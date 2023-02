"Če Slovenci ne bomo cenili sami sebe, nas ne bo noben."

"Super, slišim, da bo Ljudski vrt razprodan. To je krasna reklama za slovenski nogomet. Vse gre v pravo smer, zelo smo srečni, da bo zmagal nogomet," pred večnim derbijem, na katerem se bo prvič v tej sezoni na tekmi 1. SNL zbralo več kot deset tisoč gledalcev, zadovoljno sporoča Miran Pavlin. In ima še kako prav. Obeta se spopad, ki že dolgo ni bil tako spektakularen na slovenskih zelenicah.

Vrnitev Iličića je velika reklama za produkt lige

Josip Iličić, ki je v zadnjem desetletju plenil pozornost v serie A in se dokazoval proti najboljšim klubom na svetu, se je lani odločil za vrnitev v domovino. Foto: Guliverimage Maribor in Olimpija sta v odlični formi, poraza nista doživela vse od oktobra, večni derbi pa bo poln znanih imen. Če bodo srečanje v Mariboru ujeli ljubitelji nogometa po svetu, ki ponavadi ne spremljajo 1. SNL, bi znali biti prijetno presenečeni, saj bi prepoznali kar nekaj akterjev. Denimo Josipa Iličića in Alberta Riero. Velikane, ki nekaj pomenijo v nogometu.

"Iličić? Vsaka vrnitev bivšega reprezentanta je dobrodošla za našo ligo. Da se je Jojo pri teh letih tako odločil, je krasno za Maribor. Dvignil ga je in stabiliziral. Morda ima letos Maribor še kakšno točko preveč zaostanka, da bi ujel Olimpijo, a je to velika reklama za nogomet. To je dobrodošlo za produkt lige. Vesel bi bil, če bi se vrnilo še več bivših reprezentantov, kot so bili Šuler, Ilić, Novaković, Mavrič, Vršič in podobni, da pri koncu kariere odigrajo še leto ali dve v slovenski ligi. Potem se imajo mladi fantje od koga učiti. Težava je, če nimaš takšnih dobrih igralcev. Mladi slovenski igralci se od povprečnih tujcev nimajo česa naučiti, zato so bivši reprezentanti še kako dobrodošli," je izpostavil Pavlin, ki se je držal podobnega pravila in se tudi sam v zrelih letih, ko je že opravil svoje v tujini, vrnil v domovino.

Zaradi Iličića bo absolutni favorit za prvaka

Ko je Kopru pomagal do državnega naslova kot najboljši igralec in športni direktor, je imel že skoraj 40 let. Foto: Urban Urbanc/Sportida Čeprav je spadal med najstarejše igralce lige, je Kopru pred 13 leti pomagal do zgodovinskega državnega naslova in bil proglašen za najboljšega igralca lige. Bi lahko podoben uspeh dosegel njegov gorenjski sosed Iličić? "Saj pravim. Letos ima Maribor verjetno malce preveč zaostanka, naslednjo sezono pa, če bo Jojo zdrav in pravi, je Maribor absolutni favorit za prvaka," nam je zaupal funkcionar krovne zveze, pred leti pa eden izmed junakov znamenite Katančeve zlate generacije, ki je premikala mejnike in v Sloveniji zakuhala nepozabno nogometno evforijo.

Uspehov članske reprezentance je vedno manj. Izbrane vrste ni bilo že dolgo na velikih tekmovanjih, Pavlin, ki kot direktor reprezentanc od leta 2020 skrbi za vso piramido nacionalnih selekcij, je prepričan, da bodo z boljšimi pogoji za domače nogometaše v 1. SNL veliko pridobile tudi reprezentance. Tako mlajše kot tudi članska. Tako je postal velik zagovornik strožje selekcije tujcev. Deli prepričanje, da v Sloveniji ne bi smel igrati ravno vsak tujec, še zlasti tisti, ki je povprečen ali celo slabši od domačih igralcev.

Trener Olimpije ve, kaj dela

Albert Riera želi Olimpijo popeljati do naslova prvaka. V večni derbi vstopa s prednostjo kar 15 točk pred Mariborom. Foto: Vid Ponikvar Olimpijo doživlja kot primer dobre prakse z mladino. "Celotna ekipa dobro deluje. Vidimo, da trener Riera ve, kaj dela. Fantje mu verjamejo, ekipa je polna mladih igralcev. Riera jim je dal zaupanje, oni pa, verjamem, da je tako, njemu. Ta sezona je popolna. Tudi Olimpija je odlična odskočna deska igralcem za nadaljevanje kariere. Elšnik, Ratnik, Sešlar in Vidovšek, odličen vratar, ki je naredil razliko v Olimpiji, predstavljajo okostje ekipe. To je odlično za slovenski nogomet. V bistvu se lahko vsi skupaj zelo veselimo tega derbija, saj bo na njem končno pridih slovenskih mladih in starejših igralcev. To si tudi želimo z uvedbo novih pravil, da slovenski fantje dobijo priložnost in jo tudi izkoristijo. To ni potuha. Morajo tudi vrniti zaupanje slovenske strokovne javnosti. To je cilj vsega tega," se je dotaknil še novega pravila, ki bo zaživelo v 1. SNL ob začetku nove sezone. Ekipe bodo morale v prvi enajsterici ponuditi priložnost nogometašu do 21. leta starosti, v zapisniku igralcev bo moralo biti v Prvi ligi Telemach vsaj osem doma vzgojenih nogometašev. Za doma vzgojenega nogometaša se bodo šteli tisti, ki so med 15. in 21. letom starosti tri leta preživeli v enem od slovenskih klubov.

Maribor in Olimpija z uvedbo takšnih pravil ne bosta imela težav. "Tudi vsi ostali ne. Že zdaj v prvem spomladanskem delu so vsi izpolnjevali pravila, čeprav sploh še niso začela veljati. Klubi dobro delajo, zimski prestopni rok so izkoristili, da to uredijo. Potem bodo imeli na voljo še poletni prestopni rok," ga spremlja dober občutek.

Ker tujec je dober, slovenska stroka pa ne?

Damir Krznar je prišel v Maribor iz Zagreba, kjer je nabiral izkušnje na trenerskem stolčku Dinama. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V 1. SNL je veliko tujcev, kar nekaj je tudi tujih strategov. Na nedeljskem derbiju bosta obračunala Hrvat Damir Krznar in Španec Albert Riera, ki je v tej sezoni z Olimpijo razred zase in si je zagotovil ogromno prednost pred zasledovalci. "Riera? Kot trener je absolutno dobrodošel v naši ligi. Saj nismo nori, da ne bi bil. Ko sem si služili kruh kot legionarj v tujini, sem točno vedel, kakšni so normativi. Kako moraš biti veliko boljši od domačega nogometaša, da so te dali igrati. V nasprotnem si sedel na klopi. In to je tudi normalno," si prizadeva, da bi podobno veljalo tudi na sončni strani Alp.

Maribor se je lani, ko je iskal naslednika Radovana Karanovića, odločil za Hrvata. "Krznar je odličen trener. Kvalitetna stroka in igralci so vedno dobrodošli, a je treba tudi priznati, da imamo Slovenci odlično stroko. Treba ji je le dati šanso in domačim trenerjem držati hrbet, pa bo tudi slovenska stroka bolj uspešna. Ne moremo jih že po prvem porazu menjati, ker tujec je dober, slovenska stroka pa ne? Ne, ne. Imamo odlične trenerje, a potrebujejo podporo. Vztrajati moraš z njimi. Če ne bomo sami sebe cenili, nas ne bo noben," je pohvalil slovensko stroko.

Pri 16 letih ti ni treba v Italijo, ampak ostati v Sloveniji

Žanu Vipotniku so zelo pomagale izkušnje, ki jih je nabral pri kranjskem Triglavu v 2. SNL. Zanj je dal na 11 tekmah kar osem zadetkov. Foto: Grega Valančič/Sportida Kar se tiče uspešnih nastopov mladih nogometašev, pri Mariboru izstopa zgodba Žana Vipotnika. Pavlin ga dobro pozna, saj je 22-letni napadalec iz Slovenske Bistrice podiral rekorde v mlajših selekcijah, ko je v mariborskem klubu še pomagal Zlatku Zahoviću.

"Žan se odlično razvija. Ne smemo pozabiti, da je bil na posoji pri Triglavu, kjer je dosegel veliko golov. Nakazal je pravo pot, kako ti ni treba pri 16 letih iti v Italijo in tam igrati primavero, ampak ostati v Sloveniji in uspeti. On je pravi pozitiven primer, kako se lahko razviješ v Sloveniji. Je odličen talent. Upajmo, da bo ostal v 1. SNL še šest mesecev, potem pa ga Maribor, če bo igral tako dobro, ne bo več mogel zadržati," napoveduje, da bo Vipotnik s takšnimi predstavami kmalu prerasel okvirje slovenskega klubskega nogometa in se podal v tujino.

"Ponavljam, posoja v Triglav mu je zelo koristila. Naša druga liga je pravi produkt za mlade igralce. Za vse, ki zapuščajo mladinski staž. Kdor je sposoben, zna to izkoristiti. Bolje tako, kot da igrajo primavero v Italiji," veliko raje vidi, če obetavni mladi fantje ostanejo v domovini in se dokazujejo v nižjih ligah, kot da tako kmalu zapuščajo Slovenijo ter se podajajo v nepredvidljiv zahodni svet.

Dvomilijonski narod, ki se težko rešuje z igralci iz ene občine

Miran Pavlin je pri Mariboru vrsto let sodeloval z Zlatkom Zahovićem. Foto: Vid Ponikvar Vipotnik je svetel primer mladega Štajerca, ki se mu je posrečilo skozi klubsko šolo prebiti do udarne enajsterice članske ekipa Maribora. Pred leti je bilo drugače. Takrat to ni uspelo veliko Štajercem, zlasti rojenim Mariborčanom, kar je motilo tudi navijače. Tega se Pavlin zelo dobro spomni, saj je takrat sodeloval pri reševanju kadrovske politike 16-kratnih slovenskih prvakov.

"Res je. Veliko igralcev je k Mariboru prišlo iz Kopra in Kranja, pa tudi iz Ljubljane, kjer je bilo vedno veliko igralcev. Tako pač je. Smo dvomilijonski narod, težko se rešujemo samo z igralci iz ene občine. Vipotnik kot Bistričan je produkt mariborske šole, kar je dodaten plus, a vseeno moraš pogledati na celotno Slovenijo. Velika večina ljudi je osredotočena na Ljubljano. Če Mariborčani razvijejo svojega igralca tako kot so Vipotnika, je to nekaj pozitivnega," je poudaril direktor slovenskih reprezentanc.

"V nedeljo ne bo manjkalo članskih in mlajših reprezentantov. To je lepo povabilo za ogled tekme. Obeta se dobra tekma, pravi štimung, prava evropska kulisa. Upajmo, da se bo tudi na igrišču veliko dogajalo. Se že veselimo," je potrdil, kako si bo derbi v Ljudskem vrtu ogledal v živo.

Navijaške skupine so čar nogometa, a …

Na zadnjem večnem derbiju v Ljudskem vrtu so se zmage veselili navijači Olimpije. Foto: Grega Valančič/Sportida Na derbijih se rado zakuha med navijači. V Ljudskem vrtu v zadnjih sezonah ni manjkalo incidentov. "To je pač nogometna kultura, ki smo se je navadili. Tega je veliko manj, kot je bilo včasih, a se še dogaja. Tega noben ne podpira. So pa navijaške skupine seveda čar nogometa, a moramo izgrede vseeno kar se da minimalizirati."

Maribor lovi še zadnji vlak, da bi se lahko kolikor toliko vključil v boj za naslov. Z zmago bi se zmajem približal na –12, do konca sezone pa bo po tej tekmi še 14 krogov. "Glede na specifično prednost Olimpije je verjetno to res zadnja možnost, da še pridejo v borbo za prvaka. Je to voda na mlin Olimpije, saj bo Maribor pod pritiskom? V nogometu je vse možno. Lahko ti gre vse narobe. Lahko je dolgo 0:0, nato pa odloči zmagovalca en gol. Pričakujem pa izenačeno tekmo. Ne pričakujem, da bi lahko nekdo visoko zmagal."

V tej sezoni sta bila sicer odigrana dva večna derbija. Oba je dobila Olimpija. Lani je v Ljudskem vrtu zmagala z 2:0, nato je bila boljša od Maribora še v Stožicah. Bilo je 1:0. Kako pa bo v nedeljo? Spektakel se bo v razprodanem Ljudskem vrtu začel ob 15. uri.