Sanjska vrnitev Barišića, Kronaveter izvedel potezo tekme na festivalu zadetkov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pripravljalne tekme klubov 1. SNL (31. januar in 1. februar)

Slovenski prvoligaški nogometni klubi se vneto pripravljajo na nadaljevanje prvenstva. Mariborčani so v zadnji tekmi v Turčiji remizirali s Šahtarjem (4:4), Koper je ugnal Velenjčane s 3:2, zmagoviti zadetek pa je prispeval povratnik Maks Barišić, Mura je remizirala s Dečićem iz Črne gore, Gorica je ugnala Primorje, Tabor pa je remiziral na Reki z Orijentom.

Branilci državnega naslova so zadnjo tekmo na tradicionalnih pripravah v Turčiji odigrali proti ukrajinskemu velikanu Šahtarju. Ta je dobil prvi polčas s 3:1, a so vijolice v drugem delu poskrbele za preobrat in izenačile na 4:4.

Trener Damir Krznar se je odločil za postavo Pridgar (od 46. Bergsen), Milec (od 80. Žinič), Watson (od 80. Mitrović), Šoštarič Karić (od 69. Uskoković), Guerrico (od 80. Šoštarič Karić), Antolin (od 69. Lorber), Repas (od 69. Laušić), Brnić (od 77. Božičković), Božić (od 70. Kryeziu), Iličić (od 46. Kronaveter), Vipotnik (od 80. Sirk). Za potezo srečanja je poskrbel Rok Kronaveter, ki je v 48. minuti izkoristil močan veter in ukrajinskega vratarja, tega je pred golovo črto oviral Marko Božić, premagal z neposrednim strelom s kota.

Koprčani so se po dolgem času na pripravljalni tekmi razveselili zmage, ta pa je bila še toliko slajša za kanarčke, saj je na prvem nastopu ob vrnitvi na igrišča po dolgotrajni odsotnosti zaradi hude poškodbe kolena zadel v polno Maks Barišić. Koprčan je odločil zmagovalca (3:2) in poskrbel za sladke težave trenerja Zorana Zeljkovića, ki bo v spomladanskem delu računal tudi na zelo motiviranega 27-letnega krilnega napadalca.

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 19. 1. Olimpija : Rakow Czestochowa (Pol/1) 3:3 Estrada, Elšnik, Bristrić 28. 1. Olimpija : Orijent (Hrv/2) 1:0 Posavec 1. 2. Olimpija – Jadran Dekani (Slo/2)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 7. 1. Koper : Osijek (Hrv/1) 4:4 Ochieng, Stanojević, Nkada, Požeg Vancaš 14. 1. Koper : Radomlje (Slo/1) 3:2 Palčič, Ochieng, Kambič 15. 1. Koper : Dekani (Slo/2) 3:4 Hrvatin, Kotnik, Edomwonyi 21. 1. Koper : Crvena zvezda (Srb/1) 0:1 / 25. 1. Koper : Zorja Lugansk (Ukr/1) 0:1 / 27. 1. Koper : Šahtar Doneck (Ukr/1) 2:2 Wilkins, Edomwonyi 1. 2. Koper : Rudar Velenje (Slo/2) 3:2 Koderman, Nkada, Barišić 3. 2. Koper – DAC 1904 Dunajska Streda (Slk/1)

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 12. 1. Celje : Dinamo Zagreb (Hrv/1) 1:1 Bajde 14. 1. Celje : Hajduk Split (Hrv/1) 0:2 / 19. 1. Celje – Aluminij (Slo/2) / odpoved tekme 23. 1. Celje : Kolubara Lazarevac (Srb/1) 1:0 Mačak 26. 1. Celje : Radnički Novi Beograd (Srb/2) 6:1 Bajde 3, Kargbo ml. 2, Popović 31. 1. Celje : DAC 1904 Dunajska Streda (Slk/1) 0:2 /

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 18. 1. Maribor : Aluminij (Slo/2) 2:0 Iličić, Vipotnik 22. 1. Maribor : Čukarički Beograd (Srb/1) 2:1 Vipotnik, Iličić 25. 1. Maribor : Slavia Sofia (Bol/1) 1:1 Vipotnik 28. 1. Maribor : Šahtar Doneck U-19 (Ukr) 1:1 Baturina 28. 1. Maribor : Dinamo Kijev (Ukr/1) 2:0 Antolin, Brnić 1. 2. Maribor : Šahtar Doneck (Ukr/1) 4:4 Brnić 2, Kronaveter, Božić

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 11. 1. Domžale : Jadran Dekani (Slo/2) 6:0 Barišić 3, Kovačević 2, Podlogar 14. 1. Varaždin (Hrv/1) : Domžale 2:1 Vuk 18. 1. Domžale : Fehervar (Mad/1) 0:3 / 20. 1. Domžale : Kolubara Lazarevac (Srb/1) 0:0 / 27. 1. Domžale : Aluminij (Slo/2) 4:3 Podlogar, Hasanbegović, Saitoski, Vuk 1. 2. Domžale - Kolkheti Khobi (Gru/2) 4. 2. Domžale - Rukh Vynnyky (Ukr/1)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 13. 1. Mura : Sturm Gradec (Avt/1) 1:3 Daku 18. 1. Mura : Bistrica (Slo/2) 3:1 Shabanhaxhaj 2, K. Cipot 23. 1. Mura : Ried (Avt/1) 1:3 Morris 28. 1. Mura : Shkendija (SMk/1) 1:1 Stijepović 1. 2. Mura : Dečić Tuzi (ČG/1) 0:0 / 2. 2. Mura – Dnipro (Ukr/1) 7. 2. Mura – Aluminij (Slo/2)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 17. 1. Dinamo Zagreb (Hrv/1) : Bravo 2:0 / 21. 1. Bravo : Slovačko (Češ/1) 1:2 Nsana 27. 1. Bravo : Hartberg (Avt/1) 1:2 Kurtović

Gorica

Datum Tekma Strelci za Gorico 11. 1. Gorica : Javor Ivanjica (Srb/1) 1:2 Petrović 14. 1. Jadran Dekani (Slo/2) : Gorica 2:1 Iličić 15. 1. Gorica : Radomlje (Slo/1) 2:4 Petrović, Širok 18. 1. Gorica : Radnički Novi Beograd (Srb/2) 3:0 Iličić 2, Krajnc 21. 1. Gorica : Brinje Grosuplje (Slo/2) 1:0 Krajnc 25. 1. Gorica : Kolubara Lazarevac (Srb/1) 4:0 Petrović, Iličić, Ankrah, Juncaj 28. 1. Gorica : Rukh Lviv U-19 (Ukr) 3:0 Petrović, Krajnc, Velikonja 1. 2. Gorica : Primorje (Slo/2) 1:0 Ahmetaj 4. 2. Gorica – Aluminij (Slo/2)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 7. 1. Radomlje : Hajduk Split (Hrv/1) 1:3 F. Čuić 14. 1. Koper (Slo/1) : Radomlje 3:2 Sokler, Vrhovac 15. 1. Radomlje : Gorica (Slo/1) 4:2 F. Čuić, M. Čuić, Sokler, Nuhanović 19. 1. Radomlje - Pobeda Prilep (SMk/1) / odpoved tekme 20. 1. Radomlje : Triglav Kranj (Slo/2) 4:1 Šošić 2, Nuhanović, Gorenc 25. 1. Radomlje : Brinje Grosuplje (Slo/2) 5:1 Mašić 2, F. Čuić, Jerin, Cerar 28. 1. Radomlje : Rudeš (Hrv/2) 3:3 Nuhanović, Sokler, M. Čuić 3. 2. Radomlje - Dob (Slo/2) 4. 2. Radomlje - Mačva Šabac (Srb/1)

Tabor