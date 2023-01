Nova okrepitev v vrstah slovenskega prvoligaša

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski nogometaš Miha Kompan Breznik je nova okrepitev Tabora iz Sežane, je klub sporočil na družbenih omrežjih. Devetnajstletni levi bočni nogometaš bo v Sežani do konca sezone igral kot posojeni igralec Mure.

"Vesel sem, da sem prišel v Sežano. Ekipa deluje dobro, ambicije so znane in upam, da jih bomo izpolnili. V tej polletni posoji bom dal vse od sebe, da pomagam ekipi kolikor se da in se že veselim prvega uradnega nastopa," je za klub sporočil Kompan Breznik.

Ta je v tej sezoni za Muro zbral le tri nastope, skupaj pa pet. Kariero je sicer začel pri Olimpiji, od tam pa januarja lani okrepil Muro.

