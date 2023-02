Bravo v generalki za Olimpijo zmagal na kultnem hrvaškem stadionu

Izbranci Dejana Grabića so v pripravljalnem obdobju odigrali le štiri tekme. Manj od njih jih je le jesenski prvak Olimpija. Šiškarji so po treh porazih, ko so izgubili proti močnim tekmecem iz Hrvaške, Češke in Avstrije, le okusili sladkost zmage. Na kultnem reškem stadionu Kantrida so z 1:0 odpravili hrvaškega drugoligaša Opatijo. Zmagoviti zadetke je v 33. minuti prispeval Martin Kramarič. Podajo je prispeval Luka Marjanac.

Mura namučila vodilnega ukrajinskega prvoligaša

V četrtek je zadnjo tekmo na pripravah v Turčiji odigrala Mura. Varovanci Damirja Čontale so imeli zelo zahteven preizkus, saj so se pomerili z vodilnim ukrajinskim prvoligašem Dnipro-1. Od prve minute so zaigrali v postavi Mihelak, Cipot, Morris, Beganović, Pucko, Tripi, Kous, Zličić, Shabanhaxhaj, Daku in Petković, ki je dosegel edini zadetek za črno-bele.

Vrhunci dvoboja med Muro in Dniprom-1:

Srbski napadalec Nikola Petković, ki je večji del sezone preskočil zaradi okrevanja po poškodbi, je zadel v polno z bele točke. Muraše 11. februarja čaka odmevno gostovanje v Celju, kjer se bodo pomerili s tekmecem, ki je pozimi v svoje vrste pripeljal kar nekaj nekdanjih asov prekmurskega kluba. Med navijači Mure vlada veliko zanimanje za ogled tekme, tako da bo na uvodu spomladanskega dela v knežjem mestu vse prej kot dolgočasno.

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 19. 1. Olimpija : Rakow Czestochowa (Pol/1) 3:3 Estrada, Elšnik, Bristrić 28. 1. Olimpija : Orijent (Hrv/2) 1:0 Posavec 1. 2. Olimpija : Jadran Dekani (Slo/2) 1:0 Sešlar

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 7. 1. Koper : Osijek (Hrv/1) 4:4 Ochieng, Stanojević, Nkada, Požeg Vancaš 14. 1. Koper : Radomlje (Slo/1) 3:2 Palčič, Ochieng, Kambič 15. 1. Koper : Dekani (Slo/2) 3:4 Hrvatin, Kotnik, Edomwonyi 21. 1. Koper : Crvena zvezda (Srb/1) 0:1 / 25. 1. Koper : Zorja Lugansk (Ukr/1) 0:1 / 27. 1. Koper : Šahtar Doneck (Ukr/1) 2:2 Wilkins, Edomwonyi 1. 2. Koper : Rudar Velenje (Slo/2) 3:2 Koderman, Nkada, Barišić 3. 2. Koper – DAC 1904 Dunajska Streda (Slk/1)

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 12. 1. Celje : Dinamo Zagreb (Hrv/1) 1:1 Bajde 14. 1. Celje : Hajduk Split (Hrv/1) 0:2 / 19. 1. Celje – Aluminij (Slo/2) / odpoved tekme 23. 1. Celje : Kolubara Lazarevac (Srb/1) 1:0 Mačak 26. 1. Celje : Radnički Novi Beograd (Srb/2) 6:1 Bajde 3, Kargbo ml. 2, Popović 31. 1. Celje : DAC 1904 Dunajska Streda (Slk/1) 0:2 /

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 18. 1. Maribor : Aluminij (Slo/2) 2:0 Iličić, Vipotnik 22. 1. Maribor : Čukarički Beograd (Srb/1) 2:1 Vipotnik, Iličić 25. 1. Maribor : Slavia Sofia (Bol/1) 1:1 Vipotnik 28. 1. Maribor : Šahtar Doneck U-19 (Ukr) 1:1 Baturina 28. 1. Maribor : Dinamo Kijev (Ukr/1) 2:0 Antolin, Brnić 1. 2. Maribor : Šahtar Doneck (Ukr/1) 4:4 Brnić 2, Kronaveter, Božić

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 11. 1. Domžale : Jadran Dekani (Slo/2) 6:0 Barišić 3, Kovačević 2, Podlogar 14. 1. Varaždin (Hrv/1) : Domžale 2:1 Vuk 18. 1. Domžale : Fehervar (Mad/1) 0:3 / 20. 1. Domžale : Kolubara Lazarevac (Srb/1) 0:0 / 27. 1. Domžale : Aluminij (Slo/2) 4:3 Podlogar, Hasanbegović, Saitoski, Vuk 1. 2. Domžale : Kolkheti Khobi (Gru/2) 8:0 Barišić 3, Pišek 2, Hasanbegović, Markuš, Repas 4. 2. Domžale - Rukh Vynnyky (Ukr/1)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 13. 1. Mura : Sturm Gradec (Avt/1) 1:3 Daku 18. 1. Mura : Bistrica (Slo/2) 3:1 Shabanhaxhaj 2, K. Cipot 23. 1. Mura : Ried (Avt/1) 1:3 Morris 28. 1. Mura : Shkendija (SMk/1) 1:1 Stijepović 1. 2. Mura : Dečić Tuzi (ČG/1) 0:0 / 2. 2. Mura : Dnipro-1 (Ukr/1) 1:2 Petković 7. 2. Mura – Aluminij (Slo/2)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 17. 1. Dinamo Zagreb (Hrv/1) : Bravo 2:0 / 21. 1. Bravo : Slovačko (Češ/1) 1:2 Nsana 27. 1. Bravo : Hartberg (Avt/1) 1:2 Kurtović 3. 2. Opatija (Hrv/2) : Bravo 0:1 Kramarič

Gorica

Datum Tekma Strelci za Gorico 11. 1. Gorica : Javor Ivanjica (Srb/1) 1:2 Petrović 14. 1. Jadran Dekani (Slo/2) : Gorica 2:1 Iličić 15. 1. Gorica : Radomlje (Slo/1) 2:4 Petrović, Širok 18. 1. Gorica : Radnički Novi Beograd (Srb/2) 3:0 Iličić 2, Krajnc 21. 1. Gorica : Brinje Grosuplje (Slo/2) 1:0 Krajnc 25. 1. Gorica : Kolubara Lazarevac (Srb/1) 4:0 Petrović, Iličić, Ankrah, Juncaj 28. 1. Gorica : Rukh Lviv U-19 (Ukr) 3:0 Petrović, Krajnc, Velikonja 1. 2. Gorica : Primorje (Slo/2) 1:0 Ahmetaj 4. 2. Gorica – Aluminij (Slo/2)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 7. 1. Radomlje : Hajduk Split (Hrv/1) 1:3 F. Čuić 14. 1. Koper (Slo/1) : Radomlje 3:2 Sokler, Vrhovac 15. 1. Radomlje : Gorica (Slo/1) 4:2 F. Čuić, M. Čuić, Sokler, Nuhanović 19. 1. Radomlje - Pobeda Prilep (SMk/1) / odpoved tekme 20. 1. Radomlje : Triglav Kranj (Slo/2) 4:1 Šošić 2, Nuhanović, Gorenc 25. 1. Radomlje : Brinje Grosuplje (Slo/2) 5:1 Mašić 2, F. Čuić, Jerin, Cerar 28. 1. Radomlje : Rudeš (Hrv/2) 3:3 Nuhanović, Sokler, M. Čuić 3. 2. Radomlje - Dob (Slo/2) 4. 2. Radomlje - Mačva Šabac (Srb/1)

Tabor