Hrvat obožuje evforijo v Mariboru, Španec pri Olimpiji ne čuti pritiska

''Olimpija je glede na položaj na lestvici in po doslej prikazanem ekipa, ki ji je treba izkazati dolžno spoštovanje, toda verjamem, da imamo kakovost in znanje, da prikažemo dobro predstavo in da dosežemo dober rezultat,'' strateg Maribora Damir Krznar verjame, da lahko Maribor v nedeljo prvič v tej sezoni prekriža načrte največjemu rivalu in se mu na lestvici približa na 12 točk zaostanka.

Navijači Maribora v zadnjih letih na domačih derbijih praviloma doživljajo neuspehe. Na zadnjih 11 tekmah z Olimpijo v Ljudskem vrtu so se zmage veselili le enkrat. Ravno pred slabim letom, ko jim je pomagala do rekordnega 16. državnega naslova. Tega pa bodo vijolice le stežka ubranile, saj so zmaji v celotni sezoni pokazali z naskokom največ izmed vseh slovenskih klubov, da bi lahko Maribor do prvega mesta popeljal le še manjši čudež. Ker pa je žoga okrogla, 1. SNL pa nepredvidljiva, vijolice matematično gledano še niso rekle zadnje v boju za največjo lovoriko. Iz tabora vijolic pred nedeljskim spopadom je pričakovano zaznati optimizem.

Krznar opozarja ekipo: Moramo ostati mirni, osredotočeni

Žan Vipotnik je z 11 zadetki prvi strelec prvenstva. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Nalezel se ga je tudi pregovorno previdni in v izjavah pogosto diplomatski Hrvat, ki se najbolj veseli polnih tribun. Sodeč po zanimanju, pa tudi za mlajše gledalce zelo simpatični časovnici srečanja (začetek ob 15. uri), bi bil lahko Ljudski vrt poln do zadnjega kotička. Navijači Maribora so prepoznali trenutek. Po šestih zaporednih zmagah, izjemni strelski eksploziji Žana Vipotnika in vedno boljših predstavah dokazanega virtuoza Josipa Iličića, za katerega bo to prvi večni derbi, je v mestu ob Dravi čutiti posebno energijo. O njej je pred tekmo vseh tekem v 1. SNL spregovoril tudi nekdanji nogometaš in trener zagrebškega Dinama.

''Obožujem evforijo v mestu, ko te vsak pocuka za rokav in ti nameni spodbudo, da dobimo še dodaten zagon med tednom. Obožujem tudi evforijo med tekmo na tribunah, a je ne maram znotraj moštva. Ekipa mora biti v ustreznem stanju, ne preveč evforična in ne preveč zaspana. Moramo ostati mirni, osredotočeni. Le na takšen način lahko dosežemo cilj,'' opozarja varovance, da jih evforija ne sme ponesti, ampak morajo do želenih treh točk proti Olimpiji priti zbrano. Pri tem pa morajo zadržati mirnost, s pomočjo katere so denimo v prejšnjem krogu pokvarili načrte Kopru, osvojili Bonifiko in se na lestvici povzpeli na tretje mesto.

''Kar je najpomembnejše za nas, je, da dojemamo nedeljsko tekmo kot naslednjo v nizu. Razumljivo je derbi v različnih pogledih drugačen, gre za tekmo z večjo težo, posebnim nabojem. Velja pa naše načelo, da gremo v vsaki tekmi na zmago. Iščemo jo zaradi nadaljevanja uspešnega niza in za nadaljnji vzpon po lestvici. Sicer pa je vsaka tekma zgodba zase, stanje na lestvici ali rezultati prejšnjih derbijev tukaj nimajo pomena. Statistika je bolj zanimiva za širšo javnost kot za trenerje, mi se pripravljamo ob razčlenjevanju videnega na zadnjih dveh, treh tekmah. Lahko pa določene ugotovitve izkoristimo kot dodaten motiv. Tokrat pričakujem morda celo nekoliko bolj odprto tekmo kot ponavadi. Po rezultatih ne moremo soditi, a ima seveda tudi Olimpija določene pomanjkljivosti,'' hrvaškega stratega spremlja občutek, da bi se lahko v nedeljsko tekmo obe ekipi spustili odprto, brez zavor v boj za prestižno zmago. Maribor jo nujno potrebuje, Olimpiji bi za ogromno prednost pred vijolicami zadoščal že remi.

Riera: Če igralci ne bodo igrali z enako željo kot tekmec ...

Ko je Matevž Vidovšek nazadnje gostoval v Ljudskem vrtu, je pomagal Olimpiji do sladke zmage z 2:0. Foto: Grega Valančič/Sportida Neposredno o neodločenem rezultatu kot cilju zeleno-belih Albert Riera na petkovi novinarski konferenci ni razpredal. Ponovil je tisto, kar poudarja že vso sezono. Kako je Olimpija tako velik klub, da igra na vsaki tekmi na zmago. Španec je dvakrat že premagal Maribor, vselej brez prejetega zadetka. V Ljudskem vrtu je zmagal z 2:0, v Stožicah z 1:0, Matevž Vidovšek pa je obakrat zadržal mrežo nedotaknjeno. Tokrat bo imel opravka z zelo razigranim Vipotnikom, strelskim kraljem 1. SNL, ki je v življenjski formi.

''Pred velikim derbijem ne čutim posebnega pritiska. Na derbi sem pripravljen, najpomembnejši pa so seveda igralci. Želim, da je ekipa sproščena in da igralci igrajo tako, kot so do zdaj,'' pojasnjuje nekdanji zvezdnik španskega nogometa, ki je že minuto po nedavni zmagi nad Bravom (2:1) vedel, kako bo igral proti Mariboru. Verjame, da bo tekma izenačena, opozarja pa tudi, da morajo njegovi varovanci vstopiti v tekmo lačni zmage. ''Ko želiš pokazati kakovost, moraš imeti vsaj toliko želje kot nasprotnik, če ne nekoliko več. Če igralci ne bodo igrali z enakima željo in vztrajnostjo kot nasprotnik, bodo težko dokazali, za kako kakovostno ekipo gre,'' verjame, kako bo dodatno moč Olimpije predstavljalo tudi veliko število navijačev, ki se v nedeljo odpravljajo v mesto ob Dravi.

Maribor spoštuje, zaveda se tudi, da so aktualni slovenski prvaki po šestih zaporednih zmagah okrepili tako samozavest kot vzdušje v ekipi, to pa sta po njegovem prepričanju najpomembnejši sestavini za dobro igro.

Albert Riera je lani v Ljudskem vrtu premagal Maribor, ki ga je vodil Radovan Karanović, z 2:0. Foto: Grega Valančič/Sportida

Riera je znan po taktičnih presenečenjih, s katerimi želi prelisičiti tekmeca, izsiliti njegove napake in jih nato izkoristiti. O tem, kako bo zaigral v nedeljo, se je odločil že prejšnji konec tedna. Verjame, da je izbral pravi način za ohranitev velike prednosti. Dvakrat v tej sezoni je že dobil večni derbi. Enkrat tudi v Ljudskem vrtu, kjer je prisilil k predaji takratnega stanovskega kolega Radovana Karanovića. Zdaj namerava praznični dan, ko bodo v mestu ob Dravi tako kot po vsej Sloveniji v ospredju pustne maškare, pokvariti še Krznarju. V veliko pomoč mu bo tudi kapetan Timi Max Elšnik, ki je odpravil zdravstvene težave (bolezen), tako da bo v nedeljo povedel soigralce na najbolj zahtevno gostovanje v ligi.