Olimpija predstavila novo okrepitev, a ...

Zmaji nadaljujejo z aktivnostmi v zimskem prestopnem roku. Če bodo pravočasno odpravili finančne dolgove do nekdanjih nogometašev in trenerjev, bodo lahko za spomladanski del registrirali novinca, ki so ju nedavno pripeljali iz Hrvaške. To sta Ivan Posavec (Varažin) in Admir Bistrić (Rijeka), ki sta se z najboljšim slovenskim prvoligaškim klubom že pripravljala v Turčiji, mladi napadalec iz BiH pa se je tudi vpisal med strelce na edini pripravljalni tekmi proti poljskemu Rakowu (3:3).

Po drugi strani je v zimskem prestopnem roku klub zapustil le občasni reprezentant BiH Almedin Ziljkić, ki je okrepil Sarajevo, po prihodu v glavno mesto svoje domovine pa stanje, s katerim je imel opravka pri Olimpiji, opisal z mešanimi občutki. Kot izjemnega, kar se tiče dosežkov na zelenici, ter kot kaotičnega, kar se tiče dogajanja znotraj kluba.

Olimpija je v torek predstavila še eno okrepitev, ki posredno prihaja iz Hrvaške. V družbi predsednika ljubljanskega kluba Adama Deliusa je tako poziral 21-letni Avstrijec Raul Alexander Florucz. V Ljubljani ne bo ostal, ampak se vrača v Zagreb, kjer nosi dres hrvaškega drugoligaškega kluba Jarun. Je prvi strelec tekmovanja, na 13 tekmah je dosegel osem zadetkov, po koncu sezone pa se bo preselil v Stožice, kjer bo na voljo trenerju Olimpije.

Športni direktor Olimpije: S to potezo želimo pokazati, da razmišljamo vnaprej

Športni direktor Olimpije je Hrvat Goran Boromisa. Foto: Vid Ponikvar ''Raul popolnoma odgovarja našemu načinu igre. Je tehnično odličen igralec in hkrati dober v preigravanju. Lahko igra na dveh pozicijah, in sicer kot desni krilni napadalec in ofenzivni vezni igralec. V klubu smo zadovoljni, da se nam bo poleti pridružil. S to potezo želimo pokazati, da razmišljamo vnaprej in posledično sestavljamo optimalni igralni mozaik za naš tim,'' je za klubsko stran poudaril športni direktor Olimpije Goran Boromisa. Mladi Avstrijec, ki bo prišel prav Olimpiji v igri v napadu, bo tako na voljo zeleno-belim po koncu aktualne sezone.

Olimpija bo na pripravah na Hrvaškem odigrala dve pripravljalni tekmi, obe proti hrvaškima drugoligašema. Najprej se bo pomerila z Orijentom, nato še z Rudešom, ki ga je pred leti vodil nekdanji strateg zmajev Igor Bišćan.