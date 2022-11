Noro, kakšen evrogol legendarnega Nemca! In to pred očmi številnih Slovencev! #video

Nemški nogometni zvezdnik poljskih korenin Lukas Podolski je na tekmi poljskega prvenstva med Pogonom in Gornikom (1:4) dosegel enega najlepših zadetkov v tem letu. Mrežo Pogona, za katerega je Luka Zahović dosegel edini zadetek na tekmi, je zatresel z veličastnim lobom s svoje igralne polovice. Čestitali so mu kar trije slovenski soigralci.

Lukasz Podolski je zelo znano nogometno ime. Nemec poljskih korenin, rojen v Gliwicah, je svojčas spadal med najboljše zvezne igralce v Evropi. Najboljša leta je podaril Kölnu, Bayernu, Arsenalu, Interju in Galatasarayju, ko pa je prestopil prag četrtega desetletja, je svojo razkošno nogometno znanje razkazoval še na Japonskem. Leta 2019 se je vrnil v Turčijo, lani pa se odločil, da bo oblekel še dres poljskega Gornika iz Zabrzeja, kluba, na katerega je zelo navezan.

Izjemen zadetek Lukasa Podolskega:

Čeprav ima že 37 let, še vedno izstopa na zelenici. V prejšnji sezoni se je podpisal pod devet zadetkov, v tej sezoni pri dveh. Zadal je dvakrat zapored. Najprej prejšnji teden proti Widzew Lodzu (3:0), danes pa še na gostovanju v Szczecinu. In to kako!

Igral se je dvoboj 16. kroga poljskega prvenstva, na katerem ni manjkalo slovenskih legionarjev. Pri gostiteljih je zaigral in se vpisal med strelce Luka Zahović, z 11 zadetki najboljši strelec Pogona v prejšnji sezoni, pri gostih, kjer si Podolski deli slačilnico s kar tremi Slovenci, pa je od prve minute zaigral Erik Janža, v drugem polčasu pa sta v igro vstopila še Blaž Vrhovec in Amadej Maroša. Nekdanji napadalec Mure je vstopil v igro v 81. minuti in zamenjal ravno Podolskega, ki je le osem minut pred tem poskrbel za potezo srečanja.

Vrhunci srečanja v Szczecinu, zadetek Luke Zahovića je pri 1:08:

Mrežo Pogona je namreč zatresel z natančno odmerjenim strelom s svoje igralne polovice. Z ogromne oddaljenosti je drzno pomeril proti golu Pogona, izkoristil nezbranost mladega vratarja Bartosza Klebaniuka, ki je stal izven svojega kazenskega prostora, in se z dovršenim lobom z zlato levico podpisal pod enega najlepših zadetkov, kar jih je padlo na evropskih zelenicah v tej sezoni. Soigralci kar niso mogli verjeti, prijemali so se za glavo in hiteli v objem presrečnemu strelcu, ki je dokazal, da še ni rekel zadnje vrhunskemu nogometu. Med prvimi mu je tako čestital Blaž Vrhovec.