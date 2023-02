Rožman več kot zadovoljen, Gorica nanizala šest zmag

V soboto so pripravljalne dvoboje odigrali trije prvoligaški klubi. Domžalčani so v generalki za spomladanski del prvenstva, ki ga bodo začeli v Sežani, na Hrvaškem premagali ukrajinskega prvoligaša Ruh (3:2). Gorica je nanizala že šesto zaporedno zmago in z zadetkom novinca Bernarda Karrice premagala Aluminij. Radomljani so se razšli z Radničkim iz Novega Beograda brez zadetkov.

Domžalčani so v Umagu proti Ruhu trikrat povedli, na koncu pa je to zadoščalo za zmago s 3:2. Trener Simon Rožman se je odločil za postavo Mulalić, Markuš, , Hodžić, Repas, Nwankwo, Strajnar, Husmani, Vuk, Hasanbegović, Podlogar in Kovačević, v nadaljevanju pa so zaigrali še Mutavčić, Topalović, Barišić, Ficko, Karahodžić Dovžan, Saitoski, Pišek, Bukovec, Fazlić in Offenbacher, ki je v 88. minuti dosegel zmagoviti zadetek za dvakratne slovenske prvake.

Na zadnji tekmi v Umagu do zmage!



Domžale 3-2 Ruh (Markuš, Saitoski, Offenbacher; Veremiienko, Klymchuk)#ZimskePriprave pic.twitter.com/t2xwkdO8cu — NK Domžale (@NKDomzale) February 4, 2023

"Bilo je ogromno dobrih stvari. Fantje dajejo tisto, kar se od njih pričakuje. Krasi nas enotnost, velika želja, pozna se več hrabrosti v sami igri in to vsekakor želimo gledati tudi v bodoče. Ruh je bil zelo grob, a všeč mi je, kako so se igralci odzvali pri kar nekaj ostrih prekrških. Dokazali so, da nas nobena izven nogometna zadeva ne spravi iz tira," je po zadnji pripravljalni tekmi za klubsko stran izpostavil Rožman.

Karrica odločil zmagovalca že na prvi tekmi

Novogoričani so nanizali še šesto zaporedno zmago v pripravljalnem obdobju, kar je rekord med prvoligaši v letu 2023, je pa potrebno upoštevati, da so imeli za razliko od številnih drugih slovenskih klubov najpogosteje dvoboje z drugoligaškimi tekmeci. V generalki za nadaljevanje sezone so premagali Aluminij iz Kidričevega z 1:0.

Trener Miran Srebrnič je od prve minute zaigral z enajsterico Likar, Širok, Agić, Selimović, Brekalo, Hrka, Ahmetaj, Petrović, Karrica, Krajnc in Iličić. Po podaji Miroslava Iličića je v 31. minuti dosegel krstni zadetek v dresu Gorice Albanec Bernard Karrica, v 42. minuti pa je Matija Širok zatresel okvir vrat.

Radomljani so v zadnji tekmi na Hrvaškem remizirali brez zadetkov proti srbskemu drugoligašu Radničkemu iz Beograda. To je bila sploh prva tekma Radomljanov, odkar jih vodi Oliver Bogatinov, na kateri niso niti enkrat zatresli mreže tekmeca.

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 19. 1. Olimpija : Rakow Czestochowa (Pol/1) 3:3 Estrada, Elšnik, Bristrić 28. 1. Olimpija : Orijent (Hrv/2) 1:0 Posavec 1. 2. Olimpija : Jadran Dekani (Slo/2) 1:0 Sešlar

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 7. 1. Koper : Osijek (Hrv/1) 4:4 Ochieng, Stanojević, Nkada, Požeg Vancaš 14. 1. Koper : Radomlje (Slo/1) 3:2 Palčič, Ochieng, Kambič 15. 1. Koper : Dekani (Slo/2) 3:4 Hrvatin, Kotnik, Edomwonyi 21. 1. Koper : Crvena zvezda (Srb/1) 0:1 / 25. 1. Koper : Zorja Lugansk (Ukr/1) 0:1 / 27. 1. Koper : Šahtar Doneck (Ukr/1) 2:2 Wilkins, Edomwonyi 1. 2. Koper : Rudar Velenje (Slo/2) 3:2 Koderman, Nkada, Barišić 3. 2. Koper : DAC 1904 Dunajska Streda (Slk/1) 1:1 Fanimo

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 12. 1. Celje : Dinamo Zagreb (Hrv/1) 1:1 Bajde 14. 1. Celje : Hajduk Split (Hrv/1) 0:2 / 19. 1. Celje – Aluminij (Slo/2) / odpoved tekme 23. 1. Celje : Kolubara Lazarevac (Srb/1) 1:0 Mačak 26. 1. Celje : Radnički Novi Beograd (Srb/2) 6:1 Bajde 3, Kargbo ml. 2, Popović 31. 1. Celje : DAC 1904 Dunajska Streda (Slk/1) 0:2 /

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 18. 1. Maribor : Aluminij (Slo/2) 2:0 Iličić, Vipotnik 22. 1. Maribor : Čukarički Beograd (Srb/1) 2:1 Vipotnik, Iličić 25. 1. Maribor : Slavia Sofia (Bol/1) 1:1 Vipotnik 28. 1. Maribor : Šahtar Doneck U-19 (Ukr) 1:1 Baturina 28. 1. Maribor : Dinamo Kijev (Ukr/1) 2:0 Antolin, Brnić 1. 2. Maribor : Šahtar Doneck (Ukr/1) 4:4 Brnić 2, Kronaveter, Božić

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 11. 1. Domžale : Jadran Dekani (Slo/2) 6:0 Barišić 3, Kovačević 2, Podlogar 14. 1. Varaždin (Hrv/1) : Domžale 2:1 Vuk 18. 1. Domžale : Fehervar (Mad/1) 0:3 / 20. 1. Domžale : Kolubara Lazarevac (Srb/1) 0:0 / 27. 1. Domžale : Aluminij (Slo/2) 4:3 Podlogar, Hasanbegović, Saitoski, Vuk 1. 2. Domžale : Kolkheti Khobi (Gru/2) 8:0 Barišić 3, Pišek 2, Hasanbegović, Markuš, Repas 4. 2. Domžale : Rukh Vynnyky (Ukr/1) 3:2 Markuš, Saitoski, Offenbacher

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 13. 1. Mura : Sturm Gradec (Avt/1) 1:3 Daku 18. 1. Mura : Bistrica (Slo/2) 3:1 Shabanhaxhaj 2, K. Cipot 23. 1. Mura : Ried (Avt/1) 1:3 Morris 28. 1. Mura : Shkendija (SMk/1) 1:1 Stijepović 1. 2. Mura : Dečić Tuzi (ČG/1) 0:0 / 2. 2. Mura : Dnipro-1 (Ukr/1) 1:2 Petković 7. 2. Mura – Aluminij (Slo/2)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 17. 1. Dinamo Zagreb (Hrv/1) : Bravo 2:0 / 21. 1. Bravo : Slovačko (Češ/1) 1:2 Nsana 27. 1. Bravo : Hartberg (Avt/1) 1:2 Kurtović 3. 2. Opatija (Hrv/2) : Bravo 0:1 Kramarič

Gorica

Datum Tekma Strelci za Gorico 11. 1. Gorica : Javor Ivanjica (Srb/1) 1:2 Petrović 14. 1. Jadran Dekani (Slo/2) : Gorica 2:1 Iličić 15. 1. Gorica : Radomlje (Slo/1) 2:4 Petrović, Širok 18. 1. Gorica : Radnički Novi Beograd (Srb/2) 3:0 Iličić 2, Krajnc 21. 1. Gorica : Brinje Grosuplje (Slo/2) 1:0 Krajnc 25. 1. Gorica : Kolubara Lazarevac (Srb/1) 4:0 Petrović, Iličić, Ankrah, Juncaj 28. 1. Gorica : Rukh Lviv U-19 (Ukr) 3:0 Petrović, Krajnc, Velikonja 1. 2. Gorica : Primorje (Slo/2) 1:0 Ahmetaj 4. 2. Gorica : Aluminij (Slo/2) 1:0 Karrica

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 7. 1. Radomlje : Hajduk Split (Hrv/1) 1:3 F. Čuić 14. 1. Koper (Slo/1) : Radomlje 3:2 Sokler, Vrhovac 15. 1. Radomlje : Gorica (Slo/1) 4:2 F. Čuić, M. Čuić, Sokler, Nuhanović 19. 1. Radomlje - Pobeda Prilep (SMk/1) / odpoved tekme 20. 1. Radomlje : Triglav Kranj (Slo/2) 4:1 Šošić 2, Nuhanović, Gorenc 25. 1. Radomlje : Brinje Grosuplje (Slo/2) 5:1 Mašić 2, F. Čuić, Jerin, Cerar 28. 1. Radomlje : Rudeš (Hrv/2) 3:3 Nuhanović, Sokler, M. Čuić 3. 2. Radomlje : Dob (Slo/2) 2:1 Nuhanović, Sokler 4. 2. Radomlje : Radnički Beograd (Srb/2) 0:0 /

Tabor