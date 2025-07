Slovenci v boj za polfinale svetovnega prvenstva #prenos

Slovenska reprezentanca fantov do 19 let bo danes ob 11.45 po slovenskem času igrala četrtfinale svetovnega prvenstva. Slovenci se bodo v Lozani za vozovnico v polfinale pomerili z Izraelom.

Slovenci so v prvem delu izgubili proti Nemčiji (68:75) in Kanadi (63:82) ter premagali Kitajsko (99:82) ter so se tako v osmino finala podali iz tretje pozicije v skupini B. V osmini finala pa so nato z 81:80 strli Argentino. Izrael je na tem prvenstvu še brez poraza. Najprej je v osmini finala s 86:82 ugnal Kamerun, v skupinskem delu pa ugnal Švico (102:77) in Dominikansko republiko (80:76), medtem ko Jordanija proti Izraelu zaradi trenutnega stanja ni želela igrati, tako da je bilo srečanje registrirano z 20:0 v korist Izraelcev.

SP do 19 let, četrtfinale

Preberite še: