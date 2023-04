Trener Maribora se je posul s pepelom in potožil: To je nesprejemljivo

V Ljubljani veselje in sreča, v Mariboru pa se je občutek razočaranja mešal z nemočjo in začudenjem. Vijolice po nedeljskem porazu, ki je Olimpiji že pet krogov pred koncem prvenstva zagotovil naslov prvaka, kar niso mogle verjeti, kaj se jim je pripetilo v drugem polčasu. Takrat, ko je javnost pričakovala popoln napad Maribora, igro na vse ali nič, jim je enostavno zmanjkalo moči na igrišču. ''Kot da smo se predali, kar je nesprejemljivo za Maribor in za grb, ki ga nosimo,'' je po bolečem porazu priznal trener Damir Krznar in se javno posul s pepelom.

Mariborčani so težko sprejeli poraz v Stožicah, po katerem so dokončno ostali brez možnosti za ubranitev naslova. Te so bile simbolične že pred srečanjem, a so v zadnjih tednih pokazali boljšo rezultatsko formo od največjih tekmecev, kar je mesto ob Dravi navdajalo z optimizmom. Tovrsten občutek, da bi lahko v Stožicah ostali neporaženi in pokvarili proslavljanje naslova Olimpije, sta okrepili še vrnitvi Žana Vipotnika in Jana Repasa.

Maribor se je navkljub težavam z izborom na položaju levega bočnega branilca čutil dovolj sposobnega, da jo zagode zmajem, temu primerno ambiciozne in drzne so bile tudi napovedi iz vijoličnega tabora. Optimizem pa se je na dvoboju v Stožicah izkazal za lažnega, Mariborčani so doživeli ogromno razočaranje. V slabo voljo pa jih ni spravil le rezultat, ampak zlasti nemoč.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, foto Grega Valančič/Sportida:

Zato je bilo razočaranje še toliko večje, ko so na večnem derbiju, spopadu zrelosti, ki ga je spremljala vsa Slovenija, ravno takrat, ko je bilo najbolj pomembno, ponudili tako skromen, brezzob obraz, s tem pa Ljubljančanom olajšali pot do zaslužene zmage. Olimpija jih je nadigrala in prikazala boljšo igro, dostojno novega prvaka. Maribor je po bolečem porazu zmajem športno čestital za naslov prvaka. Olimpija je na seznamu slovenskih prvakov nasledila prav vijolice, Ljubljana je po petih letih podoživela šampionsko evforijo, skupinsko rajanje navijačev na zelenici in proslavljanje pozno v noč.

Krznar se je čudil: Kot da smo se predali ...

Damir Krznar in njegov pomočnik Mihael Mikić sta izgubila dvoboj s strokovnim vodstvom Olimpije. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Na drugi strani Trojan pa so nogometaši Maribora le stežka zaspali. Misli so jim begale k dvoboju, zlasti k drugemu polčasu, ki vijolicam ne more biti v ponos. ''Moram priznati, da smo zelo težko sprejeli ta poraz. Ne le zaradi rezultata, ampak načina, kako smo izgubili. V prvih pol ure smo imeli dober nadzor in bili boljši tekmeci, potem pa z neizsiljenimi napakami ter izgubljenimi žogami na sredini igrišča Olimpiji dvignili krila. Iz sprehoda skozi sredino našega dela terena so nam zabili vodilni gol, nato pa nas enostavno ni bilo več na igrišču. Nerazumljivo nam v drugem polčasu nič ni šlo od nog. Kot da smo se predali, kar je nesprejemljivo za Maribor in za grb, ki ga nosimo,'' je po dvoboju izpostavil Damir Krznar.

Od srečanja v Stožicah je pričakoval bistveno več, a po zaostanku z 0:1, ko je na svojem 123. nastopu v članski konkurenci (na Portugalskem in v Sloveniji) svoj prvi zadetek dosegel portugalski branilec David Sualehe, padel v jamo, iz katere se ni več pobral.

Navijači Maribora, ki so napolnili južni del stadiona Stožice, so zapuščali Ljubljano slabe volje. Foto: Grega Valančič/Sportida

Čeprav so v Ljubljani računali na glasno podporo navijačev, slednji, ki so srečanje spremljali na južni tribuni, niso mogli biti zadovoljni s predstavo. Primanjkovalo je marsičesa. Poguma, tveganja, borbenosti, energije. Najbolj vroči napadalec prvenstva Žan Vipotnik ni več ogrožal ljubljanskih vrat, Josip Iličić je izgubljal obračune z zvezno vrsto Olimpije, zasedba Maribora se je postavila bližje svojih vrat, Ažbe Jug pa je kmalu po tem, ko je Svit Sešlar mojstrsko preigral Luko Uskokovića, prek Admirja Bristrića prejel zadetek za 0:2. Maribor je prejel dokončni udarec, po katerem se ni več pobral.

Krivdo gre pripisat tudi Krznarju

Žan Vipotnik in soigralci v Stožicah niso niti enkrat zatresli mreže Matevža Vidovška. Foto: Grega Valančič/Sportida ''V drugem polčasu smo bili nenevarni, nismo našli ustrezne rešitve. Krivdo gre pripisat tudi meni kot vodji, da nismo bili odločnejši. Načrt B, ki smo ga pripravili, ni dobro deloval. Ni se nam uspelo postaviti po robu tekmecem, nismo mogli niti s preskokom igre do cilja. Želeli smo priti do poskusa odprtega boja, ko bi več tvegali v igri tudi za ceno morebitnega višjega poraza, a tudi tega ni bilo. Ni nam uspelo zapolniti vseh lukenj, zapirati medprostorov. Z naše strani je bilo nadaljevanje tekme precej slabo,'' se je izkušeni hrvaški strateg, ki je kmalu po prihodu v mesto ob Dravi predramil vijolice in jih v spomladanskem delu utrdil na mestih, ki zagotavljajo nastop v Evropi, posul s pepelom.

Prevzel je odgovornost za slabšo igro v drugem delu, odgovornost za pomanjkanje odločnosti, kar so zlahka v svojo korist izkoristili nogometaši Olimpije in tako, kot znajo najbolje v 1. SNL, z žogo v nogah, večjo posestjo, pripeljali dvoboj do srečnega konca za zeleno-bele.

Vratar Maribora Ažbe Jug se je na dvoboju v Ljubljani zapletel še v spor z navijačem Olimpije. Ta je vskočil na igrišče in provokativno želel okrog vratu Juga obesiti zeleno-beli šal. Vratarju Maribora ideja, pričakovano, ni bila všeč. To je preprečil, nato pa šal nekajkrat brcnil z igrišča, s tem pa si nakopal jezo ljubljanskih navijačev. To je bil le eden izmed prizorov pregovorno bučnega in pestrega večnega derbija, ki vedno znova poskrbi za navijaško folkloro. Foto: Grega Valančič/Sportida

Maribor si še ni zagotovil evropske vozovnice

Jan Repas je v nedeljo v Ljubljani ostal brez točk in teoretičnih možnosti za ubranitev naslova. Foto: Grega Valančič/Sportida Maribor bi lahko zdaj v najboljšem primeru končal sezono z drugim mestom v prvenstvu in osvojenim pokalom. V pokalnem tekmovanju, ki ga ni osvojil že osem let, v njem pa diši po celjskem finalu med Mariborom in Olimpijo, bo skušal rešiti sezono, v kateri je doživel nepričakovan evropski neuspeh, klavrn začetek jesenskega dela pa je bil usoden še za visok zaostanek za vrhom, ki se je po izjemnih predstavah Olimpije izkazal za neulovljivega. V nedeljo so vijolice prejele še zadnji dokaz, kdo je boljši v tej sezoni. Oziroma kdo je gospodar v Sloveniji, kot se je izrazil kapetan novopečenih prvakov Timi Max Elšnik.

''Izgubili smo možnosti za naslov, ob tem pa si še nismo zagotovili evropske vozovnice. Pred nami je še veliko zahtevnih preizkušenj do konca sezone, Celje nam diha za vrat, prav tako Koper in preostali. Čaka nas še veliko dela, prelivanja znoja in tudi krvi, da bi bila celotna podoba boljša. Krvi je tokrat primanjkovalo, pogrešal sem večjo mero zagnanosti, nepopustljivosti,'' je Krznar posvaril igralce, kaj jim je zmanjkalo do bolj enakovrednega spopada z razigrano Olimpijo.

Če bosta slovenska velikana v polfinalu upravičila vlogo favoritov, se bosta v začetku maja pomerila v finalu v Celju za pokalno lovoriko. Foto: Grega Valančič/Sportida

Če bi Maribor ostal brez Evrope, bi bil to ogromen neuspeh za najtrofejnejši slovenski klub. V tem primeru bi ostali brez pokalne lovorike, v prvenstvu pa padli najmanj na peto mesto (če bi pokal osvojila Olimpija). Ker pa imajo pet krogov pred koncem pred petouvrščenimi Domžalami devet točk razlike, jim Evropa v tej sezoni skorajda ne more več uiti. Zanimivo je, da čaka Mariborčane v naslednjem krogu ravno domača tekma z Domžalčani. Z mlado Rožmanovo četo, ki je jeseni v Ljudskem vrtu zmagala kar s 3:0.