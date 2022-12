Drugič zapored ničla Olimpije in Mure, Maribor pa s sedmico

Prvoligaški klubi so vstopili v drugo polovico tekmovanja. Derbi 19. kroga med Olimpijo in Muro se je v četrtek končal brez golov. Obe ekipi sta drugič zapored igrali 0:0. Koper je na sredini tekmi zmagal prvič po dveh mesecih - Tabor so premagali s 5:1. Domžale so z golom Mateja Podlogarja v 94. minuti z 2:1 premagali Celje. Maribor, ki je v prejšnjih treh krogih zabil 12 golov, jih je v torek sedem (skupaj že 43). Za zmago nad Radomljami s 7:0 je hat-trick dosegel Žan Vipotnik. V Novi Gorici sta se Gorica in Bravo razšla brez zmagovalca in brez golov.