Olimpija po preobratu remizirala proti najbolj vroči poljski ekipi

Kot zadnji izmed članov 1. SNL so se v koledarskem letu 2023 na pripravljalni tekmi predstavili še nogometaši Olimpije. V turškem Beleku so se pomerili z vodilnim poljskim prvoligašem Rakow Czestochowa in se z njim po festivalu zadetkov razšli brez zmagovalca, s 3:3. Celjani so zaradi slabih vremenskih razmer odpovedali srečanje z Aluminijem, Radomljani pa dvoboj s Pobedo iz Severne Makedonije.

Vodilni slovenski prvoligaš Olimpija, ki je jesenski del zaključil z ogromno prednostjo pred tekmeci (pred drugouvrščenim Koprom ima +13) in je veliki favorit za osvojitev naslova, je odigral prvo tekmo v koledarskem letu 2023. V Beleku, kjer lahko za razliko od snežnih razmer v domovini računa na odlične pogoje za trening, se je pomeril s poljskim Rakowom. Dvoboj je postregel s šestimi zadetki, od tega jih je kar pet padlo v zadnji tretjini srečanja. Sprva je veliko bolje kazalo Poljakom. Nekdanji klub Davida Tijanića, svojčas mladega upa ljubljanskega kluba, ki se po novem dokazuje v bogati Savdski Arabiji (Al Adalah), je vodil že z 2:0. Pri drugem golu Rakowa si je napako privoščil prvi vratar Olimpije Matevž Vidovšek.

V 16 minutah od 0:2 do 3:2

Admir Bristrić je v dresu Olimpije debitiral z zadetkom. Foto: NK Olimpija Ljubljana Izbranci Alberta Riere so odgovorili v slogu jesenskih predstav v 1. SNL in v pičlih 16 minutah poskrbeli za popoln preobrat. Najprej je v 67. minuti znižal zaostanek na 1:2 mladi avstrijski branilec Pascal Estrada, nato je kapetan Timi Max Elšnik v 76. minuti z bele točke izenačil na 2:2, mladi napadalec iz Bosne in Hercegovine Admir Bristrić, eden izmed dveh zimskih novincev pri zmajih, pa je v 83. minuti po protinapadu popeljal Olimpijo v vodstvo s 3:2.

Zeleno-beli vendarle niso znali zadržati prednosti, v zadnji minuti je Rakow, ki je osvojil naslov jesenskega prvaka Poljske v velikem slogu, pred najbližjim zasledovalcem, varšavsko Legio, ima devet točk prednosti, prek 19-letnega Poljaka Oliviera Sukiennickega izenačil na 3:3. Edini dvoboj Olimpije na turških tleh se je tako končal z remijem.

Zmaji bodo drugi del zimskih priprav opravili na Hrvaškem, nato pa jih 11. februarja čaka prvenstveni spopad − mestni obračun z Bravom. Le teden dni pozneje bo Slovenija priča največjemu klubskemu spektaklu, kar ga lahko premore, ko bo Olimpija v večnem derbiju gostovala pri Mariboru v Ljudskem vrtu.

Vijolice so prvo tekmo v letu 2023 odigrale v sredo, ko so v Ljudskem vrtu premagale Aluminij z 2:0. Kidričani so se nameravali dan pozneje pomeriti še s Celjani, a je bil dvoboj zaradi slabih igralnih razmer in sneženja odpovedan. Po prvotnem načrtu bi morali biti v četrtek na delu tudi Radomljani, a je bil dvoboj v Športnem parku Radomlje proti makedonski Pobedi odpovedan.

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 19. 1. Olimpija : Rakow Czestochowa (Pol/1) 3:3 Estrada, Elšnik, Bristrić 28. 1. Olimpija – Orijent (Hrv/2) 1. 2. Olimpija – Rudeš (Hrv/2)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 7. 1. Koper : Osijek (Hrv/1) 4:4 Ochieng, Stanojević, Nkada, Požeg Vancaš 14. 1. Koper : Radomlje (Slo/1) 3:2 Palčič, Ochieng, Kambič 15. 1. Koper : Dekani (Slo/2) 3:4 Hrvatin, Kotnik, Edomwonyi 21. 1. Koper – Crvena zvezda (Srb/1) 25. 1. Koper – Zorja Lugansk (Ukr/1) 27. 1. Koper – Šahtar Doneck (Ukr/1) 1. 2. Koper – Rudar Velenje (Slo/2) 3. 2. Koper – DAC 1904 Dunajska Streda (Slk/1)

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 12. 1. Celje : Dinamo Zagreb (Hrv/1) 1:1 Bajde 14. 1. Celje : Hajduk Split (Hrv/1) 0:2 / 19. 1. Celje – Aluminij (Slo/2) / odpoved tekme 23. 1. Celje – Kolubara Lazarevac (Srb/1) 26. 1. Celje – Čukarički Beograd (Srb/1) 31. 1. Celje – DAC 1904 Dunajska Streda (Slk/1)

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 18. 1. Maribor : Aluminij (Slo/2) 2:0 Iličić, Vipotnik 22. 1. Maribor – Čukarički Beograd (Srb/1) 25. 1. Maribor – Slavia Sofia (Bol/1) 28. 1. Maribor – Dinamo Kijev (Ukr/1) 1. 2. Maribor – Šahtar Doneck (Ukr/1)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 11. 1. Domžale : Jadran Dekani (Slo/2) 6:0 Barišić 3, Kovačević 2, Podlogar 14. 1. Varaždin (Hrv/1) : Domžale 2:1 Vuk 18. 1. Domžale : Fehervar (Mad/1) 0:3 / 20. 1. Domžale – Kolubara Lazarevac (Srb/1) 27. 1. Domžale – Aluminij (Slo/2)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 13. 1. Mura : Sturm Gradec (Avt/1) 1:3 Daku 18. 1. Mura : Bistrica (Slo/2) 3:1 Shabanhaxhaj 2, K. Cipot 23. 1. Mura – Ried (Avt/1) 28. 1. Mura – Shkendija (SMk/1) 1. 2. Mura – Dečić Tuzi (ČG/1) 2. 2. Mura – Dnipro (Ukr/1) 7. 2. Mura – Aluminij (Slo/2)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 17. 1. Dinamo Zagreb (Hrv/1) : Bravo 2:0 / 21. 1. Bravo – Slovačko (Češ/1) 27. 1. Bravo – Hartberg (Avt/1)

Gorica

Datum Tekma Strelci za Gorico 11. 1. Gorica : Javor Ivanjica (Srb/1) 1:2 Petrović 14. 1. Jadran Dekani (Slo/2) : Gorica 2:1 Iličić 15. 1. Gorica : Radomlje (Slo/1) 2:4 Petrović, Širok 18. 1. Gorica : Radnički Novi Beograd (Srb/1) 3:0 Iličić 2, Krajnc 21. 1. Gorica – Brinje Grosuplje (Slo/2) 25. 1. Gorica – Kolubara Lazarevac (Srb/1) 1. 2. Gorica – Primorje (Slo/2) 4. 2. Gorica – Aluminij (Slo/2)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 7. 1. Radomlje : Hajduk Split (Hrv/1) 1:3 Čuić 14. 1. Koper (Slo/1) : Radomlje 3:2 Sokler, Vrhovac 15. 1. Radomlje : Gorica (Slo/1) 4:2 Čuić 2, Sokler, Nuhanović 19. 1. Radomlje - Pobeda Prilep (SMk/1) / odpoved tekme 25. 1. Radomlje - Brinje Grosuplje (Slo/2) 28. 1. Radomlje - Rudeš (Hrv/2) 3. 2. Radomlje - Dob (Slo/2) 4. 2. Radomlje - Mačva Šabac (Srb/1)

Tabor