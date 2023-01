Ekspresen hat-trick Bajdeta, Celjani so se znesli nad Beograjčani

Nogometaši Celja so dosegli najvišjo zmago v pripravljalnem obdobju. Srbskega drugoligaša iz Novega Beograda so na Hrvaškem odpravili s teniškim rezultatom 6:1. Med strelce sta se v prvem polčasu vpisala Denis Popović ter Ibrahim Kargbo mlajši, ki je bil uspešen dvakrat, v drugem delu pa je hat-trick dosegel Gregor Bajde. To je bil prvi dvoboj Celja po odhodu Dušana Stojinovića, ki je sklenil sodelovanje s poljsko Jagiellonio.

Celjani so na Hrvaškem v sončnem vremenu napolnili mrežo srbskemu drugoligašu Radnički Novi Beograd. V prvem polčasu so celjske barve branili Obradović, Ajhmajer, Nemanič, Zec, Milić, Zabukovnik, Kouter, Bobičanec, Popović, Ikwuemesi, Kargbo ml (od 35. Matić), tretjeuvrščeni klub 1. SNL si je priigral prednost s 3:0.

Varovanci Romana Pilipčuka so nadaljevali s strelskim festivalom tudi v drugem delu. Najprej so tekmeci iz Srbije zastreljali najstrožjo kazen, nato pa je Gregor Bajde, ki je v tej sezoni najbolj blestel na uvodnih pokalnih srečanjih (na dveh tekmah, odigranih še pod okriljem MNZ Celje, je dosegel kar osem zadetkov), v zgolj petih minutah dosegel hat-trick. Med 60. in 65. minuto je trikrat premagal vratarja Radničkega, podaje so mu prispevali Matic Vrbanec, Aljoša Matko in Lovro Bizjak. Radnički je častni gol dosegel z bele točke v 87. minuti.

Dušan Stojinović ob sklenitvi dogovora o prestopu s poljsko Jagiellonio zapušča NK Celje.



Dušan, hvala za vse in srečno! 👑⚽️#gremocele #mojemestomojklub pic.twitter.com/CCzDDIuKcj — NK Celje (@NKCelje) January 26, 2023

To je bil prvi dvoboj Celjanov po odhodu Dušana Stojinovića, ki je z Jagiellonio sklenil dveinpolletno pogodbo.

‼️ Mamy nowego zawodnika 🆕 Został nim Dusan Stojinović 🇸🇮 Młodzieżowy reprezentant Słowenii związał się z "Żółto-Czerwonymi" dwuipółletnią umowę ✍️ Dusan, witamy w Jadze i życzymy powodzenia ✊ pic.twitter.com/8tSqtep10b — Jagiellonia 💛❤️ (@Jagiellonia1920) January 26, 2023

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 19. 1. Olimpija : Rakow Czestochowa (Pol/1) 3:3 Estrada, Elšnik, Bristrić 28. 1. Olimpija – Orijent (Hrv/2) 1. 2. Olimpija – Rudeš (Hrv/2)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 7. 1. Koper : Osijek (Hrv/1) 4:4 Ochieng, Stanojević, Nkada, Požeg Vancaš 14. 1. Koper : Radomlje (Slo/1) 3:2 Palčič, Ochieng, Kambič 15. 1. Koper : Dekani (Slo/2) 3:4 Hrvatin, Kotnik, Edomwonyi 21. 1. Koper : Crvena zvezda (Srb/1) 0:1 / 25. 1. Koper : Zorja Lugansk (Ukr/1) 0:1 / 27. 1. Koper – Šahtar Doneck (Ukr/1) 1. 2. Koper – Rudar Velenje (Slo/2) 3. 2. Koper – DAC 1904 Dunajska Streda (Slk/1)

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 12. 1. Celje : Dinamo Zagreb (Hrv/1) 1:1 Bajde 14. 1. Celje : Hajduk Split (Hrv/1) 0:2 / 19. 1. Celje – Aluminij (Slo/2) / odpoved tekme 23. 1. Celje : Kolubara Lazarevac (Srb/1) 1:0 Mačak 26. 1. Celje : Radnički Novi Beograd (Srb/2) 6:1 Bajde 3, Kargbo ml. 2, Popović 31. 1. Celje – DAC 1904 Dunajska Streda (Slk/1)

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 18. 1. Maribor : Aluminij (Slo/2) 2:0 Iličić, Vipotnik 22. 1. Maribor : Čukarički Beograd (Srb/1) 2:1 Vipotnik, Iličić 25. 1. Maribor : Slavia Sofia (Bol/1) 1:1 Vipotnik 28. 1. Maribor – Dinamo Kijev (Ukr/1) 1. 2. Maribor – Šahtar Doneck (Ukr/1)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 11. 1. Domžale : Jadran Dekani (Slo/2) 6:0 Barišić 3, Kovačević 2, Podlogar 14. 1. Varaždin (Hrv/1) : Domžale 2:1 Vuk 18. 1. Domžale : Fehervar (Mad/1) 0:3 / 20. 1. Domžale : Kolubara Lazarevac (Srb/1) 0:0 / 27. 1. Domžale – Aluminij (Slo/2) 4. 2. Domžale - Rukh Vynnyky (Ukr/1)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 13. 1. Mura : Sturm Gradec (Avt/1) 1:3 Daku 18. 1. Mura : Bistrica (Slo/2) 3:1 Shabanhaxhaj 2, K. Cipot 23. 1. Mura : Ried (Avt/1) 1:3 Morris 28. 1. Mura – Shkendija (SMk/1) 1. 2. Mura – Dečić Tuzi (ČG/1) 2. 2. Mura – Dnipro (Ukr/1) 7. 2. Mura – Aluminij (Slo/2)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 17. 1. Dinamo Zagreb (Hrv/1) : Bravo 2:0 / 21. 1. Bravo : Slovačko (Češ/1) 1:2 Nsana 27. 1. Bravo – Hartberg (Avt/1)

Gorica

Datum Tekma Strelci za Gorico 11. 1. Gorica : Javor Ivanjica (Srb/1) 1:2 Petrović 14. 1. Jadran Dekani (Slo/2) : Gorica 2:1 Iličić 15. 1. Gorica : Radomlje (Slo/1) 2:4 Petrović, Širok 18. 1. Gorica : Radnički Novi Beograd (Srb/2) 3:0 Iličić 2, Krajnc 21. 1. Gorica : Brinje Grosuplje (Slo/2) 1:0 Krajnc 25. 1. Gorica : Kolubara Lazarevac (Srb/1) 4:0 Petrović, Iličić, Ankrah, Juncaj 28. 1. Gorica - Rukh Lviv (Ukr/1) 1. 2. Gorica – Primorje (Slo/2) 4. 2. Gorica – Aluminij (Slo/2)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 7. 1. Radomlje : Hajduk Split (Hrv/1) 1:3 Čuić 14. 1. Koper (Slo/1) : Radomlje 3:2 Sokler, Vrhovac 15. 1. Radomlje : Gorica (Slo/1) 4:2 Čuić 2, Sokler, Nuhanović 19. 1. Radomlje - Pobeda Prilep (SMk/1) / odpoved tekme 20. 1. Radomlje : Triglav Kranj (Slo/2) 4:1 Šošić 2, Nuhanović, Gorenc 25. 1. Radomlje : Brinje Grosuplje (Slo/2) 5:1 Mašić 2, Čuić, Jerin, Cerar 28. 1. Radomlje - Rudeš (Hrv/2) 3. 2. Radomlje - Dob (Slo/2) 4. 2. Radomlje - Mačva Šabac (Srb/1)

