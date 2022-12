Olimpija tudi v Stožicah ni našla recepta za Celjane

Vodilna Olimpija in drugi Celjani so se razšli brez zmagovalca in golov.

Vodilna Olimpija in drugi Celjani so se razšli brez zmagovalca in golov. Foto: Nik Moder/Sportida

Za konec 18. kroga slovenskega nogometnega prvenstva sta se na derbiju vodilnih v Stožicah pomerila Olimpija, ki si je že zagotovila naslov jesenskega prvaka, in Celje ter se razšla z najmanj priljubljenim rezultatom 0:0. Ljubljančani tako pred Celjani, ki jih v tej sezoni še niso premagali, ohranjajo 13 točk prednosti. V sredo so na lokalnem spopadu Domžalčani z 2:0 premagali Radomlje, v ''malem'' derbiju kroga pa je na Bonifiki gostovala Mura (0:0). Mariborčani so že v torek s 3:0 premagali Bravo, Gorica in Tabor sta se razšla z remijem (1:1).

1. SNL, 18. krog:

Torek, 29. november:

Sreda, 30. november:

Četrtek, 1. december:

Soočenje najboljših strelcev lige, pa vseeno brez golov

V sredinem ''malem'' derbiju 18. kroga je Koper na Bonifiki pričakal Muro. Kanarčki so bili dolgo najbližji zasledovalec Olimpije, po nekoliko slabših rezultatih pa so padli na četrto mesto. Tudi tokrat so ostali brez zmage, že peto tekmo zapored, a tudi poraza niso doživeli, njihov obračun z Muro se je namreč končal brez golov, kar je zanimivo ob dejstvu, da sta se soočila najboljša strelca lige, Andrej Kotnik (8 zadetkov) in Mirlind Daku (11 zadetkov). Koper in Mura sta se v sredo razšla brez zmagovalca. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Zvezdniški obisk v Domžalah

Domžalčani so v prvi sredini tekmi kroga "gostovali" pri Radomljah, torej so tekmo igrali doma v Šoportnem parku. Četa Simona Rožmana je zmagala z 2:0, tekmo pa si je ogledal tudi zvezdnik evropskega nogometa, reprezentant Bosne in Hercegovine Edin Džeko.

Ta je v 50. minuti lahko videl pravi evrogol Žige Repasa, ki je Domžale popeljal v vodstvo z 1:0. V 65. minuti so Radomljani ostali z igralcem manj, po drugem rumenem kartonu je moral namreč v slačilnico njihov vezist Madžid Sosić. Premoč na igrišču so Domžalčani kronaliv 84. mimuti z drugim golom, zabil pa ga je Andrej Djurić.

Domžalčani so dobili še desetega od 14 sosedskih obračunov, Mlinarji pa so po zelo spodbudnem začetku sezone padli v težavah. Brez zmage so že 15 krogov zapored, na lestvici pa so se nevarno približali dnu.

Mariborčani odločili v prvem polčasu

Mariborski navijači so dočakali tretjo zaporedno zmago v prvenstvu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Na večerni torkovi tekmi v Ljudskem vrtu, kjer je po vrnitvi Josipa Iličića zapihal bolj prijeten veter, so se pomerili Mariborčani in člani Brava. Štajerci so nadaljevali uspešne rezultatske predstave. Potem ko so pred premorom v prvenstvu Muri in Taboru skupaj nasuli kar devet zadetkov, v pokalu izločili novomeško Krko, so varovance Dejana Grabića, ki so na 17 tekmah prejeli zgolj 14 golov, odpravili s 3:0. Tudi naslednja obračuna bodo odigrali v Ljudskem vrtu, opravka bodo imeli s kluboma iz spodnje polovice razpredelnice (Radomlje in Gorica).

Mariborčani so začeli odlično, že v peti minuti je mrežo gostov zatresel Žan Vipotnik in poskrbel za hitro vodstvo na tekmi. Deset minut pozneje je na 2:0 zvišal Jan Repas, to pa ni bil zadnji gol vijolic v prvem polčasu. V 36. minuti je s svojim drugim zadetkom soigralce na tri točke prednosti odpeljal Vipotnik. Po protinapadu ga je natančno zaposlil Aljaž Antolin, Vipotnik pa je preigral obrambo gostov in nazadnje še vratarja Gala Lubeja Finka za 3:0. Na drugi strani so imeli tudi nogometaši Brava svoje priložnosti. V 33. minuti je Almin Kurtović poslal žogo za hrbet Ažbeta Juga, a gol zaradi prepovedanega položaja ni bil priznan. Deset minut pozneje je David Flakus Bosilj po strelu z razdalje zadel prečko – Bravu je okvir vrat še drugič preprečil veselje – žoga se je odbila izven golove črte in ekipi sta se na odmor odpravili pri rezultatu 3:0.

Fotogalerija s tekme (foto: Blaž Weindorfer/Sportida):

Nadaljevanje je bilo manj razburljivo. Mariborčani so uspešno branili prednost, pri gostih sta v rednem delu zapretila Kristjan Trdin z glavo in rezervist Loren Maružin, a brez uspeha. Se je pa mreža domačih znova zatresla v sodnikovem dodatku, a je bil Martin Kramarič v prepovedanem položaju, tako da je ostalo pri zmagi Maribora s 3:0.

Mariborčani so s 27 točkami peti, Bravo z 21 sedmi.

Neodločeno v Novi Gorici

Dušan Kosić je s Taborom prišel do točke. Foto: Grega Valančič/Sportida V uvodnem dejanju 18. kroga sta se v Novi Gorici domači klub in Taboru iz Sežane razšla z remijem 1:1. Primorska soseda sta v dozdajšnjem delu sezone zbrala le skromnih 12 točk in sta na dnu lestvice.

Najpomembnejši dogodek prvega polčasa se je zgodil že v sedmi minuti, ko je član gostov Žiga Ovsenek po natančni podaji z leve strani sprejel žogo na robu kazenskega prostora in močno udaril, po njegovem natančnem strelu pa je žoga končala v zgodnjem kotu vrat Uroša Likarja. A tudi odgovor Goričanov v drugem polčasu je bil hiter. Že v 52. minuti je namreč Luka Vekić poskrbel za še en atraktiven zadetek. Žogo je ustavil na robu kazenskega prostora, nato pa z desne strani močno udaril in tudi Jan Koprivec jo je lahko le nemočno pospremil na poti v svojo mrežo.