Okrepitvi za Tabor in Radomlje

Slovenska nogometna prvoligaša z dna lestvice Prve lige Telemach, Tabor Sežana in Kalcer Radomlje, sta predstavila kadrovski okrepitvi. Sežanci so pripeljali vezista Sacho Marasovića, Radomljani pa Ognjena Gnjatića, ki bo prav tako deloval na sredini igrišča.

“Zelo sem vesel, da sem se pridružil sežanskemu Taboru. Igralci ter trenerski štab so me sprejeli zelo lepo. Komaj čakam, da začnem igrati in pomagati ekipi doseči zastavljene cilje. Na igrišču bom dal vse od sebe, da bo drugi del sezone potekal čim boljše.



Skupaj zmoremo!” pic.twitter.com/laFC5y7oTm — NK Tabor Sežana (@nktaborsezana) February 11, 2023

Enaintridesetletni Ognjen Gnjatić pa je bil pred tem član Kozare Gradiške, Rada, Plataniasa, Rode, Korone Kielce in Erzgebirgeja Aueja.

Tabor bo spomladanski del sezone začel v nedeljo z gostovanjem v Domžalah, Radomlje pa bodo prav tako jutri gostovale v Novi Gorici.