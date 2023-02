Maribor po veliki zmagi nad Olimpijo zmanjšal zaostanek

V 22. krogu prve lige se je v Mariboru odvil največji spektakel, kar ga premore slovenski nogomet. Nogometaši Maribora so namreč na večnem derbiju povsem nadigrali vodilno Olimpijo in slavili z 2:0 (2:0), s tem pa so zabeležili še sedmo zaporedno zmago. V Ljudskem vrtu, kjer se je zbralo rekordno število gledalcev v tej sezoni 1. SNL, je bilo zelo pestro, v drugem polčasu smo videli dva rdeča kartona, ob tem pa je Olimpija zapravila še najstrožjo kazen. Na prvi nedeljski tekmi so Domžale z 2:0 ugnale Bravo, v soboto pa so se vse tri sobotne tekme končale z remijem: obračuna Tabora in Celja ter Gorice in Kopra z 2:2, z 0:0 pa tekma Mure in Radomelj.

1. SNL, 22. krog:

Sobota, 18. februar:

Nedelja, 19. februar:

Mariboru se je v tretje posrečilo

Največji dogodek 22. kroga, ki je zasenčil vse ostale in poskrbel za rekordni obisk, se je odvil v Mariboru, kjer so se zmage z 2:0 nad Olimpijo veselili gostitelji, ki so se s tem prebili na drugo mesto prvenstvene lestvice pred Celje, ob tem pa so prednost za vodilno Olimpijo zmanjšali na 12 točk. Maribor je v prvenstvu nazadnje izgubil 22. oktobra, Olimpija pa je prekinila niz brez poraza, ki je trajal vse od 9. oktobra.

Ljudski vrt je bil poln kot že dolgo ne, gostovanje vodilne Olimpije je bilo deležno tako ogromnega zanimanja, da je stadion pod Kalvarijo pokal po šivih. Prvič v tej sezoni je prvoligaški dvoboj v Sloveniji spremljalo več kot deset tisoč gledalcev. S tem je bil postavljen rekord sezone. Pred tem je bilo največ gledalcev na zadnjem večnem derbiju v Stožicah, ko si je po podatkih krovne zveze dramatično zmago Olimpije nad Mariborom, zadetek je padel z bele točke v sodnikovem podaljšku, ogledalo v živo osem tisoč ljubiteljev nogometa.

Ljudski vrt je prvič eksplodiral v 22. minuti. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Po precej mirnem začetku je v 22. minuti v Ljudskem vrtu prvič zagrmelo. Izjemno globinsko podajo je proti vratom Olimpije poslal Ivan Brnič, po desni strani je proti golu krenil Žan Vipotnik, ki mu je prvi poskus Matevž Vidovšek še ubranil, a je 20-letni Vipotnik nato odbito žogo pospravil v mrežo Olimpije in dosegel svoj 12. gol v sezoni, s čimer je zdaj sam na vrhu lestvice strelcev.

Goooooool! Nora serija prvega strelca @PrvaLigaSi se nadaljuje! Žan Vipotnik je @nkmaribor popeljal v 22. minuti v vodstvo proti @nkolimpija in spravil domače občinstvo v delirij. Vratar zmajev @matevz_vidovsek je prejel šele tretji gol, odkar brani v prvenstvu. @SiolSPORTAL pic.twitter.com/PpDv8WssTY — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) February 19, 2023

Maribor je tudi po zadetku nadaljeval s podjetno igro, Olimpija pa je nekaj časa delovala, kot da je v šoku. Po nekaj dobrih posredovanjih vratarja ljubljanske ekipe Vidovška, je v 42. minuti po lepi asistenci Gregorja Sikoška, ki je prodrl po levi strani in žogo poslal pred vrata Olimpije, kjer je žogo pod prečko poslal Marko Božić in Mariborčane popeljal v vodstvo z 2:0. S tem pa je postavil tudi izid prvega polčasa.

Kaj si mislijo navijači @nkmaribor o sojenju Davida Šmajca v prvem polčasu? Tole. Namenili so mu glasne žvižge. Čeprav vodijo vijolice z 2:0, mu zamerijo, da je naredil preveč napak v korist @nkolimpija. @PrvaLigaSi @SiolSPORTAL pic.twitter.com/RWN6qeUMtn — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) February 19, 2023

Norišnica na uvodu v drugi polčas, Iličić izključen, Kvesić zapravil 11-m

Mariborski navijači so bili v prvem polčasu besni nad odločitvami glavnega sodnika srečanja Davida Šmajca, še bolj pa je v Ljudskem vrtu zavrelo takoj na začetku drugega polčasa. V 49. minuti si je Olimpija priigrala prosti strel, tega je z levico izvedel Svit Sešlar, žoga je ob strelu v roko v živem zidu zadela Josipa Iličića, ki je sicer igral na svojem prvem večnem derbiju v sezoni, glavni sodnik srečanja pa je ob besnem neodobravanju Mariborčanov takoj pokazal na belo piko, ob tem pa je Iličiću pokazal še drugi rumeni karton na srečanju in ga predčasno usmeril proti slačilnici. Odgovornost z najstrožje kazni je prevzel Mario Kvesić, a mu je vratar Maribora Ažbe Jug ob glasni spodbudi s tribun strel ubranil.

Novo navdušenje v Ljudskem vrtu, pred tem pa jezna skandiranja, namenjena sodniku Šmajcu. Ta je dosodil 11-m v korist @nkolimpija, Josipu Iličiću pa pokazal rumeni karton. Nato pa je Jug ubranil strel z bele točke Kvesiću, ostaja 2:0. @PrvaLigaSi @SiolSPORTAL pic.twitter.com/rhzbl9DhKj — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) February 19, 2023

A le 13 minut kasneje je z deseterico na igrišču ostala tudi Olimpija, potem ko je drugi rumeni karton na srečanju prejel Aljaž Krefl. V 76. minuti je vratarja Olimpije z neposrednim strelom proti vratom iz sredine skušal presenetiti Martin Milec, Vidovšek se je moral ob tem močno potruditi, da je žogo, ki je letelo proti desnemu zgornjemu kotu vrat, ukrotil, ob tem pa je nerodno pristal in potreboval tudi zdravniško pomoč, a je srečanje lahko nadaljeval. V zaključku je Mariboru brez večjih težav uspelo zadržati nadzor nad potekom srečanja, vroče je bilo predvsem le še na tribunah, in tekmo pripeljati v svojo korist.

Maribor je zajela nogometna evforija. Po skromnem vstopu v sezono in evropskem debaklu, kjer ni in ni bilo zadetkov vijolic, so branilci naslova le ujeli zmagoviti ritem. Nanizali so sedem zmag, od tega je pri šestih sodeloval tudi povratnik Iličić.

Maribor : Olimpija, foto: Blaž Weindorfer/Sportida:

Domžale do zmage v Ljubljani

Na prvi nedeljski tekmi so Domžale z 2:0 ugnale Bravo. Čeprav je bil Bravo večino tekme v (jalovi) terenski premoči, so izbranci Simona Rožmana svoji priložnosti izkoristili. Domžale so se z novimi tremi točkami prebile na peto mesto pred Muro, Bravo pa ostaja sedmi. Že v 3. minuti obračuna je v polno zadel Franko Kovačević in Domžale popeljal v vodstvo z 1:0. Po prvih 45 minutah je rezultat ostal 1:0. V drugem polčasu pa se je mreža Brava zatresla še enkrat. V 62. minuti je v polno s približno devetih metrov meril Franko Kovačević in s tem postavil tudi končni izid srečanja.

Bravo : Domžale, foto: Nik Moder, Grega Valančič/Sportida:

Remi na primorskem derbiju

To je bil že 85. primorski derbi, v katerem je razmerje uspešnosti še naprej skrajno izenačeno. Koper je zmagal 29-krat, Gorica pa se lahko pohvali le z zmago manj, prav tolikokrat pa sta se ekipi razšli z neodločenim izidom.

Zoran Zeljković je s svojimi varovanci prišel do točke. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Koprčani so na primorskem obračunu povedli v 15. minuti, ko je Bright Edomwonyi unovčil enajstmetrovko. To je s prekrškom nad Rudijem Požegom Vancašem zakrivil Darko Hrka.

Gorica je ob zaostanku kazala več napadalnih želja, od 38. minute naprej pa igrala z igralcem več, saj si je Luka Kambić po prekršku nad Bernardom Karrico priigral drugi rumeni karton in predčasno pot v slačilnico. Novogoričani so to številčno prednost unovčili ob koncu polčasa, ko je povsem neoviran do strela prišel Alen Krajnc. Toda v naslednji minuti je Koper spet povedel, žoga je tudi nekoliko srečno prišla do Požega Vancaša, a na koncu je gostujoči nogometaš rutinirano zaključil za novo vodstvo.

Uvod drugega dela je bil mirnejši, je pa gostujoči trener Zoran Zeljković v igro po eni uri tekme poslal Maksa Barišića, ki se je vrnil po skoraj enoletnem okrevanju po poškodbi kolena. V 74. minuti pa je sodnik Bojan Mertik pokazal na belo piko. Enajstmetrovko je priigral Vahid Selimović, spotaknil ga je Barišić, Matej Jukić pa je bil nato natančen za 2:2.

Bogatinov doma debitiral s točko

Na drugi tekmi kroga so se Radomlje in Mura razšle brez zadetkov. Radomljani, edini prvoligaški klub, ki ne sme igrati domačih tekem na svojem stadionu, so se v domžalskem Športnem parku prvič predstavili z novim trenerjem Oliverjem Bogatinovom.

Galerija s tekme Radomlje : Mura (foto: Nik Moder/Sportida):

Rumeno-črni so si proti belo-črnim želeli prekiniti niz 18 tekem brez zmage, ki traja že več kot 200 dni. Nazadnje so zmagali konec julija, kar je podatek, ki partnerskemu klubu splitskega Hajduka ne služi v čast. Toda v izenačeni tekmi, ki je ponudila malo pravih priložnosti, so se proti favoritom na koncu veselili točke, a ostajajo zadnji. Mura je trenutno šesta.

V Sežani brez zmagovalca

Tabor je večji del jeseni preživel na zadnjem mestu, zdaj pa po zmagi nad Domžalami še remi s Celjem. Povedlo je sicer Celje, v 10. minuti je Denis Popović zadel s prostega strela. Deset minut pozneje so domači izenačili: najprej je streljal Denis Kouao, Matko Obradović pa je žogo nespretno odbil do enega od novincev v kraški ekipi, Sache Marasovića, ki jo je iz bližine poslal v prazno mrežo.

Celjani so bili v drugem polčasu sicer podjetnejši, stresla se je tudi vratnica. V 61. minuti so vendarle povedli. Takrat je po kotu z glavo David Zec žogo v visokem loku poslal proti vratom. Jan Koprivec je mislil, da bo ta preletela prečko, a se je prav od prečke odbila nazaj v polje, iz bližine pa jo je nato z glavo v mrežo potisnil Mark Zabukovnik. Nato pa v 87. minuti enajstmetrovka za Tabor, ko je Žan Karničnik s hrbta objemal Adriana Zeljkovića. Z bele pike je zadel Mihael Briški in postavil končni izid.