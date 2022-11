Vrnitev Iličića močno odmevala tudi v Italiji

O sanjski vrnitvi Josipa Iličića, ki je odigral prvo tekmo po skoraj šestih mesecih in jo kronal z nizom atraktivnih potez ter zadetkom proti Muri, so se razpisali tudi na Apeninskem polotoku. To sploh ne preseneča, saj si je velikan slovenskega nogometa z uspešnimi predstavami v serie A ustvaril velik ugled.

V 1. SNL je delovalo že kar nekaj imen, na katere so bili Italijani zelo pozorni. Denimo Mauro Camoranesi, nekdanji svetovni prvak z Azzurri (2006), ki je vodil Tabor in Maribor. Ali pa Luigi Apolloni, ki se je pred leti okušal kot trener Gorice, z Italijo pa na SP 1994 v ZDA osvojil drugo mesto. Italijanom pa se je zelo prikupil tudi Josip Iličić. Je edini tujec v serie A, ki se je v zadnjem desetletju prav v vsaki sezoni vpisal med strelce. In ni dosegel malo zadetkov. V dresu Palerma, Fiorentine in Atalante jih je na koncu zbral skoraj sto. Natančneje 96.

V Italiji je pustil ogromen pečat. Nase je opozarjal tudi s številnimi zadetki v ligi prvakov. Foto: Reuters

Ustvaril si je status spoštovanega nogometnega genija, maestra, profesorja. Postal je navdih mnogim, s svojima eleganco in tehničnim znanjem je izžareval romantiko, ki v obdobju brutalnega, gladiatorskega nogometa hitro izumira. Iličić je znal povleči potezo več, v kateri so lahko gledalci uživali. Ko je bil v formi, je spadal med najboljše v Italiji. Ko pa ga je načelo zdravje, ko se je ujel v pasti depresije in bil primoran za daljše obdobje zapustiti igrišča, so ga navijači zvesto čakali. Čakali so, da se bo vrnil v polnem sijaju. Za Atalanto je nazadnje nastopil pred 170 dnevi, nato pa se konec avgusta poslovil od Bergama.

Čeprav je imel v žepu kar nekaj ponudb iz Italije, tudi iz serie A, kjer je užival na zelenicah, se je odločil za Maribor. Vrnil se je na Štajersko, kjer so ga vedno občudovali. Po mesecu dni priprav se je prvič predstavil na igrišču in v kratkem času, ki mu ga je zaupal trener Damir Krznar, več kot navdušil.

Sanjska vrnitev Iličića obšla nogometni svet

Po 12 letih in dveh mesecih je znova zaigral v 1. SNL. V 77. minuti je vstopil v igro namesto Aljaža Antolina. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V igro je vstopil v 77. minuti, a že kmalu, čeprav je trener poudarjal, kako še ni povsem telesno pripravljen, o čemer priča tudi prekomerna telesna teža, pa je dokazal, iz kakšnega testa je. Kaj vse zna. Nekaj preigravanj in čarobnih potez je bilo dovolj, da je ekspresno namignil, kako predstavlja višjo dimenzijo nogometa, kakršnega v 1. SNL nismo vajeni spremljati. Poigraval se je s tekmeci in užival. Roko Baturina bi lahko po njegovi podaji dosegel zadetek, a ni dobil dvoboja z vratarjem gostov. Iličić ga je. Obramba Mure ga je lahko ustavila le s prekrškom. Po enem izmed njih je sodnik pokazal na belo točko, Rok Kronaveter pa je ob splošnem navdušenju navijačev izročil žogo Iličiću.

Ljubljencu občinstva, osrednjem junaku štajersko-prekmurskega derbija, katerega si je ogledalo za slovenske razmere zelo veliko število gledalcev (po klubski oceni 7.200 – verjetno so prireditelji v skladu z igralno številko Iličića malce priredili številko, tako kot so jo domiselno na poslovilni tekmi Marcosa Tavaresa v Ljudskem vrtu proti Aluminiji, ko so zapisali, da je bilo na stadionu pod Kalvarijo 9.999 gledalcev), je uspelo. Iličić je z močnim in natančnim udarcem zatresel mrežo Mure in poskrbel, da je v Ljudskem vrtu počila petarda. Njegova sanjska vrnitev pa ni odmevala le po Sloveniji, ampak je obšla tudi svet. Socialna omrežja so glas o uspešni vrnitvi 34-letnega velemojstra ponesla po spletu.

"Spet uživa na igrišču in se smeji. To je krasno videti"

Italijanski novinar Gianluca Di Marzio je na svoji spletni strani posvetil vrnitvi Gorenjca veliko pozornosti: ''Kontrola žoge, preigravanje na majhnem prostoru, poteza s peto in padec v kazenskem prostoru. Fizična forma ni idealna, a Iličićeva veličina ostaja večna. Zadel je v prvem nastopu za Maribor. Po tem, kar je doživljal v prejšnji sezoni, končno spet uživa na igrišču in se smeji. To je krasno videti.''

O sanjski vrnitvi Josipa Iličića je poročal Goal ... Foto: zajem zaslona Italijanski Goal je zapisal, kako predstavlja Iličić nekaj posebnega v nogometu. Premore udarce in vrline, kakršnih ni moč videti pogosto na igriščih. ''Zato je bilo vsem 21. maja (takrat je Iličić odigral zadnjo tekmo za Atalanto, op. p.) hudo pri srcu, saj jih je skrbelo, ali bo Iličić sploh nadaljeval kariero. In jo je. V 77. minuti je vstopil v igro proti Muri namesto Aljaža Antolina, takoj odigral žogo s peto in povzročal glavobol tekmecu, ki so nad njim storili prekršek za najstrožjo kazen. Iličić je dosegel gol, zaprl oči, razširil roke in jih dvignil proti nebu, nato pa so mu soigralci prihiteli v objem. Iličić se je vrnil,'' so zapisali zahodni sosedi.

Njegova vrnitev je odmevala tudi na Siciliji, na katero je Iličić zelo navezan. K Palermu se je preselil leta 2010 in tam začel svojo imenitno pot dokazovanja v serie A. ''Čeprav bi se lahko to poletje Iličić vrnil k rožnato-črnim, je raje izbral Maribor. In se vrnil na igrišče z zadetkom,'' je poročal Palermo Today in dodal, kako je slovenski nogometaš, ki bo prihodnje leto dopolnil 35 let, še daleč od idealne telesne pripravljenosti.

Krznar: Iličić je ''klasa par excellence''

... pa Palermo Today ... Foto: zajem zaslona O tem je po prepričljivi zmagi Maribora nad Muro, s katero so vijolice prekinile niz štirih tekem brez zmage, v pogovoru za Šport TV spregovoril njegov trener Damir Krznar. ''V teh 15, 20 minutah, kolikor smo mu jih namenili, je pokazal, da je vrhunski igralec. Da je ''klasa par excellence''. Držimo pesti, da bo čimprej dosegel raven fizične pripravljenosti, ki bi si jo zaslužil. V tem trenutku ve, kako je njegov najpomembnejši trener v tem trenutku kondicijski trener,'' je poudaril hrvaški strateg, ki želi Maribor popeljati v Evropo.

Priljubljeni Jojo pri 34 letih tako še zdaleč ni rekel zadnje. Ostaja dokazani velemojster, za katerega se splača plačati vstopnico za ogled srečanja. Navijači Maribora že komaj čakajo nove tekme.

Prihodnja, na kateri bi lahko Iličić dočakal novo priložnost, se obeta že med tednom. To bo pokalni dvoboj z drugoligašem, novomeško Krko. V sredo ob 20.15 v Ljudskem vrtu. Ob ogromnem zaostanku za Olimpijo (-19) predstavlja pokal verjetno edino možnost, da bi vijolice v tej sezoni le osvojije lovoriko. Trener Krznar je po zmagi nad Muro dal vedeti, kako zelo pomembna bo to tekma za vijolice in da se bodo na njo pripravljati kot da bi se igral finale svetovnega prvenstva.

Bo Josip Iličić dočakal priložnost za nov nastop že v sredo zvečer proti novomeški Krki? Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V boj gredo z motiviranim Iličićem ter spoznanjem, kako so proti Muri (5:1) prikazali najboljšo predstavo v tej sezoni, s tem pa tudi dali vedeti, kako je potencial vijolic, čeprav so v zadnjih mesecih večkrat jezili in razočarali navijače, ogromen. In zagotavlja vsaj boj za drugo mesto, kar je bistveno več od zdajšnjega položaja na lestvici, kjer je Maribor resda na vrhu, a zgolj vrhu spodnje polovice razpredelnice. Ni kaj, po popolni nedelji, kot so visoko zmago nad Muro in vrnitev Iličića v polnem Ljudskem vrtu opisali v mariborskem klubu, bi lahko vijolice v nadaljevanju sezone ponudile navijačem več užitkov. Kaj bo šele, ko bo Iličić pripravljen še bolje in bo lahko zaigral vseh 90 minut ...