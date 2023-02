Pred nedeljskim derbijem z Olimpijo je Maribor okrepil svoje vrste v napadu. Vsaj do konca sezone bo vijoličasti dres nosil 19-letni Čeh Denis Alijagić, ki je jeseni igral za mladinsko in drugo ekipo grškega velikana Olympiacosa.

Iz Ljudskega vrta sporočajo, da je mladi češki reprezentant Denis Alijagić podpisal pogodbo do konca te sezone, z možnostjo podaljšanja. Igral bo z dresom s številko 96. V sredo je v Mariboru že opravil prvi trening. Oče se je v češko prestolnico preselil iz Bosne in Hercegovine, mama pa je Čehinja. Odrasel je v praški Sparti in Slavii, igral tudi za Slovan Liberec. Jeseni se je kalil v mladinski ekipi Olympiacosa in odigral nekaj tekem za drugo ekipo grškega velikana. Pogodbo je imel do leta 2025, a jo je prekinil.

Denis Alijagić, dobrodošel v Ljudskem vrtu!



Novi član @nkmaribor je Denis Alijagić, mladi češki reprezentant, ki prihaja iz @olympiacosfc. 19-letni napadalec s pogodbo do konca sezone, z možnostjo nadaljevanja sodelovanja. Izbral si je dres s št. 96.#MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/ZbNbIoGNq2 — NK Maribor (@nkmaribor) February 15, 2023

Marko Šuler Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "Gre za fanta, ki ima značilnosti napadalca, katere smo iskali in pomeni ustrezno rešitev glede na naš slog igre. Moštvu se bo priključil takoj in zaostruje konkurenco za prihodnje tekme. Prvotni dogovor je sklenjen do konca sezone, z možnostjo nadaljnjega sodelovanja, kar smo dorekli z Olympiacosom. Vemo, kako zahtevni so prvi koraki v velikih klubih za mlade fante. Nazadnje je bil v drugi ekipi grškega prvaka in ponudila se je možnost, ki smo jo želeli izkoristiti. Denis je obetaven igralec, mladi reprezentant, marketinško zanimiv. Da smo lahko izpeljali dogovor, je njegova pogodba z Olympiacosom prekinjena, do poletja je naš član, potem pa imamo možnost sprejeti odločitev, ali skupno zgodbo nadaljujemo ali najdemo kakšno drugo rešitev," je odločitev zanj obrazložil športni direktor vijoličastih Marko Šuler.

"Zelo sem vesel, da smo uspeli najti rešitev in skleniti dogovor, da pridem v klub, ki ga poznam še iz otroštva. Ogledal sem si namreč prenosa tekem Maribor - Viktoria Plzen, všeč mi je bilo ozračje na stadionu, navijači, tudi barva dresa. Ko sem izvedel za možnost selitve v Mariboru, sem takoj sprejel izziv. V začetku sezone sem treniral s prvo ekipo Olympiacosa, nabiral dragocene izkušenje ob soigralcih, kot so James Rodriguez, Marcelo, Valbuena. Po menjavi trenerja sem bil premeščen v drugo ekipo, zdaj pa z velikim motivom začenjam novo zgodbo. Zavedam se, da me čaka velika konkurenca v moštvu, a se bom trudil po najboljših močeh in želim prispevati svoj delež k novim uspehom Maribora," pa je v prvi izjavi povedal 19-letni Alijagić.

Maribor je minulo nedeljo spomladanski del prve lige začel z zmago nad Koprom z 1:0, prihajajočo nedeljo pa gav Ljudskem vrtu čaka večni derbi z Olimpijo. Za slednjo zaostajajo za 15 točk.