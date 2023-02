Kadrovske spremembe pri Olimpiji, Domžalah in Radomljah

Zimski prestopni rok se bo za slovenske nogometne klube končal 15. februarja. V zadnjih dneh tako ne manjka kadrovskih sprememb. Vodilno Olimpijo je zapustil Portugalec Samuel Pedro in se preselil na Norveško, Domžale so zapustili štirje nogometaši, Radomlje pa so okrepili obrambo.

Vodilni slovenski prvoligaš Olimpija se je razšel s Portugalcem Samuelom Pedrom, ki bo kariero nadaljeval na Norveškem. Enaindvajsetletnik je podpisal pogodbo do leta 2024 z norveškim drugoligašem Jervom- Pedro je k Olimpiji prišel ani poleti iz Benfice B zdaj pa bo igral za klub, ki je lani izpadel iz norveške prve lige. V dresu Olimpije je v jesenskem delu na 13 tekmah dosegel en zadetek.

🤝| Z današnjim dnem se Samuel Pedro odpravlja na Norveško. Kluba sta dosegla dogovor, s čimer je mladi portugalec postal član FK Jerv.



Hvala za vse in srečno! pic.twitter.com/Tezwptl0k1 — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) February 14, 2023

Dva sta prekinila pogodbo, dva odšla na posojo

Domžale, ki so v uvodnem spomladanskem nastopu nepričakovano doživele polom proti Taboru (0:4), so se razšle s štirimi igralci. Janez Pišek in Christian Junior Schoissengeyr sta sporazumno prekinila pogodbo, Domen Zajšek in Ranaldo Biggs pa bosta kot posojena nogometaša igrala v drugi ligi.

Po sporazumni prekinitvi sodelovanja se poslavljata Janez Pišek in Christian Junior Schoissengeyr.



Hvala obema za vse. Srečno v prihodnje! pic.twitter.com/aYlc2yjUAF — NK Domžale (@NKDomzale) February 14, 2023

Štiriindvajsetletni Pišek je v sezoni 2019/20 v Domžale prispel iz Celja. Odtlej je vezist za klub odigral na 106 tekmah v vseh tekmovanjih, k temu je dodal še pet zadetkov in pet asistenc, po štirih nepopolnih sezonah ob Kamniški Bistrici pa odhaja po sporazumni prekinitvi pogodbe. Schoissengeyr, nogometaš iz Dominikanske republike, ki je moštvo okrepil lani poleti, se poslavlja po 18 tekmah. Osemindvajsetletnik je imel pogodbo do konca te sezone, a sta se klub in igralec dogovorila za predčasno prekinitev.

Zajšek je prav tako prišel v poletnem prestopnem roku. Ker nekdanji 19-letni član italijanske Rome, Maribora in Aluminija ob Kamniški Bistrici ni dočakal prave priložnosti za igro, bo v prihodnje kot posojen nogometaš nastopal za Slovensko Bistrico v 2. SNL. V istem tekmovanju bo v drugi polovici sezone nastopal tudi Biggs. Jamajčan je bil v preteklih mesecih pri Gorici, odslej pa bo nosil dres velenjskega Rudarja, kjer se že kali Marko Martinović.

Iz Kranja v Radomlje

Radomljane, ki jih čaka krčevit boj za obstanek v prvi ligi, je okrepil 21-letni bočni branilec Janko Ivetić, nazadnje član kranjskega Triglava.