Po osmici Olimpije se nogometno leto končuje z zmago Domžal

V ponedeljek se je končalo nogometno leto 2022 v prvi slovenski ligi nogometni. Domžalčani so prišli do tretje zaporedne zmage (1:0) in ujeli petouvrščeno Muro. Celjani so na nedeljski tekmi s 3:0 ugnali Radomlje. Maribor je po dveh golih vročega Žana Vipotnika z 2:1 ugnal Gorico. Pred tem se je jesenski prvak Olimpija s kar 8:0 v Sežani znesel nad zadnjeuvrščenim Taborom in tako prekinil niz dveh zaporednih remijev z 0:0 in razveselil na prejšnjih tekmagh jeznega Alberta Riero. Na uvodni tekmi je Koper v soboto v razmočenih Stožicah z 1:0 premagal Bravo.