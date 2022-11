Pri Mariboru pojasnili, kakšna je Iličićeva poškodba

Nogometaši Maribora so v sredo težje od pričakovanega iz pokala izločili novomeško Krko (3:1). Ko je v 64. minuti v igro vstopil Josip Iličić, je bil rezultat še 1:1, nato pa so vijolice s pomočjo 34-letnega Gorenjca poskrbele za preobrat in končno zmago. Zadovoljstvo ob napredovanju v osmino finala pa je skazila poškodba Iličića, ki je po tekmi odšepal z igrišča. Kako dolgo bi lahko počival?

Zanimiva je usoda Maribora, odkar se mu je pridružil Josip Iličić in poskrbel za eno najodmevnejših vrnitev v zgodovini 1. SNL. Ko ni igral za vijolice in je zgolj treniral ter krepil kondicijsko pripravo, so bili Mariborčani izrazito neuspešni. Pod vodstvom Damirja Krznarja so v prvenstvu vknjižili kar štiri tekme brez zmage, osvojili le točko, dolgo časa pa navijačem parali živce z igro, v kateri sploh niso resneje zapretili tekmecu.

S tribun spremljal neuspehe soigralcev

Ko je Maribor izgubil na zadnjem večnem derbiju v Stožicah, v okvir vrat Olimpije ni usmeril niti enega strela. Foto: Vid Ponikvar Tako so na treh zaporednih tekmah izgubili brez doseženega zadetka, proti vratom tekmecev pa usmerili, to velja za vse tri dvoboje skupaj, vsega en strel v okvir vrat. Le nekaj dni po tem, ko se je Iličić prvič predstavil navijačem Maribora v vijoličnem dresu, so aktualni prvaki doma izgubili proti Kopru (0:1), nato doživeli boleč poraz še na večnem derbiju z Olimpijo (0:1), najbolj pa razočarali v Ljudskem vrtu proti Domžalam (0:3), ko je bilo nezadovoljstvo že tako veliko, da je igralce doletela kazen.

Iličić tako na tribunah kar ni in ni mogel dočakati mariborskega zadetka, niti vsaj točke v prvenstvu. Prvič jo je šele 29. oktobra, ko je Maribor na štajerskem derbiju v Celju pokazal drugačen obraz, veliko bolj napadalen, povezan in ognjevit. Le nekaj minut ga je delilo od velike zmage, na koncu se je obračun v knežjem mestu končal brez zmagovalca (3:3). To je bila napoved boljših časov. In res, na naslednji tekmi, štajersko-prekmurskem derbiju, so vijolice prikazale najboljšo tekmo sezone.

Fotogalerija s tekme med Mariborom in Krko, foto Blaž Weindorfer/Sportida:

1 / 33 2 / 33 3 / 33 4 / 33 5 / 33 6 / 33 7 / 33 8 / 33 9 / 33 10 / 33 11 / 33 12 / 33 13 / 33 14 / 33 15 / 33 16 / 33 17 / 33 18 / 33 19 / 33 20 / 33 21 / 33 22 / 33 23 / 33 24 / 33 25 / 33 26 / 33 27 / 33 28 / 33 29 / 33 30 / 33 31 / 33 32 / 33 33 / 33

Pri vodstvu s 4:1 proti Muri je v igro slovesno vstopil še Iličić, in, čeprav že dolgo ni igral, pri 34 letih pa še vedno ni najbolje telesno pripravljen, v kratkem času navdušil slovensko nogometno javnost. Skoraj vsak njegov dotik z žogo je postregel z mojstrovino, vrnitev je kronal še z zadetkom z bele točke za končnih 5:1. Njegova predstava je odmevala tudi po svetu, Iličić se je vrnil in kandidiral tudi za pokalno tekmo.

Mario Carević in Damir Krznar sta se v preteklosti srečevala na največjih hrvaških derbijih v dresih Hajduka in Dinama. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Vijolicam pomagal do preobrata

Josip Iličić je nanizal dva nastopa za Maribor. Obakrat se je veselil zmage, vijolice pa so bile v obdobju, ko je bil v igri, vedno boljše od tekmeca. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Ob spoznanju, da Maribor v prvenstvu za vodilno Olimpijo zaostaja kar 19 točk, pokal za največjo priložnost velja za osvojitev lovorike, pa tudi bližnjico do Evrope. Kako pomembno je to tekmovanje, je trener Krznar opisal že z besedami po zmagi nad Muro: da morajo njegovi varovanci doživeti dvoboj s Krko, drugoligašem iz Novega mesta, kot finale svetovnega prvenstva. Opozarjal je, da se v pokalu rada dogajajo presenečenja. In res, Dolenjci, ki jih vodi nekdanji as splitskega Hajduka Mario Carević (tako je v Ljudskem vrtu potekal trenerski obračun nekdanjih rivalov s hrvaških zelenic, "belega" Carevića in "modrega" Krznarja), so prvi polčas dobili z 1:0. Zadišalo je po presenečenju.

Po izenačenju Marka Božića v 48. minuti so Mariborčani zadihali lažje, vodstva pa še niso dočakali. Krznar se je odločil, da v meglenem sredinem večeru v ogenj pošlje tudi Iličića. Vstopil je v 64. minuti, Mariboru pa se je lahko hitro smejalo. Marko Tolić je v 76. minuti zadel za 2:1, nato pa je Žan Vipotnik po vrhunski podaji Iličića z najlepšim zadetkom srečanja mojstrsko povišal na 3:1. Dolgoletni reprezentant in zvezdnik slovenskega nogometa je tako pomagal Mariboru še do druge zmage.

Pri Mariboru bodo počakali do petka

Danes ne bo treniral, Maribor pa bo to, ali bo Josip Iličić lahko kandidiral za nedeljsko gostovanje v Sežani, ocenil enkrat po petku. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Odkar nastopa za vijolice, se lahko pohvali s stoodstotnim izkupičkom, kar je dober obet za nadaljevanje sezone, v kateri so nogometaši Maribora dolžniki navijačem. A kaj, ko je zadovoljstvo v vrstah gostiteljev pokvarila poškodba, ki jo je staknil v izdihljajih srečanja. Zapeklo ga je v mišici, tako da je do konca dvoboja bolj ali manj počival in nato odšepal z igrišča.

O tem, kako močno jo je skupil, je nato spregovoril njegov trener. "Dobil je udarec v stegensko mišico, v četrtek ne bo treniral z moštvom. Po prvih ugotovitvah ne gre za resnejšo poškodbo, a bomo počakali, kakšno bo stanje v petek in soboto, ter se pred tekmo odločili, ali bo med kandidati za nastop v Sežani," je hrvaški strateg Damir Krznar pomiril navijače, saj Iličić naj ne bi staknil težje poškodbe.

Maribor v nedeljo na Krasu sicer ne bo mogel zaigrati z najmočnejšo enajsterico, saj bo Max Watson preskočil tekmo zaradi bolečin v hrbtu. Poškodovan je tudi Roko Baturina. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Tako bo Iličić morda kandidiral tudi za nedeljsko tekmo s Taborom, še zadnjo pred reprezentančnim premorom. Maribor nato do konca jesenskega dela čakajo še tri tekme (Bravo, Radomlje in Gorica – prav vsi bodo gostovali v Ljudskem vrtu), tekmeci so s spodnjega dela razpredelnice, načrt vijolic pa je preprost. Premagati vse tekmece in se približati vrhu, s tem pa poskrbeti za boljše izhodišče v spomladanskem delu.