V izdihljajih zimskega prestopnega roka je v prvi slovenski nogometni ligi prišlo do nekaterih menjav. Taboru Sežani so se pridružili bočni branilec Mark Pabai, krilni napadalec Manji Moses Gimsay in vezist Dino Halilović, pri Bravu pa so sporočili, da se iz Rijeke v Ljubljano seli mladi krilni napadalec Denis Bušnja.

V Sežani so se danes za sodelovanje dogovorili še s Pabaijem. Dvaindvajsetletni bočni branilec ima izkušnje iz 1. nizozemske lige ter liberijske reprezentance. "Vesel sem, da sem se pridružil klubu. Dal bom vse od sebe, da bomo skupaj dosegli zadane cilje," je dejal ob podpisu pogodbe.

Gimsay pa je 23-letni krilni napadalec, ki je zadovoljil pričakovanja trenerskega štaba in tako uspešno prestal preizkušnjo: "Rad bi se zahvalil Taboru, ker verjame vame in mi je ponudil priložnost, da se dokažem. Pri Taboru sem zadovoljen, trenerski štab mi daje zagon, da se izboljšujem iz dneva v dan. Glavni cilj so zmage ter obstanek v ligi."

Halilović je vrste Tabora okrepil v četrtek, gre pa za 25-letnega vezista, ki ima nekaj nastopov tudi za mlajše selekcije hrvaške reprezentance. Nazadnje je bil član nizozemskega Den Boscha. "Vesel sem, ker sem se pridružil Taboru. Soigralci so me sprejeli lepo in upam, da bom v pomoč ekipi v nadaljevanju sezone," je dejal Halilović.

V Ljubljano pa se seli Bušnja, ki bo za Bravo igral s statusom posojenega igralca, s hrvaškim prvoligašem pa so se dogovorili tudi o pogojih odkupa pogodbe po koncu sezone, so zapisali pri Bravu.

Bušnja, sicer tudi član mlajših hrvaških reprezentanc, je za Rijeko doslej zbral 49 nastopov v prvi hrvaški ligi, sedem nastopov v evropskih tekmovanjih in sedem pokalnih nastopov, skupno pa je zabil deset golov.

