Kopru se je nasmihala prestižna zmaga, Šahtar izenačil z evrogolom #video

Nogometaši Kopra, ki bodo v spomladanski del prvenstva vstopili z drugega mesta, so na zadnji pripravljalni tekmi v Turčiji remizirali proti Šahtarju. Proti ukrajinskemu velikanu, ki je jeseni navduševal v ligi prvakov, se jim je nasmihala prestižna zmaga, a so ostali brez nje v sodnikovem podaljšku. Domžale so v srečanju, dolgem 120 minut, s 4:3 ugnale Aluminij, Bravo pa je izgubil proti avstrijskemu prvokategorniku Hartbergu (1:2), a je bil trener Dejan Grabić zelo zadovoljen s predstavo izbrancev.