Maribor ni imel takšnega vse od Zahovića

Slovenski nogometni prvak Maribor se je prebudil. Obdobja nihanj, s katerimi so parali živce navijačem v prvi polovici jesenskega dela, je konec. Pet zaporednih zmag, na katerih je z zadetki kraljeval Žan Vipotnik, je v Ljudski vrt prineslo mir in spoznanje, kako lahko po daljšem času uživajo ob spremljanju učinkovitih predstav mladega napadalca iz lastnega klubskega podmladka.

Mariborčani so drugo polovico prvenstvene sezone začeli z rekordno zmago. Proti razglašenim Radomljam so zadeli sedmico! Tekmeca, ki jih je šokiral v uvodnem krogu sezone 2022/23, so nadigrali kar s 7:0, svoj prvi hat-trick je proslavljal Žan Vipotnik. Vse je bilo v znamenju sedmic, saj nosi najboljši strelec Maribora dres s številko 77.

Žan Vipotnik, med strelce se je vpisal tudi na pokalni tekmi s Krko, nosi v Sloveniji dobro znano in priljubljeno številko 77. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Ta je zelo znana ljubiteljem slovenskega športa, saj jo na svojem hrbtu nosi košarkarski as Luka Dončić, trenutno najboljši strelec lige NBA in eden največjih kandidatov za osvojitev prestižnega priznanja MVP igralca sezone.

Sprva je bil pritisk prevelik

Ko je bil še najstnik, v napadu Maribora ni mogel niti znal pokazati tistega, kar ga je krasilo v mlajših selekcijah. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V izjemni formi je tudi 20-letni Štajerec. V tako dobri, odkar se dokazuje v članski konkurenci, še ni bil. Čeprav je v mlajših selekcijah močno izstopal in veljal za izjemnega talenta, mu je prehod iz mladinske v člansko zasedbo povzročal nemalo težav. Pritisk, s katerim se spopadajo vijolice, nogometaši najbolj trofejnega slovenskega kluba, je bil prevelik.

Mladi napadalec iz Slovenskih Konjic je okusil, kako zahtevno je nositi vijolični dres v 1. SNL. Potreboval je dodatne izkušnje, se sprva okušal pri Gorici, kjer ni dočakal strelske forme, ki ga je krasila v mlajših selekcijah NK Maribor, ampak je za vrtnice na 17 nastopih dosegel en zadetek, nato je z bogatejšo statistiko postregel sezono pozneje, ko se je v 11 nastopih v 2. SNL kot član kranjskega Triglava podpisal pod osem zadetkov.

V prejšnji sezoni je ujel strelsko formo v dresu Triglava. Foto: Grega Valančič/Sportida

Dozorel je, utrdil kožo in se vrnil v mesto ob Dravi, kjer se je pridružil aktualnim prvakom. Sprva ni delovalo, da bi se mu ta poteza obrestovala, saj je skupaj s soigralci padel v obdobje skromnih rezultatov in zapravljenih priložnosti za daljšo evropsko jesen. Zaostanek za vodilno Olimpijo se je kopičil, Maribor je padel celo v spodnjo polovico razpredelnice. Sledile so spremembe. Namesto Radovana Karanovića je prišel hrvaški strateg Damir Krznar.

Na zadnjih tekmah kar dežujejo njegovi zadetki

Dvajsetletni Konjičan se vse bolj pogosto vpisuje na seznam strelcev. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Šok terapija je sprva obrodila sadove, a je nato, le malo za tem, ko je svojo vrnitev na Štajersko obznanil Josip Iličić, sledil nov padec. No, ko pa so Mariborčani konec oktobra prekrižali načrte Celjanom (3:3 v Celju) in se predstavili v novi, bistveno bolj napadalni in všečni podobi, je nastopilo obdobje, ki je Maribor prelevilo v trenutno najbolj vroči slovenski klub.

Vipotnik se je med strelce vpisal v knežjem mestu, nato prispeval zadetek pri nepričakovano visoki zmagi nad Muro (5:1), pomagal vijolicam do suverene zmage na Krasu (4:0), na zadnjih dveh pa strelsko formo povzdignil na zavidljivo raven. Najprej je dvakrat zatresel mrežo Brava (2:0), v torek pa se veselil svojega prvega hat-tricka v 1. SNL proti Radomljam (7:0). Mariborčani so na krilih petih zaporednih zmag (od tega ena v pokalu) skoraj ujeli najbližje zasledovalce Olimpije. Pozni jesenski načrt je za zdaj uresničen, za srečno slovo od leta 2022 načrtujejo še zmago nad Gorico.

"Veseli ta hitrost v igri, fantje so bili razpoloženi, vsak je imel kakovostno rešitev. Toda ni še konec, vse skupaj želimo potrditi še v nedeljo."



S trenerjem o vijol'čni serijski učinkovitosti, a tudi opozorilu pred zadnjo tekmo.



➡️ https://t.co/Pq0qkYhU7W#MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/LhMtnxXZyd — NK Maribor (@nkmaribor) December 7, 2022

Krznar: Trud se mu obrestuje

Damir Krznar je v zadnjem času z Mariborom nepremagljiv, njegovi nogometaši pa so na zadnjih petih tekmah dosegli kar 22 zadetkov! Foto: Blaž Weindorfer/Sportida To bo nov izziv za 20-letnega Vipotnika, ki je na zadnjih petih tekmah dosegel kar sedem zadetkov, skupno pa v tej sezoni že osem, tako da je vodilni klubski strelec. Če prištejemo še pokalno tekmo s Krko, je že pri devetih! "Vipi (njegov vzdevek, op. p.) je v zagonu, ki si ga je zaslužil. Trud, ki ga je vložil, se mu obrestuje. Naj le tako nadaljuje in se ne ustavlja," ga je pohvalil trener Krznar, ki je bil zelo zadovoljen s predstavo proti Radomljam, zlasti s hitrostjo igre in kakovostnimi rešitvami v napadu. Zadnje je letos pogrešal v Evropi, kjer je bil ekstremno siromašen z zadetki, zgolj proti Radomljam pa jih je Maribor dosegel kar sedem.

To je najvišja zmaga sezone, v 1. SNL pa že tri leta ni bilo tekme, na kateri bi ekipa dala toliko zadetkov. Podoben strelski festival so nazadnje spremljali 4. decembra 2019 v Kidričevem, ko se je Aluminij znesel nad Triglavom kar z 8:1. Zanimivo je, da je takrat avtogol za Kranjčane dosegel Aleš Mertelj, nekdanji nogometaš Maribora, zdaj pa član strokovnega vodstva vijolic.

Zadnji takšen je bil Luka Zahović

Luka Zahović je bil dvakrat strelski kralj 1. SNL. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Vipotnik bo tako skušal svoj strelski niz nadaljevati v nedeljo proti Gorici, če pa bo takšen ritem ohranil tudi v spomladanskem delu, bi lahko kandidiral tudi za naziv najboljšega strelca 1. SNL. V nogometu ga ni večjega ponosa in zadovoljstva, če v napadu kraljuje mladi igralec, produkt klubske vizije in dela v mlajših kategorijah.

V Mariboru so dolgo časa prevladovali napadalci, pripeljani iz drugih koncev Slovenije kot tudi tujine, ki so nato postali prvi strelci kluba. Tako uspešnega strelca, kot je trenutno Vipotnik, v Mariboru niso imeli že kar nekaj let. V bistvu vse od odhoda Luke Zahovića, zdajšnjega standardnega slovenskega reprezentanta, ki se je pred tremi leti preselil na Poljsko, pred tem pa je bil tri leta zapored najboljši strelec Maribora, dvakrat pa tudi 1. SNL. V prejšnji sezoni je bil denimo prvi strelec vijolic Srb Ognjen Mudrinski, pred njim Ljubljančan Jan Mlakar, v sezoni 2019/20 Mariborčan Rok Kronaveter, ki pa v mladih letih ni nikoli pridobival izkušenj v vijoličnem dresu, pred obdobjem prevlade Luke Zahovića, sicer rojenega na Portugalskem, a nogometno dokončno vzgojenega v Ljudskem vrtu, pa so nase opozarjali Francoz Jean-Philippe Mendy, Brazilec z vijoličnim srcem, legendarni kapetan Marcos Tavares, visokonogi napadalec iz BiH Nusmir Fajić, Primorec Dalibor Volaš, šele pogled v sezono 2009/10, ko je največ zadetkov dosegel Dragan Jelić, otrok NK Maribor, priča o tem, kako so lahko prevladovali v napadu tudi doma vzgojeni nogometaši. Takšni, kot je tudi Vipotnik.

O tem je sanjal še kot pobiralec žog

Žan Vipotnik je tudi mladi slovenski reprezentant. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Očitno je Konjičan prebrodil vse muke, ki spremljajo mlade nogometaše ob občutljivem prehodu iz mladinske v člansko konkurenco. Našel je ritem, v mladosti večkrat dokazano lahkotnost doseganja zadetkov, s katero bi lahko navijačem Maribora v nadaljevanju sezone ponudil še veliko zadovoljstva.

"Ko zabijaš, je lažje igrati. Ko ob tem prideš do rednega igranja, zaupanja trenerja, je treba to upravičiti na igrišču. Upam, da vračam zaupanje na ustrezen način in se še z večjim motivom usmerjam k vsakem treningu, vsaki naslednji tekmi. Iščem si prostor v kazenskem prostoru, želim priti do dobrih situacij za zaključke," je pojasnjeval prejšnji teden, ko je dvakrat zatresel mrežo Brava.

Navijači mu skandirajo "Vipi, Viola". O tem, da bo nekoč deležen takšne časti, je sanjal že kot pobiralec žog v Ljudskem vrtu. Ko je bil član mlajših selekcij. Sanje so se mu uresničile, zdaj bo skušal s pomočjo strokovnega štaba, z nasveti pa ga bodo hranili tudi izkušeni soigralci, denimo Josip Iličić in v zadnjem obdobju vroči Marko Tolić, zadržati formo, pozabiti na evforijo, in nadaljevati niz.

Zadnjo tekmo jesenskega dela bo odigral v nedeljo, danes pa si bo lahko ogledal derbi 19. kroga med vodilno Olimpijo in Muro.