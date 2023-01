Mojstrovina Iličića, ki daje misliti klubom 1. SNL #video

Zeleno-beli so pod vodstvom Alberta Riere odigrali šele drugo tekmo v tem koledarskem letu. V Medulinu so v zahtevnih vremenskih razmerah, nogometaše je spremljal močan veter, premagali hrvaškega drugoligaša Orijent. Edini zadetek na srečanju, ki je namesto 90 trajal 100 minut (igralo se je štirikrat po 25 minut), je dosegel Ivan Posavec.

V polno zadel Hrvat, ki še ni registriran za zmaje

Ivan Posavec je dosegel krstni zadetek v zeleno-belem dresu. Foto: NK Olimpija Ljubljana Donedavni zvezni igralec Varaždina je tako odločil zmagovalca, podobno kot Admir Bristrić pa še ni registriran za nastope v 1. SNL. Še vedno namreč velja prepoved registracije, ki jo je izrekla NZS meseca oktobra. Če bo ljubljanski klub v zahtevanem roku poravnal svoje dolgove do nekdanjih nogometašev in trenerjev, časa ima do 15. februarja, bosta lahko njegove barve v spomladanskem delu prvenstva branila tudi Posavec in Bristrić.

Španski strateg je sicer proti Orijentu zaigral z začetno enajsterico Vidovšek, Karamatić, Ratnik, Estrada, Krdzalić, Elšnik, Aldair, Krefl, Posavec, Sešlar in Bristrić, v kateri sta bila oba omenjena zimska novinca, kot tudi mladi reprezentant BiH Anes Krdžalić, ki bi lahko za zeleno-bele zaigral kot posojen nogometaš hrvaškega drugoligaša Kustošija, a ga Olimpija še ni uradno predstavila kot novega člana zmajev.

Odmevna zmaga Maribora nad ukrajinskim velikanom

Trener Maribora Damir Krznar bo v začetku februarja v Turčiji vodil izbrance še proti Šahtarju. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V tej sezoni branijo naslov nogometaši Maribora, a navkljub izjemnem zmagovitem nizu v zaključku jesenskega dela za vodilno Olimpijo zaostajajo 15 točk. Vseeno v mestu ob Dravi še niso vrgli puške v koruzo. Dvigajo formo pred nadaljevanjem prvenstva, ki se bo začel z gostovanjem v Kopru, nato pa 19. februarja v Ljudski vrt prihaja Olimpija. Mariborčani so tako v soboto odigrali v Turčiji dve tekmi.

Izbranci Damirja Krznarja, ki niso deležni večjega števila minut in ne sestavljajo najmočnejše enajsterice, so se v dopoldanskih urah pomerili z mladinsko zasedbo Šahtarja. Maribor je povedla z zadetkom Roka Baturine, a so mladi Ukrajinci izenačili na 1:1. Pozneje so se vijolice v močnejši postavi pomerile s kijevskim Dinamom in uglednega tekmeca, ki v ukrajinskem prvenstvu zaseda tretje mesto, premagale z 2:0. Maribor je navezan na klub iz Kijeva. Proti njemu je leta 1999 dosegel zgodovinsko zmago (prvo in za zdaj edino) v skupinskem delu lige prvakov. V gosteh je za tri točke z zadetkom poskrbel poznejši trener vijolic Ante Šimundža.

Dvoboj med Mariborom in Dinamom, prvi gol pri 1:18:42, drugi gol pri 1:48:15:

Tokrat je Maribor premagal Dinamo z 2:0, v polno pa sta zadela Aljaž Antolin in Ivan Brnić. Pri obeh akcijah za zadetka je sodeloval Josip Iličić. Zvezdnik slovenskega nogometa je v vedno boljši formi, tokrat je odigral vso tekmo, kar kaže na bistven napredek glede ravni kondicijske pripravljenosti, tudi tokrat pa je blestel z atraktivnimi potezami, s katerimi si je nekajkrat privoščil obrambo Dinama. V 79. minuti je tako mojstrsko preigraval v kazenskem prostoru. Z neverjetno lahkoto in eleganco je švigal mimo ukrajinskih branilcev, nato pa zaposlil Hrvata Brnića, ki je z natančnim strelom po tleh poskrbel za končni rezultat 2:0.

Maribor je odigral tekmo v postavi Bergsen (od 46. Jug), Milec, Watson, Šoštarič Karič (od 75. Uskoković), Sikošek, Antolin, Laušić (od 61. Repas), Brnić, Božić, Iličić, Vipotnik (od 75. Kryeziu). Prvič letos na tekmi Maribora ni dosegel zadetka Žan Vipotnik, najboljši strelec vijolic v 1. SNL. Dinamo je najlepšo priložnost za zadetek zapravil v 51. minuti, ko varovanci slovitega romunskega stratega Mircee Lucescuja ni izkoristil najstrožje kazni.

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 19. 1. Olimpija : Rakow Czestochowa (Pol/1) 3:3 Estrada, Elšnik, Bristrić 28. 1. Olimpija : Orijent (Hrv/2) 1:0 Posavec 1. 2. Olimpija – Rudeš (Hrv/2)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 7. 1. Koper : Osijek (Hrv/1) 4:4 Ochieng, Stanojević, Nkada, Požeg Vancaš 14. 1. Koper : Radomlje (Slo/1) 3:2 Palčič, Ochieng, Kambič 15. 1. Koper : Dekani (Slo/2) 3:4 Hrvatin, Kotnik, Edomwonyi 21. 1. Koper : Crvena zvezda (Srb/1) 0:1 / 25. 1. Koper : Zorja Lugansk (Ukr/1) 0:1 / 27. 1. Koper : Šahtar Doneck (Ukr/1) 2:2 1. 2. Koper – Rudar Velenje (Slo/2) 3. 2. Koper – DAC 1904 Dunajska Streda (Slk/1)

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 12. 1. Celje : Dinamo Zagreb (Hrv/1) 1:1 Bajde 14. 1. Celje : Hajduk Split (Hrv/1) 0:2 / 19. 1. Celje – Aluminij (Slo/2) / odpoved tekme 23. 1. Celje : Kolubara Lazarevac (Srb/1) 1:0 Mačak 26. 1. Celje : Radnički Novi Beograd (Srb/2) 6:1 Bajde 3, Kargbo ml. 2, Popović 31. 1. Celje – DAC 1904 Dunajska Streda (Slk/1)

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 18. 1. Maribor : Aluminij (Slo/2) 2:0 Iličić, Vipotnik 22. 1. Maribor : Čukarički Beograd (Srb/1) 2:1 Vipotnik, Iličić 25. 1. Maribor : Slavia Sofia (Bol/1) 1:1 Vipotnik 28. 1. Maribor : Šahtar Doneck U-19 (Ukr) 1:1 Baturina 28. 1. Maribor : Dinamo Kijev (Ukr/1) 2:0 Antolin, Brnić 1. 2. Maribor – Šahtar Doneck (Ukr/1)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 11. 1. Domžale : Jadran Dekani (Slo/2) 6:0 Barišić 3, Kovačević 2, Podlogar 14. 1. Varaždin (Hrv/1) : Domžale 2:1 Vuk 18. 1. Domžale : Fehervar (Mad/1) 0:3 / 20. 1. Domžale : Kolubara Lazarevac (Srb/1) 0:0 / 27. 1. Domžale : Aluminij (Slo/2) 4:3 Podlogar, Hasanbegović, Saitoski, Vuk 1. 2. Domžale - Kolkheti Khobi (Gru/2) 4. 2. Domžale - Rukh Vynnyky (Ukr/1)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 13. 1. Mura : Sturm Gradec (Avt/1) 1:3 Daku 18. 1. Mura : Bistrica (Slo/2) 3:1 Shabanhaxhaj 2, K. Cipot 23. 1. Mura : Ried (Avt/1) 1:3 Morris 28. 1. Mura : Shkendija (SMk/1) 1:1 Stijepović 1. 2. Mura – Dečić Tuzi (ČG/1) 2. 2. Mura – Dnipro (Ukr/1) 7. 2. Mura – Aluminij (Slo/2)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 17. 1. Dinamo Zagreb (Hrv/1) : Bravo 2:0 / 21. 1. Bravo : Slovačko (Češ/1) 1:2 Nsana 27. 1. Bravo : Hartberg (Avt/1) 1:2 Kurtović

Gorica

Datum Tekma Strelci za Gorico 11. 1. Gorica : Javor Ivanjica (Srb/1) 1:2 Petrović 14. 1. Jadran Dekani (Slo/2) : Gorica 2:1 Iličić 15. 1. Gorica : Radomlje (Slo/1) 2:4 Petrović, Širok 18. 1. Gorica : Radnički Novi Beograd (Srb/2) 3:0 Iličić 2, Krajnc 21. 1. Gorica : Brinje Grosuplje (Slo/2) 1:0 Krajnc 25. 1. Gorica : Kolubara Lazarevac (Srb/1) 4:0 Petrović, Iličić, Ankrah, Juncaj 28. 1. Gorica : Rukh Lviv U-19 (Ukr) 3:0 Petrović, Krajnc, Velikonja 1. 2. Gorica – Primorje (Slo/2) 4. 2. Gorica – Aluminij (Slo/2)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 7. 1. Radomlje : Hajduk Split (Hrv/1) 1:3 F. Čuić 14. 1. Koper (Slo/1) : Radomlje 3:2 Sokler, Vrhovac 15. 1. Radomlje : Gorica (Slo/1) 4:2 F. Čuić, M. Čuić, Sokler, Nuhanović 19. 1. Radomlje - Pobeda Prilep (SMk/1) / odpoved tekme 20. 1. Radomlje : Triglav Kranj (Slo/2) 4:1 Šošić 2, Nuhanović, Gorenc 25. 1. Radomlje : Brinje Grosuplje (Slo/2) 5:1 Mašić 2, F. Čuić, Jerin, Cerar 28. 1. Radomlje : Rudeš (Hrv/2) 3:3 Nuhanović, Sokler, M. Čuić 3. 2. Radomlje - Dob (Slo/2) 4. 2. Radomlje - Mačva Šabac (Srb/1)

Tabor