Dvojec, ki predstavlja dobitno kombinacijo Maribora

Nogometaši Maribora so v nedeljo odigrali prvo pripravljalno tekmo na turških tleh. Z 2:1 so premagali beograjski Čukarički, poleg Josipa Iličića, ki v leto 2023 vstopa z boljšo fizično pripravljenostjo od tiste izpred nekaj mesecev, ko se je vrnil v Ljudski vrt, pa je nase znova opozoril Žan Vipotnik. Najboljši strelec Maribora ohranja izjemno strelsko formo, v polno je zadel že na peti zaporedni tekmi.

Proti Aluminiju v Mariboru sta zadela Josip Iličić in Žan Vipotnik, proti Čukaričkemu v Turčiji pa Žan Vipotnik in Josip Iličić. Kar zadeva leto 2023, dvoma o tem, komu v taboru vijolic je uspelo najbolje uravnati strelske naprave, torej ni. To počneta mladi napadalec in izkušeni zvezni igralec, ki se na igrišču odlično dopolnjujeta.

Žan Vipotnik je v izjemni strelski formi. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Prvi je mladi reprezentant, čez dva meseca bo dopolnil 21 let, drugi pa je eden najboljših slovenskih nogometašev tega stoletja, ki bo v nedeljo dopolnil 35 let. Svečke na rojstnodnevni torti bo upihnil v Beleku, predelu Turčije, kjer se Maribor že vrsto let tradicionalno pripravlja na spomladanski del in poskuša narediti vse, kar je v njegovi moči, da bi zaživel tisti znani rek, da vijolice cvetijo spomladi. Nemalokrat mu to tudi uspe, v tej sezoni pa bi za ubranitev državnega naslova potreboval čudež, saj po prvem delu za vodilno Olimpijo zaostaja kar 15 točk.

Brutalen začetek spomladanskega dela NK Maribor Maribor in Olimpija se bosta prvič v letu 2023 pomerila 19. februarja v Ljudskem vrtu. Foto: Grega Valančič/Sportida Navijači Maribora upajo, da bosta Vipotnik in Iličić ne le zadržala formo, ampak jo še stopnjevala. Spomladanski del prinaša brutalno sosledje zahtevnih srečanj. To bodo pravi testi, na katerih si branilci državnega naslova ne bodo smeli privoščiti ranljivosti, če bodo hoteli podaljšati upanje na naskok na prvo mesto. Mariborčane najprej čaka gostovanje v Kopru, nato večni derbi z Olimpijo doma – dvoboj 19. februarja se bo začel ob 15. uri, tako da bo Ljudski vrt zagotovo poln tudi mlajših ljubiteljev nogometa –, sledijo gostovanje pri Domžalah, domača tekma z okrepljenim in nadvse ambicioznim Celjem, nato pa še gostovanje pri Muri. Pet zelo zahtevnih srečanj bo dalo odgovor, česa so v tej sezoni zmožni varovanci Damirja Krznarja.

Krznar izpostavil vztrajnost varovancev pri gradnji igre

Hrvaški strateg je bil po uvodni tekmi na turških tleh zadovoljen. Maribor je premagal četrtouvrščenega srbskega prvoligaša Čukarički (2:1), a se nekdanji trener zagrebškega Dinama ni pretirano obremenjeval z rezultatom. "Seveda veseli rezultat, čeprav v tej fazi ni v ospredju. Kar veseli, je vztrajnost naših igralcev. Predvsem pri gradnji igre," je izpostavil tisto, kar ga je navdalo z največjim zadovoljstvom. Izpostavil je tudi požrtvovalnost varovancev.

Mariborčani so premagali Beograjčane z 2:1, odločilno prednost (2:0) pa so si priigrali v prvem polčasu. Takrat sta barve vijolic branila tudi Vipotnik in Iličić. Napadalec iz Slovenskih Konjic se je med strelce vpisal že v četrti minuti. Takrat je akcijo začel Iličić, ki je na desni strani odvzel žogo tekmecem, podal v kazenski prostor, nato pa je Marko Tolić, eden najbolj cenjenih hrvaških legionarjev v 1. SNL, žogo prepustil Vipotniku. Nekdanji strelski kralj mlajših starostnih kategorij ni zapravil zrele priložnosti. Vpisal se je med strelce in zadržal neverjetno formo.

Šuler o tem, kako se lahko zadeve hitro obrnejo

Marko Šuler je pohvalil Žana Vipotnika in njegovo vztrajnost. Foto: Miloš Vujinović/Sportida "Žanov primer velja izpostaviti, saj dokazuje, da se zadeve lahko obrnejo. Hitro je bil vržen v ogenj, po prvih nastopih v članski konkurenci je prišel padec, a se je znova povzpel. Tudi pri njem bodo še prisotna nihanja, vendar je zaupal v klubski projekt, verjel vase, v zahtevni konkurenci dobil priložnost in jo na najboljši način izkoristil," je pred nekaj tedni o najboljšem strelcu Maribora v tej sezoni in njegovem razcvetu v pozni jeseni povedal športni direktor Marko Šuler.

Vipotnik, ki pri Mariboru nosi Dončićevo številko 77, je na zadnjih sedmih tekmovalnih srečanjih leta 2022 dosegel deset golov, od tega na zadnjih treh tekmah 1. SNL kar sedem. Zdaj zadeva tudi na letošnjih prijateljskih tekmah. Proti Čukaričkemu bi morda dosegel še kakšen zadetek, če mu trener Krznar ne bi dodelil le 36 minut. Minutažo je namreč razdelil med skoraj vse nogometaše, na katere računa na pripravah v Turčiji.

Zaradi povišane telesne temperature so v hotelu ostali Nemanja Mitrović, Jan Repas in Luka Uskoković, na seznamu poškodovanih ostaja Ishaq Rafiu, proti srbskemu prvoligašu pa so nastopili Bergsen (od 46. Jug), Milec (od 46. Žinič), Watson (od 46. Vidaković), Lorber (od 46. Šoštarič Karič), Sikošek (od 46. Guerrico), Antolin (od 46. Kryeziu, od 71. Dizdarević), Laušić (od 46. Božičković), Brnić (od 46. Božić), Tolić (od 46. Kronaveter), Iličić (od 46. Čuk, od 71. Tavares) in Vipotnik (od 36. Baturina, od 71. Sirk).

Đorđe Ivanović je dvoboj nekdanjega in zdajšnjega kluba v Turčiji spremljal s tribun. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Drugi zadetek za Maribor je v izdihljajih prvega polčasa dosegel Iličić. Sodnik je po prekršku nad njim pokazal na belo točko, dolgoletni slovenski reprezentant pa je nato suvereno izvedel kazenski strel in podvojil prednost vijolic. V nadaljevanju srečanja so slovenski prvaki zaigrali s spremenjeno zasedbo, Čukarički, za katerega nastopa tudi nekdanji član Maribora in Olimpije Đorđe Ivanović (zaradi zdravstvenih težav je dvoboj spremljal s tribun, pred tem pa pozdravil nekdanje soigralce), pa je to znal izkoristiti ter znižal zaostanek.

Naslednjo tekmo bodo Mariborčani v Turčiji odigrali v sredo, ko se bodo pomerili z bolgarskim prvoligašem Slavio iz Sofije.

