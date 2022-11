Šporar junak dramatičnega grškega derbija!

''Slovenski'' Panathinaikos, pri katerem v tej sezoni nastopajo kar trije Kekovi izbranci Andraž Šporar, Adam Gnezda Čerin in Benjamin Verbič, je v velikem grškem derbiju v nedeljo remiziral proti Olympiakosu (1:1) in zadržal ogromnih 10 točk prednosti pred rivalom iz Pireja. Zeleno-beli so se že spogledovali s prvim porazom v tej sezoni, a jih je v 103. minuti z zadetkom z bele točke rešil Šporar.

Odkar se je grški nogometni velikan Panathinaikos navdušil nad slovenskimi legionarji, mu gre izjemno. V sezono 2022/23 je vstopil z desetimi zaporednimi zmagami, s katerimi si je priigral lepo prednost pred zasledovalci, ogromen delež pri sanjskem nizu pa so imeli slovenski legionarji Andraž Šporar, Adam Gnezda Čerin in Benjamin Verbič. Trije slovenski reprezentanti so pomagali pisati zeleno-belo pravljico, ki na jugu Balkanskega polotoka še kako odmeva, saj ni bil PAO prvak že 12 let. V zadnjem desetletju je v veliki senci največjega tekmeca Olympiakosa iz Pireja, ki tudi brani naslov, a za Panathinaikosom zaostaja že ogromnih deset točk.

Zaostanek bi lahko rdeče-beli, za katere igrajo zelo slovita nogometna imena (tako je denimo 88 minut igral Kolumbijec James Rodriguez, Hrvat Šime Vrsaljko je sedel na klopi, Brazilec Marcelo pa ni kandidiral za dvoboj), znižali na manjšo razliko, saj se jim je v vročem ozračju največjega grškega derbija nasmihala zmaga. V 84. minuti je Maročan Youssef El-Arabi podal Špancu Pepu Bielu, ta pa je popeljal goste v vodstvo z 1:0. Panathinaikos se je v vročem kotlu domačega stadiona znašel v težavah.

Kako je Andraž Šporar izenačil na 1:1:

Ko je že kazalo, da bo prvič v tej sezoni izgubil dvoboj, pa so gostje storili nepotreben prekršek za najstrožjo kazen. Danski sodniki, ki so delili pravico na največjem grškem derbiju, so jo dosodili v šesti minuti sodnikovega podaljška, nato pa je ozračje na stadionu Apostolos Nikolaidis še dodatno zavrelo. V 13. minuti sodnikovega podaljška je PAO končno izvajal 11-metrovko. Odgovornost je prevzel Šporar, edini izmed treh Slovencev, ki je vztrajal na zelenici od prve do zadnje minute, in se izkazal. Žogo je hrabro poslal pod prečko, PAO je izenačil na 1:1 in prekrižal načrte največjemu rivalu, Šporar pa je s petim zadetkom postal veliki junak srečanja.

Veselje nogometašev Panathinaikosa po izenačenju na 1:1:

Pred tem je na tekmi že dvakrat zatresel mrežo Olympiakosa, a je sodnik oba zadetka zaradi nedovoljenega položaja razveljavil, v 103. minuti pa se je vendarle vpisal med strelce. To je bil njegov peti zadetek v grškem prvenstvu, po katerem evforija med navijači Panathinaikosa, prepriačnih, da je po sušnih 12 letih napočil čas za naslov zeleno-belih, ne pojenja.

V torek bo Matjaž Kek predstavil seznam vpoklicanih igralcev za prijateljski tekmi z Romunijo (17. november) in Črno goro (20. november). Na njem bodo verjetno vsi trije Slovenci, ki se dokazujejo pri vodilnem grškem prvoligašu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Srbski trener Panathinaikosa Ivan Jovanović je v začetno enajsterico uvrstil vse tri Slovence. Šporar je odigral vso tekmo, Gnezda Čerin je prebil na igrišču 87 minut, Verbič pa 78 minut. Panathinaikos ima pred najbližjim zasledovalcem Aekom po 11 krogih šest točk prednosti, Olympiakos zaostaja že 10, solunski PAOK, za katerega Jasmin Kurtić v soboto zaradi kazni ni mogel nastopiti proti PAS Giannini (njegovi soigralci so zmagali z 2:0), pa na petem mestu gleda Panathinaikosu v hrbet že z zaostankom 12 točk.