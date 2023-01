V Novo Gorico prihaja brat hrvaškega reprezentanta

"Občutki ob podpisu pogodbe z Gorico so dobri, ekipa me je lepo sprejela, dobro treniramo in si želimo ustvariti čim boljše rezultate. Vidi se, da se moštvo želi izvleči iz položaja, v katerem se je znašel," je povedal Brekalo, brat hrvaškega reprezentanta in trenutno člana nemškega Wolfsburga Josipa Brekala.

Celotno mladinsko kariero je preživel pri zagrebškem Dinamu, v prvem delu letošnje sezone pa je bil posojen v Varaždin, za katerega je v hrvaški prvi ligi zbral šest nastopov, enkrat je zaigral tudi v hrvaškem pokalu.

"Moje osebne želje so, da igram čim več. Odgovorni v klubu so mi dejali, da imam tu priložnost pokazati svoj potencial. Poleg igralnih minut želim imeti tudi veliko asistenc, zakaj pa ne tudi zadetkov. Pomagal bom dvigniti Gorico tja, kjer ji je mesto."

