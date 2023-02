Američani za 18-letnega Slovenca odšteli milijon evrov

Pravijo, da na mladih svet stoji, realnost 1. SNL pa je že dolgo takšna, da klubi večino svojih prihodkov, potrebnih za preživetje kluba, pridobijo prek prodaje najboljših igralcev. Ker pa nekateri mladi zelo obetajo, niti ne čudi, da so tisti, ob katerih so zaslužili največ denarja, šele pri začetku kariere. Letošnji rekorder, donedavni obetavni branilec Domžal Mitja Ilenič, ki se po novem dokazuje na drugi strani velike luže v New Yorku, je denimo star komaj 18 let.

Osrednji ''junaki'' zimskega prestopnega roka v Sloveniji, ki bo trajal še slab teden in se na sončni strani Alp končal 15. februarja, tako da imajo klubi še nekaj časa, da svoje vrste okrepijo z želenimi igralci, so Mitja Ilenič, Tio Cipot in Jošt Urbančič. Mladi nogometaši, stari komaj 18, 19 in 21 let, ki predstavljajo svetlo prihodnost slovenskega nogometa, so svojim klubom skupaj zagotovili vsaj dva milijona evrov.

Mitja Ilenič se je iz Domžal preselil v enega največjih mest na svetu, New York. Foto: Guliverimage

Slovensko prvenstvo je pozimi zapustil tudi mladi Hrvat Ivan Durdov, eden izmed šestih najboljših strelcev jesenskega dela, pa tudi nekdanji kapetan Celja Dušan Stojinović, po drugi strani pa se v 1. SNL vrača veliko ime, standardni slovenski reprezentant Žan Karničnik. Predstavlja veliko okrepitev Celjanov, kluba, ki se je to zimo vsaj na papirju najbolj okrepil, vrgel rokavico tekmecem in zaradi številnih prihodov nekdanjih asov Mure spravil v jezo zlasti navijače prekmurskega nogometnega ponosa.

Ti prvič v klubski zgodovini stiskajo pesti za Italijana v črno-belem dresu, prišel je mladi Filippo Tripi. Največ odhodov je bilo pričakovano zaznati pri Taboru, ki v zahtevnem obdobju nič kaj rožnatih finančnih okoliščin išče dobitno kombinacijo, katera bi ga zadržala med elito. Kaj nam je torej prineslo obdobje, namenjeno sklepanju novih pogodb z nogometaši?

Edini odhod iz 1. SNL, izražen s sedmimi številkami

Zgodilo se je kar nekaj odmevnih odhodov. Eden največjih obrambnih biserov slovenskega nogometa, mladi Mitja Ilenič, ki je že pri 17 letih predstavljal dodano vrednost v prvi ligi, je odšel čez veliko lužo.

Mitja is in town 🗽 #ForTheCity pic.twitter.com/HypsaW5auW — New York City Football Club (@NYCFC) January 20, 2023

V ligi MLS je vse več mladih evropskih upov, tako je denimo Los Angeles kupil Hrvata Stipeta Biuka, na katerega so veliko stavili pri Hajduku. Dalmatinci so s prodajo mladega igralca zaslužili vsaj sedem milijonov evrov. Domžale so za prodajo Ileniča prejele sedemkrat manj, a vseeno dočakale odmeven prestop, izražen s sedmimi številkami, kar izstopa v slovenskem okolju. To je pohvala za delo Domžal v mladih selekcijah. Zgodil se je nov prestop v pestri zbirki Simona Rožmana, ki je lepšo prihodnost in igranje na višji ravni v tujini omogočil že številnim (slovenskim) nogometašem.

Največji letošnji zimski prestopi Slovencev iz 1. SNL: Mitja Ilenič (Domžale – New York City/ZDA) 1.000.000 evrov Tio Cipot (Mura – Spezia/Ita) 700.000 evrov Jošt Urbančič (Gorica – Viking Stavanger/Nor) 300.000 evrov

Nekdanji up Mure že igra v serie A

Tio Cipot že nabira izkušnje v najmočnejšem italijanskem prvenstvu. Foto: Guliverimage Zelo je odmeval tudi prestop 19-letnega Tia Cipota, ki po novem nastopa v eni izmed najmočnejših lig na svetu, serie A. Slovencem se ne zgodi vsak dan neposreden prestop iz 1. SNL v eno izmed lige petice, a Spezia je prepoznala talent mlajšega izmed sinov nekdanjega slovenskega reprezentanta Fabijana Cipota.

Mura je dočakala rekorden posel, s katerim je napolnila blagajno, navijače pa je v slabšo voljo spravil odhod donedavnega ljubljenca Luke Bobičanca. Za okrog 200 tisoč evrov so ga pripeljali Celjani. Tako se je odločil izkušeni Hrvat, ki se bo proti nekdanjim soigralcem pomeril že v soboto.

V knežjem mestu bo pravcati spektakel, prisotno bo ogromno mešanih občutkov. Zanimivo bo videti, kakšen bo odziv navijačev črno-belih, ki se odpravljajo v Celje v ogromnem številu. Že zdaj je jasno, da jih bo najmanj 700. Poleg Nina Koutra igrata pri Celju tudi Matko Obradović in Žan Karničnik, aktualni slovenski reprezentant. Če ga bodo znali uporabiti tako, kot da je Anže Šimundža v šampionski zasedbi Mure, bi lahko Celjani z njim v obrambi pridobili ogromno.

Špancu, ki vozi "zeleno-bel" ferrari, se je uresničila želja

Almedin Ziljkić je zapustil Olimpijo, kariero bo nadaljeval v glavnem mestu Bosne in Hercegovine. Foto: Grega Valančič/Sportida Pri Olimpiji in Mariboru, jesenskih prvakih in branilcih naslova, največjih slovenskih klubih, za katere stiska pesti ogromno navijačev, ni bilo veliko sprememb. Želja trenerja zmajev Alberta Riera, da obdrži najmočnejša orožja, se je uresničila. Vsi najboljši so ostali, čeprav ni manjkalo ponudb iz tujine. Svit Sešlar in Matevž Vidovšek že nekaj časa prevladujeta na seznamu želja tujih snubcev, a bosta še naprej nastopala na slovenskih zelenicah.

Odšel je le Almedin Ziljkić, pod vodstvom Riere občasni adut s klopi, ki je izžareval posebno dinamiko na levem krilu, nato pa po prihodu v Sarajevo spregovoril o tem, kako je pri Olimpiji užival na igrišču, o čemer pričajo tudi enkratni rezultati, bolj kaotično pa naj bi bilo dogajanje izven igrišč. Pred vodstvom Olimpije je tako odgovorna naloga, da to popravi in olepša javno podobo. Za zdaj mu gre dobro, ukinjena je bila prepoved dejavnosti v prestopnih rokih, ki jo je izrekla Nogometna zveza Slovenije. Poplačan je bil zahtevan del nekdanjim nogometašem, kmalu pridejo na vrsto še dolgovi do nekdanjih trenerjev, zmaji pa so pozdravili tri mlade novince, ki prihajajo iz bližnjih dežel. Olimpija ima ogromno prednost in verjame, da bo zadoščala za veliko veselje, prvi naslov prvaka po petih letih.

Iličić dvignil pripravljenost, Koper pridobil daljšo klop

Marko Šuler je v zadnjem obdobju prejel kar nekaj ponudb za Žana Vipotnika, Josip Iličić pa je na zadnjih pripravljalnih tekmah pokazal lepo mero znanja in atraktivnih potez. Foto: Andreja Seršen Dobaj/STA Maribor ni pripeljal nobenega zimskega novinca, kar pa navijačev ob dejstvu, da bo največjo pridobitev predstavljal Josip Iličić, ki je dvignil raven kondicijske pripravljenosti, in bi lahko pokazal bistveno več kot jeseni, pretirano ne moti. Mladi Nigerijec Ishaq Kayode Rafiu, ki je bil jeseni napovedan kot ogromna pridobitev, še zdaleč ni pokazal vsega, a je še vedno velika neznanka za evropski nogomet. Je pa vprašanje, kaj bo v napadu vijolic, če resnično odide najbolj vroči strelec zadnjih mescev Žan Vipotnik. To bi bil velik udarec, ki bi ga moral Marko Šuler nujno reševati s prihodom zelo kakovostne menjave. Teh pa na nogometni tržnici ni veliko.

Tudi jesenski podprvak Koper se je pozimi vidno okrepil. Trener Zoran Zeljković ima končno tisto, kar mu je manjkalo prejšnjo sezono. Daljšo klop. Največjo pridobitev vsekakor predstavlja vrnitev nesojenega kralja strelcev Maksa Barišića, ob katerem bi kanarčki lažje preboleli morebiten odhod Andreja Kotnika.

Krilni napadalec Kopra Maks Barišić se je vrnil na zelenice. Foto: Grega Valančič/Sportida

V 1. SNL po dveh desetletjih ne bomo več spremljali Aleksandra Rajčevića. Legendarni Primorec je kariero nadaljeval pri italijanskem nižjeligašu Krasu, v obrambni vrsti Kopra že dalj časa prevladujejo mlajši igralci.

Tabor še ni rekel zadnje

V Muri se je zgodilo ogromno sprememb. Presenetila je z zgodovinskim prihodom italijanskega legionarja. To je novo poglavje v zgodovini črno-belih, prišlo je še veliko novincev iz dežel, nastalih na območju nekdanje Jugoslavije. Če bi ujeli vsaj delno raven predstav, s katerimi v 1. SNL opozarja nase Kosovec Mirlind Daku, bo to velik uspeh. Mura se poteguje za Evropo, a je na voljo premalo vstopnic za vse kandidate. Le štiri za najboljših šest slovenskih klubov, tako da bo spomladi še pestro.

Oliver Bogatinov se je po nekaj letih, ko je v Mariboru in Kopru opravljal drugačne vloge v nogometu, vrnil na trenerski stolček. Foto: Vid Ponikvar

Pri Bravu, ki še naprej ohranja tesno poslovno vez z zagrebškim Dinamom, ni bilo veliko zimskega prometa. Tudi Radomljani niso veliko menjali ekipe, so pa trenerja, kar bi zaradi v nogometu pogostih učinkov ''šok terapije'' lahko predstavljajo dodatno orožje v boju za obstanek. Oliver Bogatinov je poln izkušenj in motivacije, da reši edini klub, ki ne sme igrati prvoligaških tekem na svojem igrišču.

Tabor tudi še ni rekel zadnje. Mnogi so ga že odpisali, zlasti po katastrofalnem polomu z 0:8 v zadnjem krogu proti Olimpiji. Prepričani so bili tudi, da se je Dušanu Kosiću že večkrat usodno zatresel stolček, a jih je občutek vedno varal. Vodstvo Kraševcev na čelu z direktorjem Davorjem Škerjancem namreč Ljubljančanu še vedno verjame. Prišlo je nekaj novih obrazov, največjo strelsko formo kaže Luka Šušnjara, številni tujci, ki so sestavljali tujsko legijo na Krasu, pa so zapustili Sežano. Na Krasu še verjamejo v obstanek. Podobno kot lani, ko jim je uspelo v dodatnih kvalifikacijah.

Urbančič po stopinjah Brekala

Jošt Urbančič je igral za številne mlade reprezentančne zasedbe, zdaj pa se bo dokazoval na Norveškem. Foto: Guliverimage Slednjim se želi izogniti trenutno osmouvrščena Gorica, ki bi lahko po koncu sezone pozdravila novo klubsko vodstvo. Do takrat je vse uperjeno proti zagotovitvi obstanka. V pripravljalnem delu so imele vrtnice najdaljši zmagoviti niz izmed vseh slovenskih prvoligašev, nanizale so kar šest zmag, a bodo v boju za prvoligaške točke naletele na močnejše tekmece. Pripeljale so številne okrepitve. Gorica pričakuje boljše igre kot jeseni, obenem pa so s prestopom Jošta Urbančiča na Norveško dokazali, da se lahko kakovostni prestopi opravijo tudi iz klubov, ki niso tako medijsko oblegani niti se ne potegujejo za višja mesta.

Urbančič bo skušal slediti izkušnji Davida Brekala, ki se je k Vikingu preselil iz vrst Brava, zdaj pa je že lep čas članski reprezentant. Tako 1. SNL dokazuje, da je lahko v določenih primerih pravi poligon za napredek mladih igralcev. Z novim zagonom, NZS je novost napovedalo za sezono 2023/24, ko bodo morale ekipe dati še večji poudarek mlajšim igralcem in tistim, ki prihajajo iz lastnega klubskega podmladka.