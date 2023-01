Koprčani v Turčiji namučili nekdanje evropske prvake

Nogometna sobota je na zelenice zvabila štiri slovenske prvoligaše. Koprčani so na prvi izmed predvidenih treh pripravljalnih tekem na turških tleh izgubili proti Crveni zvezdi (0:1). Bravo je v sodnikovem podaljšku zapravil vodstvo proti Čehom (1:2), Gorica je bila boljša od drugoligašev iz Grosuplja, za najvišjo zmago dneva pa je poskrbel Tabor. Sežančani so na Hrvaškem nadigrali srbskega prvoligaša iz Novega Beograda s 3:0.

Olimpija je svojo edino prijateljsko tekmo v Turčiji že odigrala (3:3 proti vodilnemu poljskemu prvoligašu Rakowu), Koprčani pa so prvo tekmo po prihodu v Belek odigrali proti slovitemu tekmecu iz Beograda. Crvena zvezda, nekdanji evropski in svetovni prvak, je premagala varovance Zorana Zeljkovića z 1:0. Zmagovalca je odločil prekrasen zadetek srbskega branilca Lazarja Nikolića, še višje vodstvo srbskih prvakov pa je preprečil razpoložen vratar Kopra Adnan Golubović.

Atraktiven zadetek Nikolića za zmago Crvene zvezde:

Primorce je v 55. minuti delilo od izenačenja le nekaj centimetrov, Rudi Požeg Vancaš je zatresel okvir vrat. Od prve minute so za Koprčane nastopili Golubović, Šimčak, Bilić, Novoselec, Palčić, Vešner-Tičić, Fanimo, Correia, Kotnik, Požeg-Vancaš in Osuji, v nadaljevanju pa so dobili priložnost še Kambič, Mittendorfer, Milovanović, Koderman, Benedičič, Hrvatin, Krajinović, Jašaragić, Siljadžić in Wilkins. Beograjčani so se tako maščevali Koprčanom za lanskoletni poraz, ko so kanarčki poleti na Bonifiki zmagali z 1:0.

Preobrat Čehov v sodnikovem podaljšku

Nogometaši Brava so v Poreču dolgo časa vodili proti češkemu prvoligašu Slovačko. Mladi ljubljanski klub je v vodstvo popeljal mladi francoski zvezni igralec Simon Nsana. Trener Dejan Grabić je odigral tekmo v postavi Lubej Fink (od 46. Orbanić) - Trontelj, Katinić, Križan, Jakšić - G. Trdin (od 81. Španring), Selan - Kramarič, Marjanac, Nsana (od 62. Kurtović) – Flakus Bosilj.

Vodstvo Šiškarjev je trajalo vse do prve minute sodnikovega podaljška, ko so Čehi izenačili na 1:1, nato pa v izdihljajih tekme poskrbeli še za popoln preobrat. Tamar Svetlin in Luka Štor sta izpustila dvoboj zaradi lažje poškodbe, Matija Kavčič pa zaradi bolezni.

Ovsenek na 25. rojstni dan v polno

Gorica je vpisala še drugo zaporedno zmago. Tokrat je v mestu vrtnic z 1:0 ugnala Brinje Grosuplje. Mrežo drugoligaškega kluba je v prvem polčasu zatresel Alen Krajnc. Poleg njega so dvoboj v zasedbi Mirana Srebrniča začeli še Dajčar, Širok, Agić, Mevlja, Mlakar, Hrka, Jukić, Marinič, Vekić in Velikonja. V drugem delu so prejeli priložnost še Likar, Andrejašič, Cerovec, Brekalo, Baruca, Ankrah, Ahmetaj, Juncaj, Leban in Iličić.

🎂 | Današnji slavljenec je naš obrambni igralec, Žiga Ovsenek, ki praznuje svoj 25. rojstni dan.



Vse najboljše Žiga 🥳#HappyBirthday#PodpiramoNašLokalniKlub 🔴⚫️🍒 pic.twitter.com/45HbAbO99K — NK Tabor Sežana (@nktaborsezana) January 21, 2023

Za najvišjo sobotno zmago člana 1. SNL so poskrbeli nogometaši Tabora. Kraševci so na Hrvaškem odpravili Radnički iz Novega Beograda s 3:0. V polno sta zadela Žiga Ovsenek, ki se je tako vpisal med strelce na 25. rojstni dan, in Hrvat Petar Kovačević, ki se nahaja na preizkušnji, enkrat pa so tekmeci zatresli svojo mrežo.

V petek so se Domžalčani na Hrvaškem razšli s Kolubaro iz Lazarevca brez zadetkov, Radomlje pa so v svojem Športnem parku napolnili mrežo kranjskega Triglava, ki se v tej sezoni spopada z velikimi težavami. Izbranci Oliverja Bogatinova so zmagali s 4:1, dva zadetka pa je dosegel posojen nogometaš splitskega Hajduka Madžid Šošić.

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 19. 1. Olimpija : Rakow Czestochowa (Pol/1) 3:3 Estrada, Elšnik, Bristrić 28. 1. Olimpija – Orijent (Hrv/2) 1. 2. Olimpija – Rudeš (Hrv/2)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 7. 1. Koper : Osijek (Hrv/1) 4:4 Ochieng, Stanojević, Nkada, Požeg Vancaš 14. 1. Koper : Radomlje (Slo/1) 3:2 Palčič, Ochieng, Kambič 15. 1. Koper : Dekani (Slo/2) 3:4 Hrvatin, Kotnik, Edomwonyi 21. 1. Koper : Crvena zvezda (Srb/1) 0:1 / 25. 1. Koper – Zorja Lugansk (Ukr/1) 27. 1. Koper – Šahtar Doneck (Ukr/1) 1. 2. Koper – Rudar Velenje (Slo/2) 3. 2. Koper – DAC 1904 Dunajska Streda (Slk/1)

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 12. 1. Celje : Dinamo Zagreb (Hrv/1) 1:1 Bajde 14. 1. Celje : Hajduk Split (Hrv/1) 0:2 / 19. 1. Celje – Aluminij (Slo/2) / odpoved tekme 23. 1. Celje – Kolubara Lazarevac (Srb/1) 26. 1. Celje – Čukarički Beograd (Srb/1) 31. 1. Celje – DAC 1904 Dunajska Streda (Slk/1)

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 18. 1. Maribor : Aluminij (Slo/2) 2:0 Iličić, Vipotnik 22. 1. Maribor – Čukarički Beograd (Srb/1) 25. 1. Maribor – Slavia Sofia (Bol/1) 28. 1. Maribor – Dinamo Kijev (Ukr/1) 1. 2. Maribor – Šahtar Doneck (Ukr/1)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 11. 1. Domžale : Jadran Dekani (Slo/2) 6:0 Barišić 3, Kovačević 2, Podlogar 14. 1. Varaždin (Hrv/1) : Domžale 2:1 Vuk 18. 1. Domžale : Fehervar (Mad/1) 0:3 / 20. 1. Domžale : Kolubara Lazarevac (Srb/1) 0:0 / 27. 1. Domžale – Aluminij (Slo/2)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 13. 1. Mura : Sturm Gradec (Avt/1) 1:3 Daku 18. 1. Mura : Bistrica (Slo/2) 3:1 Shabanhaxhaj 2, K. Cipot 23. 1. Mura – Ried (Avt/1) 28. 1. Mura – Shkendija (SMk/1) 1. 2. Mura – Dečić Tuzi (ČG/1) 2. 2. Mura – Dnipro (Ukr/1) 7. 2. Mura – Aluminij (Slo/2)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 17. 1. Dinamo Zagreb (Hrv/1) : Bravo 2:0 / 21. 1. Bravo : Slovačko (Češ/1) 1:2 Nsana 27. 1. Bravo – Hartberg (Avt/1)

Gorica

Datum Tekma Strelci za Gorico 11. 1. Gorica : Javor Ivanjica (Srb/1) 1:2 Petrović 14. 1. Jadran Dekani (Slo/2) : Gorica 2:1 Iličić 15. 1. Gorica : Radomlje (Slo/1) 2:4 Petrović, Širok 18. 1. Gorica : Radnički Novi Beograd (Srb/1) 3:0 Iličić 2, Krajnc 21. 1. Gorica : Brinje Grosuplje (Slo/2) 1:0 Krajnc 25. 1. Gorica – Kolubara Lazarevac (Srb/1) 1. 2. Gorica – Primorje (Slo/2) 4. 2. Gorica – Aluminij (Slo/2)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 7. 1. Radomlje : Hajduk Split (Hrv/1) 1:3 Čuić 14. 1. Koper (Slo/1) : Radomlje 3:2 Sokler, Vrhovac 15. 1. Radomlje : Gorica (Slo/1) 4:2 Čuić 2, Sokler, Nuhanović 19. 1. Radomlje - Pobeda Prilep (SMk/1) / odpoved tekme 20. 1. Radomlje : Triglav Kranj (Slo/2) 4:1 Šošić 2, Nuhanović, Gorenc 25. 1. Radomlje - Brinje Grosuplje (Slo/2) 28. 1. Radomlje - Rudeš (Hrv/2) 3. 2. Radomlje - Dob (Slo/2) 4. 2. Radomlje - Mačva Šabac (Srb/1)

Tabor