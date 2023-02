Kapetan Maribora okrcal sodnike: Uničujejo najlepšo tekmo v Sloveniji

To je bil pravljičen dan Martina Milca. Kapetan Maribora je bil v zadnjih sezonah na domačih derbijih z Olimpijo vajen doživljati številna razočaranja, tokrat pa se je vijolicam izšlo po željah. Da je bilo vse skupaj še lepše za izkušenega branilca, so poskrbeli navijači. Predstavnika navijaške skupine Viole sta namreč 31-letnemu Milcu pred tekmo izročila prestižno priznanje.

Novi vijol'čni bojevnik NK Maribor je kapetan Martin Milec. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Postal je vijol'čni bojevnik leta. "Od vseh individualnih priznanj ali pa uvrstitev v naj enajsterice prvenstva mi ta nagrada največ pomeni. To pa zato, ker je od naših navijačev. Moj trud je bil poplačan. Navijači so prepoznali mojo predanost klubu. Za Maribor dajem vse od sebe in lahko obljubim, da bo tako tudi v prihodnje," se je zahvalil vsem navijačem Maribora, ki so glasovali zanj.

Fotogalerija s tekme v Mariboru, foto Blaž Weindorfer/Sportida:

1 / 87 2 / 87 3 / 87 4 / 87 5 / 87 6 / 87 7 / 87 8 / 87 9 / 87 10 / 87 11 / 87 12 / 87 13 / 87 14 / 87 15 / 87 16 / 87 17 / 87 18 / 87 19 / 87 20 / 87 21 / 87 22 / 87 23 / 87 24 / 87 25 / 87 26 / 87 27 / 87 28 / 87 29 / 87 30 / 87 31 / 87 32 / 87 33 / 87 34 / 87 35 / 87 36 / 87 37 / 87 38 / 87 39 / 87 40 / 87 41 / 87 42 / 87 43 / 87 44 / 87 45 / 87 46 / 87 47 / 87 48 / 87 49 / 87 50 / 87 51 / 87 52 / 87 53 / 87 54 / 87 55 / 87 56 / 87 57 / 87 58 / 87 59 / 87 60 / 87 61 / 87 62 / 87 63 / 87 64 / 87 65 / 87 66 / 87 67 / 87 68 / 87 69 / 87 70 / 87 71 / 87 72 / 87 73 / 87 74 / 87 75 / 87 76 / 87 77 / 87 78 / 87 79 / 87 80 / 87 81 / 87 82 / 87 83 / 87 84 / 87 85 / 87 86 / 87 87 / 87

Maribor še verjamejo v čudežni preobrat. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V prejšnji sezoni je po daljšem postnem obdobju postal državni prvak, v tej sezoni pa je Maribor po turbulentni jeseni, v kateri je imel Milec nemalo težav z zdravjem, krepko zaostal za Olimpijo. Po sedmih zaporednih prvenstvenih zmagah, s katerimi se je Krznarjeva četa na krilih strelske eksplozije Žana Vipotnika in vrnitve Josipa Iličića povzpela proti vrhu, je v taboru vijolic zaznati bistveno bolj pozitivno vzdušje. Po novem je padla tudi Olimpija, v nedeljo je bilo 2:0 za vijolice.

"Zdaj smo skočili na drugo mesto in se Olimpiji približali na 12 točk. Upam, da smo Olimpiji danes zadali mali knock-down," Milec ostaja zmeren optimist. Še verjame, da lahko vijolice do konca sezone ujamejo Ljubljančane. "Že na začetku priprav smo se igralci pogovarjali med seboj, da je bolje, da sploh ne treniramo, če kdo izmed nas misli, da je prvenstvo že odločeno," ohranja upanje v ubranitev naslova, dokler je to še matematično mogoče. Pa čeprav vijolice za Olimpijo še vedno zaostajajo 12 točk.

Sodniki hočejo stopiti v ospredje

Sodnik David Šmajc je imel na dvoboju v Mariboru veliko dela. Pokazal je dva rdeča kartona, dosodil najstrožjo kazen za Olimpijo ... Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Kapetan Maribora je brez dlake na jeziku spregovoril o sojenju in tem, kaj je zmotilo igralce na derbiju. V nogometnem svetu velja prepričanje, da so najboljši tisti sodniki, ki ostanejo med tekmo skoraj neopazni in jih kamere ne kažejo pogosto. Na derbiju v Ljudskem vrtu ni bilo tako. David Šmajc je po mnenju domačega občinstva naredil preveč napak, njegov kriterij pri dosojanju prekrškov pa je bil tako neizenačen in spremenljiv, da so mu navijači Maribora ob koncu prvega polčasa namenili koncert žvižgov. Pa čeprav so Mariborčani vodili z 2:0. To veliko pove o tem, kaj so si mislili o sodniških odločitvah. Kar nekaj napak pa so Šmajcu očitali tudi v taboru Olimpije.

"Težko je govoriti o sodnikih, a to želim povedati na lep način. Z igralci Olimpije smo se med tekmo pogovarjali o tem, da je škoda, da hočejo sodniki fokus nekako prestaviti nase. Največjo nogometno tekmo v Sloveniji uničujejo s svojimi vložki. Sodniki uničujejo dobro vzdušje, nato prihaja do nervoze med igralci, ki samo še raste. Tako za ene kot za druge, da si ne lažemo," je namenil kritiko delivcem pravice gostobesedni Milec.

Po sladki zmagi nad Olimpijo, doseženi pred skoraj deset tisoč gledalci, je sijal od sreče. Zahvalil se je gledalcem, ki so napolnili Ljudski vrt in dokazali, da je Maribor še vedno zaljubljen v nogomet in ostaja pojem zvestobe.

Ključna je bila zapravljena 11-metrovka

Kapetan Olimpije Timi Max Elšnik je vesel, da si tekme v 1. SNL sledijo tako hitro, saj lahko Olimpija z zmago v sredo nad Gorico hitro pozabi na poraz v Mariboru. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Kapetan Olimpije Timi Max Elšnik je Mariboru čestital za zmago in dodal, da so gostitelji zasluženo dobili tri točke. "To je bil trd derbi, že pred tekmo je bilo čutiti določeno napetost. To se je poznalo tudi na igrišču, kjer je bilo precej raztrgane igre, prekinitev, kartonov, odločitev VAR. Z vidika vzdušja na stadionu smo lahko uživali, z vidika igre pa ne. To so pač derbiji, ko moraš izsiliti rezultat na mišice. Maribor je to znal, mi pa ne. Izkoristil je nekaj svojih priložnosti, mi jih žal nismo. Ključna je bila 11-metrovka, ki bi nas vrnila v igro, a to je nogomet," je prepričan, da bi se lahko dvoboj končal drugače, če bi Mario Kvesić na začetku drugega dela z bele točke znižal na 1:2. To je bilo namreč obdobje, ko je imela Olimpija po izključitvi Josipa Iličića tudi igralca več.

V taboru zmajev iz tretjega poraza v tej sezoni, po Celju in Bravu jih je premagal še Maribor, ne delajo drame. "Porazi so sestavni del nogometa, moramo dati glave gor in delati naprej. Spomladanski del smo začeli 13 točk pred drugouvrščenim klubom, zdaj smo na +12. Nismo veliko izgubili, v sredo pa je, hvala bogu, nova tekma, da ne bomo preveč razmišljali o tem porazu," je vesel, da se lahko Olimpija že v sredo z zmago nad Gorico vrne k "starim navadam" iz te sezone.

Olimpija je doživela šele drugi poraz v Mariboru na svojih zadnjih 12 gostovanjih v Ljudskem vrtu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Podobno kot Milec tudi kapetan Olimpije ni bil preveč zadovoljen s sojenjem. "Sodnik mora imeti nadzor, če pa gre iz duela v duel in ima različne kriterije, sledijo kompenzacije s kartoni. Igralci so izgubljeni, saj ne vedo, do katere meje lahko gredo pri prekrških. Za nobeno od ekip ni bilo najboljše sojenje, a tudi sodnik je le oseba. Tudi on dela napake," je dejal Elšnik, ki ga je na tekmi najbolj začudila izključitev Aljaža Krefla. "Drugi rumeni karton? Saj se sploh ni dotaknil Božića. Sploh ni bilo stika. Vse kaže, da se je Božić ustrašil in vrgel," dopušča možnost, da je sodnik takrat kompenziral za rdeči karton Iličića, ki je moral predčasno z igrišča 11 minut pred tem. "Ni pa to odločilno vplivalo na derbi," je dodal slovenski reprezentant, ki prihaja iz Zlatoličja.

Riera noče, da bi se po derbiju govorilo le o sojenju

Albert Riera je izgubil prvič v 1. SNL, ne da bi njegovi varovanci dosegli vsaj en zadetek. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Španski strateg Albert Riera je prvič izgubil večni derbi v Sloveniji. Tudi sam se je dotaknil nekaterih spornih sodniških odločitev, ki naj bi bile v škodo Olimpije, a meni, da so bile nenamerne. Prepričan je, da bi lahko sodnik dosodil še drugo najstrožjo kazen za Olimpijo, saj v tistem primeru po mnenju Španca ni šlo za nedovoljeni položaj, a se želi raje posvetiti nogometnim temam. "Delo sodnika je vse prej kot lahko, a nočem, da se po derbijih govori o tem. Raje se osredotočimo na nogomet. Bil je krasen derbi, super vzdušje," je dal vedeti, da so ga zmotili že zapisi v medijih o tem, kdo bo sodnik derbija in kateri ekipi bi lahko bil nenaklonjen.

Doživel je tretji poraz v 1. SNL, prvič je ostal praznih rok brez vsaj enega doseženega zadetka, vseeno pa je po tekmi v Ljudskem vrtu zatrdil, da vijolice niso pokazale boljšega nogometa od njegovih varovancev. "Ne morem reči, da je bila Olimpija boljša od Maribora, a tudi ne morem reči, da je bil Maribor boljši od Olimpije. Odločale so podrobnosti. Maribor je pač iz treh priložnosti dosegel dva zadetka, bil učinkovit v kazenskem prostoru, drugače pa je bila tekma enakovredna," je svoje mnenje povedal trener Olimpije, ki v Ljudskem vrtu ni ponudil priložnosti za nastop ljubljencu navijačev Mustafi Nukiću.

Milec zbegan: Ne vem več, kaj je "roka"

Z oceno Riere, da Olimpija ni bila slabša od Maribora, se ni strinjal kapetan prvakov Milec, ki se razen zapravljene 11-metrovke ni spominjal neke večje priložnosti za Olimpijo. Maribor si jih je priigral neprimerno več. Kar pa zadeva sporno igranje Milca z roko, po katerem bi lahko sodnik v 80. minuti pokazal na belo točko, a tega ni storil zaradi predhodnega nedovoljenega položaja, je kapetan vijolic zbegano priznal: "Iskreno povedano, še sam ne vem več, kaj je 'roka'. Žoga me je zadela od tal v prsta. Če je tisto roka? Pa niti en igralec Olimpije takrat ni bil v kazenskem prostoru," je dejal novopečeni vijol'čni bojevnik.

Po dvoboju v Mariboru se je veliko govorilo tudi o sojenju. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Milec je pohvalil širino Maribora. Že na prejšnji tekmi v Kopru so rezervisti po njegovem mnenju ponudili novo rešitev, novo dimenzijo. "Danes smo se približali temu, ko smo včasih govorili o evropskem Mariboru," je vesel napredka.

Brnić: Morda niso vedeli, da sem tako dober

Ivan Brnić je sodeloval pri obeh zadetkih Maribora. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida K temu je pomagal tudi Ivan Brnić, ki se je najbolj izkazal z izjemno podajo za prvi gol. "Iskreno povedano nisem pričakoval, da mi bo Olimpija namenila toliko prostega prostora na levi strani. Morda niso vedeli, da sem tako dober," se je pošalil Dalmatinec, ki je sodeloval pri obeh zadetkih.

Pri prvem z lucidno globinsko podajo, s katero je Žanu Vipotniku omogočil, da se je znašel iz oči v oči z vratarjem Olimpije, nato pa ga v drugem poskusu premagal, pri drugem golu pa je nekdanji up Hajduka atraktivno s peto poslal v ogenj Gregorja Sikoška, ta pa je nato kot na pladnju postregel Marka Božića.

"Brnića poznam od njegovega 16. leta. Vem, kaj zmore. Veseli me, da je to končno pokazal. On je porsche, ki je bil v garaži, zdaj pa drvi po cesti," je Brnića pohvalil njegov strateg Krznar.

Krznar je užival in čestital vsem, ki so prišli na derbi

Damir Krznar je s svojimi sodelavci popeljal Maribor do že sedme zaporedne prvenstvene zmage. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Trener Maribora Damir Krznar je tako dočakal prvo zmago na večnem slovenskem derbiju. S hrvaškimi večnimi derbiji ima pozitivne izkušnje, saj se je z Dinamom večkrat znašal nad Hajdukom, tokrat pa je prvič premagal Olimpijo. In to v skoraj povsem polnem Ljudskem vrtu.

"Pravi nogometni praznik. Užitek je bilo sodelovati na takšni tekmi. Čestitke vsem, ki so napolnili Ljudski vrt in naredili spektakel, kar zadeva navijanje. A tekma ni bila slaba niti na igrišču," je 50-letni hrvaški strateg čestital tako svojim varovancem kot tudi sodelavcem na klopi. Čestital pa je tudi Olimpiji: "Pokazala se je v dobri podobi in pokazala, da je zasluženo na prvem mestu. Je nevarna ekipa. Veliko energije potrebuješ, da ji lahko zadaš udarec. Nam je to uspelo, zato sem zelo vesel," je poudaril trener vijolic, ki ga je pred tekmo ob prihodu na klop pričakal ogromen aplavz domačega občinstva.

Za temelj uspeha, prestižno zmago nad Olimpijo, je označil dobro obrambno strukturo, pa tudi potrpljenje, s pomočjo katerega so prvi na tekmi dočakali resnejšo priložnost in povedli prek protinapada.

Posebne čestitke tudi analitikom

Verjel je, da lahko Ažbe Jug ubrani 11-metrovko. Ne le zaradi svoje kakovosti, ampak tudi sodelavcev v ekipi, ki so mu pri tem pomagali. "Dobro so analizirali, kdo in kako izvaja najstrožje kazni pri Olimpiji. Vesel sem, da je vsak prispeval svoj delež k zmagi."

Mariborčanov ni vrgla iz tira niti izključitev Josipa Iličića, ki je moral predčasno z igrišča v 50. minuti. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Tudi Krznar pa se ni mogel izogniti omembi sojenja. V bran sodniku, ki ga je z nekaterimi spornimi odločitvami spravil tako ob živce, da je prejel rumeni karton, je dejal, da mu zaradi veličine tekme ni lahko na derbiju. "Tako, kot so delali napake igralci Olimpije in Maribora, tako so jih delali tudi sodniki. Tekmec vedno potem misli, da je sodnik naredil več napak v njegovo škodo. Tako je pri Olimpiji, tako je pri nas. Ni pa sodnik odločil derbija, kar je pomembno. Delal je napake, a mu jih ne zamerim," sporoča trener najbolj vročega slovenskega kluba, ki je v prvenstvu zmagal sedemkrat zapored, na lestvici pa zaostaja le še za Olimpijo.

V četrtek bo lovil novo priložnost, da zmaga že osmič zapored. To bo poskušal storiti v Domžalah. Ko so vijolice tam gostovale jeseni, so kmalu po bolečem porazu ostale brez trenerja. Takrat je vroči stolček zapustil Radovan Karanović, odgovorno vlogo v Mariboru pa je prevzel prav Krznar.