 (0:0)

Sešlar 48., 88., Kvesić 69. R.K.: Markuš 61./11-m Nedelja, 13. november:

Tabor : Maribor 0:4 (0:3)

Tolić 1., 12., 66., Brnić 24. Celje : Koper 1:1 (0:1)

Matko 60.; Osuji 43./11-m

Andrej Kotnik (Koper) je v 57. minuti zapravil 11-m 17.30 Mura - Gorica