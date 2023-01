Pestro pri Mariboru: Vipotnik ostaja vroč, poškodba Tolića, Srb odšel

Jesenski podprvaki iz Kopra so z najbolj tesnim rezultatom izgubili tudi drugo pripravljalno tekmo v Turčiji. Tokrat so jih z 1:0 premagali nogometaši ukrajinskega prvoligaša Zorja Lugansk. Kanarčki so prejeli zadetek z bele točke, trener Zoran Zeljković pa je v nasprotju s srečanjem s Crveno zvezdo (0:1) tokrat v ogenj poslal zlasti igralce, ki proti Beograjčanom na zelenici niso prebili veliko minut.

Drugi test v Turčiji brez zmagovalca: @nkmaribor - Slavia Sofia 1:1



V končnici smo ostali brez zmage (po zadetku Vipotnika Bolgari do izenačenja v 87. minuti), žal za nekaj časa tudi brez poškodovanega Tolića.#MiSkupajEnoSmo #PripraveZima2023 pic.twitter.com/NHKoE7iosD — NK Maribor (@nkmaribor) January 25, 2023

V turškem Beleku se pripravljajo tudi Mariborčani. Tudi na tretji letošnji tekmi se je med strelce vpisal Žan Vipotnik. Mrežo tekmeca iz Sofije je zatresel že v 5. minuti. V polno je zadel z natančnim strelom z 20 metrov, podajo pa je prispeval Josip Iličić. Njegov strelski niz je zelo vroč, ob upoštevanju prvenstvenih tekem ob koncu jesenskega dela je mladi napadalec iz Slovenskih Konjic v polno zadel že na šesti tekmi zapored. Izbranci Damirja Krznarja so vodili vse do 87. minute, ko je tekmec iz Bolgarije izenačil. Tako je Mariborčane delilo le nekaj minut od tretje zaporedne zmage v tem letu.

Za slabšo voljo je poskrbela poškodba gležnja Marka Tolića, ki je moral predčasno zapustiti zelenico pred koncem prvega polčasa. V torek si je na treningu poškodoval stegensko mišico Marcos Tavares mlajši, ki je s tem najverjetneje že končal trenažni proces na pripravah v Turčiji.

Vidojević odhaja v Gruzijo Tabor vijolic je zapustil Vladan Vidojević. Mladi Srb, ki so ga jeseni pripeljali v Maribor kot odmevno okrepitev, državni prvaki so z njim želeli okrepiti zvezno vrsto, v Ljudskem vrtu ni upravičil pričakovanj. Trener Krznar mu ni namenjal veliko priložnosti, tako da se do konca leta 2023 seli k Dinamu. Ne gre pa v zagrebškega, pri katerem je vrsto let deloval trener Krznar, ampak v Dinamo iz Batumija v Gruziji. "Vladanu želim vso srečo ob novem izzivu, spremljali bomo njegove igre in verjamem, da se lahko vrne v Ljudski vrt z novimi, dragocenimi izkušnjami," je pojasnil športni direktor Marko Šuler.

Ducat zadetkov najslabše trojice 1. SNL

Trije klubi, med katerimi bi lahko spomladi vladal neizprosen boj za obstanek, so v sredo vpisali prepričljive zmage. Gorica je pod vodstvom Mirana Srebrniča v Novigradu dočakala najvišjo letošnjo zmago. Srbskega prvoligaša Kolubaro je ugnala kar s 4:0, vse zadetke pa je dosegla v prvem polčasu. Že na tretji tekmi v letu 2023 sta v polno zadela Miroslav Iličić in Zvonimir Petrović, legionarja iz Hrvaške in BiH.

Še bolj učinkoviti od vrtnic so bili nogometaši Radomelj. Trener Oliver Bogatinov je prvič, odkar je prevzel vodenje mlinarjev, zaslišal, kako v Športnem parku odmeva petarda. Radomljani so napolnili mrežo drugoligaša iz Grosuplja, z dvema zadetkoma, oba je dosegel v drugem polčasu, pa je izstopal rezervist Anes Mašić.

Konec tekme in nova zmaga Radomljanov 💪



💛🖤#hocemozmoremosmo pic.twitter.com/plkmzCE1FV — NK Radomlje (@NKRadomlje) January 25, 2023

Zadnjeuvrščeni Tabor, ki je v začetku tedna predstavil tri novince, je odigral tretjo pripravljalno tekmo. V Dekanih je s 3:1 ugnal kranjski Triglav, dvakrat pa je v polno zadel novinec Luka Šušnjara, ki bi lahko Dušanu Kosiću še zelo pomagal v boju za obstanek.

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 19. 1. Olimpija : Rakow Czestochowa (Pol/1) 3:3 Estrada, Elšnik, Bristrić 28. 1. Olimpija – Orijent (Hrv/2) 1. 2. Olimpija – Rudeš (Hrv/2)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 7. 1. Koper : Osijek (Hrv/1) 4:4 Ochieng, Stanojević, Nkada, Požeg Vancaš 14. 1. Koper : Radomlje (Slo/1) 3:2 Palčič, Ochieng, Kambič 15. 1. Koper : Dekani (Slo/2) 3:4 Hrvatin, Kotnik, Edomwonyi 21. 1. Koper : Crvena zvezda (Srb/1) 0:1 / 25. 1. Koper : Zorja Lugansk (Ukr/1) 0:1 / 27. 1. Koper – Šahtar Doneck (Ukr/1) 1. 2. Koper – Rudar Velenje (Slo/2) 3. 2. Koper – DAC 1904 Dunajska Streda (Slk/1)

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 12. 1. Celje : Dinamo Zagreb (Hrv/1) 1:1 Bajde 14. 1. Celje : Hajduk Split (Hrv/1) 0:2 / 19. 1. Celje – Aluminij (Slo/2) / odpoved tekme 23. 1. Celje : Kolubara Lazarevac (Srb/1) 1:0 Mačak 26. 1. Celje – Radnički Novi Beograd (Srb/2) 31. 1. Celje – DAC 1904 Dunajska Streda (Slk/1)

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 18. 1. Maribor : Aluminij (Slo/2) 2:0 Iličić, Vipotnik 22. 1. Maribor : Čukarički Beograd (Srb/1) 2:1 Vipotnik, Iličić 25. 1. Maribor : Slavia Sofia (Bol/1) 1:1 Vipotnik 28. 1. Maribor – Dinamo Kijev (Ukr/1) 1. 2. Maribor – Šahtar Doneck (Ukr/1)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 11. 1. Domžale : Jadran Dekani (Slo/2) 6:0 Barišić 3, Kovačević 2, Podlogar 14. 1. Varaždin (Hrv/1) : Domžale 2:1 Vuk 18. 1. Domžale : Fehervar (Mad/1) 0:3 / 20. 1. Domžale : Kolubara Lazarevac (Srb/1) 0:0 / 27. 1. Domžale – Aluminij (Slo/2) 4. 2. Domžale - Rukh Vynnyky (Ukr/1)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 13. 1. Mura : Sturm Gradec (Avt/1) 1:3 Daku 18. 1. Mura : Bistrica (Slo/2) 3:1 Shabanhaxhaj 2, K. Cipot 23. 1. Mura : Ried (Avt/1) 1:3 Morris 28. 1. Mura – Shkendija (SMk/1) 1. 2. Mura – Dečić Tuzi (ČG/1) 2. 2. Mura – Dnipro (Ukr/1) 7. 2. Mura – Aluminij (Slo/2)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 17. 1. Dinamo Zagreb (Hrv/1) : Bravo 2:0 / 21. 1. Bravo : Slovačko (Češ/1) 1:2 Nsana 27. 1. Bravo – Hartberg (Avt/1)

Gorica

Datum Tekma Strelci za Gorico 11. 1. Gorica : Javor Ivanjica (Srb/1) 1:2 Petrović 14. 1. Jadran Dekani (Slo/2) : Gorica 2:1 Iličić 15. 1. Gorica : Radomlje (Slo/1) 2:4 Petrović, Širok 18. 1. Gorica : Radnički Novi Beograd (Srb/2) 3:0 Iličić 2, Krajnc 21. 1. Gorica : Brinje Grosuplje (Slo/2) 1:0 Krajnc 25. 1. Gorica : Kolubara Lazarevac (Srb/1) 4:0 Petrović, Iličić, Ankrah, Juncaj 28. 1. Gorica - Rukh Lviv (Ukr/1) 1. 2. Gorica – Primorje (Slo/2) 4. 2. Gorica – Aluminij (Slo/2)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 7. 1. Radomlje : Hajduk Split (Hrv/1) 1:3 Čuić 14. 1. Koper (Slo/1) : Radomlje 3:2 Sokler, Vrhovac 15. 1. Radomlje : Gorica (Slo/1) 4:2 Čuić 2, Sokler, Nuhanović 19. 1. Radomlje - Pobeda Prilep (SMk/1) / odpoved tekme 20. 1. Radomlje : Triglav Kranj (Slo/2) 4:1 Šošić 2, Nuhanović, Gorenc 25. 1. Radomlje : Brinje Grosuplje (Slo/2) 5:1 Mašić 2, Čuić, Jerin, Cerar 28. 1. Radomlje - Rudeš (Hrv/2) 3. 2. Radomlje - Dob (Slo/2) 4. 2. Radomlje - Mačva Šabac (Srb/1)

Tabor