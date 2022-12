Nova pogodba za mladega bisera Domžal

Prvoligaš Domžale je podaljšal pogodbo z Benjaminom Markušem. Kot so sporočili iz kluba, je 21-letnik sklenil sodelovanje do 31. maja 2025.

"Zdaj sem lahko miren. Pred napornim drugim delom prvenstva bom razmišljal le o nogometu, kar je seveda najpomembneje. Med člani sem dve sezoni, v prvo moštvo pa se mi je uspelo prebiti skozi mlajše kategorije. Če se ozrem nazaj, je to bil moj prvi cilj, torej redno igranje v 1. SNL," je povedal Benjamin Markuš. Dodal je, da želi še napredovati, z ekipo osvojiti tudi kakšno lovoriko in nekega dne zaigrati v tujini ter obleči članski reprezentančni dres. "Sem na pravi poti in vse bom naredil, da mi bo uspelo.".

Prvoligaški debi je dočakal v sezoni 2019/20, leto pozneje je v spomladanskem delu prve lige vpisal 15 tekem in postal nepogrešljiv del udarne zasedbe rumenih. Lani je na 27 tekmah prispeval dva zadetka in dve asistenci, odkar moštvo znova vodi Simon Rožman, je Markuš odigral 17 ligaških dvobojev. Šest tekem je pred tem odigral tudi v kvalifikacijah za konferenčno ligo.

"Beno je eden izmed ključnih členov zvezne vrste. Že vse od začetka je dokazal, da zmore, da ima kakovost in to nadgrajuje iz tekme v tekmo. Velja za zelo ostrega, agresivnega nogometaša, ki v naši igri pride do izraza. Kljub mladosti ima za seboj že kar nekaj tekem. Glede podaljšanja sodelovanja tako ni bilo dileme. Takšne fante želimo imeti v ekipi, zato je to vsekakor pozitivna novica za vse nas," pa je poudaril športni direktor Senijad Ibričić.