Uspeh Alberta Riere, ki je v svoji krstni trenerski sezoni Olimpijo suvereno popeljal do državnega naslova, je odmeval tudi v tujini. Največ pozornosti so mu namenili v Turčiji in Španiji, kjer niso pozabili izpostaviti začetnih težav, na katere je naletel Riera. Sprva so ga navijači "pregnali" z novinarske konference, pozneje pa mu z velikim zadovoljstvom skandirali in se mu zahvaljevali za vse, kar je storil.

Ni veliko trenerjev, ki bi že v svoji krstni sezoni v vlogi samostojnega trenerja postali državni prvaki. 41-letnemu Špancu je uspelo. In to na kakšen način. Ko je prišel v Ljubljano, ga je dočakal kaos. Navijači so po odhodu Roberta Prosinečkega napovedali "vojno" vodstvu kluba. Želeli so si sprememb, bili so prepričani, da ljubljanski klub s takšnim vodstvom, ki mu niso zaupali, drvi v propad.

Prva novinarska konferenca Alberta Riere se je končala hitreje od načrtovanega:

Ko se je Riera želel javnosti predstaviti v novi vlogi, ga navijači niso pustili do besede. Zanimalo jih je le delovanje kluba. Odnos med navijači in vodstvom kluba je bil na zelo nizki stopnji in ni kazal nič dobrega, Španec pa je, ker mu privrženci Olimpije niso dovolili, da bi razpredal zgolj o nogometu, razočarano zapustil sobo, v kateri na stadionu Stožice potekajo druženja s sedmo silo.

Po svoje mu je napetost, ki je bila zaradi odkritega nezadovoljstva navijačev nad delovanjem klubskega vodstva ves čas prisotna v Ljubljani, koristila. Nihče mu ni gledal pod prste, na pripravah je bil deležen miru, kaj kmalu pa je ugotovil, da bo nogometaše, ki niso mogli ostati ravnodušni na številne strese in menjave v klubu, najprej treba spraviti v psihološki red. Ko jih je pomiril in se jim približal, je pridobil njihovo zaupanje.

Nogometašem omogočil bogastvo, ki jim bo prišlo še kako prav

Jeseni je šlo Olimpiji imenitno v 1. SNL, v Evropi pa so po loteriji strelov z 11 metrov izpadli proti romunskemu Sepsiju. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Ker je bil zaradi vrhunske igralske kariere podobno kot njegov predhodnik Prosinečki v očeh igralcev deležen spoštovanja in občudovanja, je brez težav stekel učni proces. Sproščeno so vsrkavali njegove ideje, ki so bile nekoliko drugačne od tistih, za katere so se odločali njegovi predhodniki. Ko pa je dobro delo na treningih obrodilo sadove še na igrišču in je Olimpija vstopila v zmagoviti ritem, se je Riera iz nesojenega neželenega trenerja hitro spremenil v dobrodošlega junaka.

Nogometašem je vcepil zmagovalno miselnost, jih naredil močnejše, boljše in raznovrstnejše. Vsak je bil zmožen zaigrati na več igralnih položajih, kar je bogastvo, ki jim bo prišlo še kako prav, ko se bodo podajali v tujino. Riera in igralci so ustvarili imenitno kemijo, še bolj stopili skupaj, za kar je poskrbela tudi nepozabna vožnja z avtobusom, ko so se nogometaši Olimpije po tragikomičnih zapletih vračali z gostovanja v Luksemburgu dan pozneje od načrtovanega.

Navijači Olimpije so si po osvojenem naslovu dali duška. Foto: Grega Valančič/Sportida

Po nekaj mesecih, ko so zmaji že ušli tekmecem v 1. SNL, je Španec pridobil še ogromno priznanje tistih, zaradi katerih se nogomet tudi igra. Po zmagi na domačem derbiju so mu navijači prvič skandirali, vez se je le še krepila. Čeprav si je Riera, znan po iskrenih in studioznih komentarjih tekem pred televizijskimi kamerami, nakopal nekaj sovražnikov, saj je v javnih nastopih vse preveč posegal v delo drugih in se na trenutke vedel vzvišeno, negativna energija je poskrbela tudi za prepoved opravljanja dela na treh tekmah, je zeleno-beli ferrari varno in zanesljivo dirkal proti cilju. Kot najhitrejši izmed vseh.

Kaj bo po koncu sezone?

Bosta Albert Riera in Timi Max Elšnik pri Olimpiji sodelovala tudi v prihodnji sezoni? Foto: Grega Valančič/Sportida Ko mu je uspel še najlepši dosežek, da je končno napolnil večino tribun v Stožicah, jih obarval v barve Olimpije ter zmaje popeljal do naslova že pet krogov pred koncem in ga potrdil z vedno sladko zmago nad Mariborom, je bila pravljica o Albertu Rieri na začasnem delu v Ljubljani popolna. Od kaotičnih razmer na začetku do idile, podkrepljene z uspehi in lovorikami.

Zmaji so ustvarili ogromen kapital, tržna vrednost igralcev je skokovito narasla, zato bo potrebnega veliko napora in taktičnih sposobnosti, da moštvo ob naletu snubcev, ki jih v poletnem prestopnem roku v tem delu Ljubljane ne bo manjkalo, najde pravo ravnotežje med morebitno prodajo nekaterih nosilcev igre in prihodom novincev, ki bi lahko zapolnili vrzel. Uspeh Olimpije, ki se ji obetajo svetli časi, saj bodo lahko s prodajo igralcev napolnili blagajno, v primeru evropskega uspeha, če ne bodo ponovili napake Maribora iz lanskega leta in se uvrstili v skupinski del enega izmed treh evropskih tekmovanj, pa bo finančno ugodje še toliko lepše. Zmaji pa v tej sezoni še niso rekli zadnje, želijo osvojiti dvojno krono.

Čestitala so mu mnoga znana imena

Pred prihodom v Ljubljano je nazadnje deloval pri turškem Galatasarayu. Foto: Reuters Uspeh Riere in Olimpije, ki je najboljša prvič po petih letih, je odmeval tudi v tujini. Pričakovano. Riera je znano ime v svetovnem nogometu. Spada v generacijo mlajših španskih trenerjev, ki nimajo le kaj povedati, ampak tudi kaj pokazati. Ima ogromno prijateljev, ki se sučejo v teh krogih in dosegajo največje uspehe.

Med njimi sta tudi stratega najboljših angleških klubov, Mikel Arteta (sicer bratranec pomočnika trenerja Olimpije Pabla Remona Artete) in eden najbolj slovitih trenerjev na svetu, eden in edini Josep Guardiola.

Zato niti ne čudi, da mu je za uspeh, ki ga je objavil na Instagramu, čestitalo toliko znanih imen. Prevladujejo nekdanji soigralci pri Liverpoolu, na primer Steven Gerrard, Ryan Babel in Sami Hyypia, mnogi izmed njih so se tudi sami najedli trenerskega kruha. Javilo pa se je tudi ogromno Turkov.

"Kdor se zadnji smeje, se najslajše smeje" Zapis na Instagramu, ki ga je z javnostjo delil Albert Riera. Foto: Instagram Na Instagramu je v sporočilo dodal fotografijo z letošnjega derbija v Ljudskem vrtu, ko je izgubil z 0:2. Po tekmi je bil nezadovoljen z nekaterim sodniškimi odločitvami, ki so vplivale na potek srečanja. Po eni izmed njih, napako je priznala Nogometna zveza Slovenije, saj je zatajila sodniška tehnologija, je prejel tudi javno opravičilo. "Kdor se zadnji smeje, se najslajše smeje," je zapisal ob fotografiji z edinega izgubljenega večnega derbija. Zgodilo se je 20. februarja. V preostalih objavah se je zahvalil navijačem za podporo, še posebej igralcem, na katere je tako ponosen. Po zmagi nad Mariborom so dobili dva dneva prosto, Riera pa jim je dodal: "Uživajte naslov prvaka. Zaslužili ste si ga." Izpostavil je tudi lestvico, na kateri ima Olimpija kar 15 točk prednosti pred Mariborom, in zapisal: "Besede lahko lažejo, številke pa nikoli. Pokazali ste, kdo je najboljši klub v Sloveniji."

Kot vožnja z vlakom smrti

Tako so o naslovu Olimpije pod vodstvom Alberta Riere poročali pri Marci. Foto: zajem zaslona O tem, da je Riera v krstni sezoni kot samostojni trener postal slovenski prvak, so se razpisali tudi največji športni mediji v njegovi domovini. Športni dnevnik Marca je tako poudaril, kako je bil Riera ob začetku sezone izpostavljen grožnjam navijačem, a je vendarle obdržal službo.

"Njegova sezona je bila kot vožnja z vlakom smrti. Od začetkov, ko je bil deležen vročega sprejema navijačev, pa do osvojenega naslova. Olimpija ni bila najboljša vse od sezone 2016/17, tokrat pa ji je uspelo," so se pri Marci zmotili v letnici in čakanje Olimpije na nov naslov podaljšali za leto dni, saj so bili zmaji nazadnje najboljši v sezoni 2017/18. O čudežni poti Rieri do naslova, za katerega je potreboval le devet mesecev, so se razpisali tudi pri Sportu, Mundo Deportivu in drugih večjih medijih, izpostavili pa zahtevnost posla in okoliščin, s katerimi je imel opravka Riera po prihodu v Ljubljano. Zato njegovo čudežno zgodbo s srečnim koncem še bolj občudujejo.

Navijači Olimpije so ga sprejeli za svojega. Zdaj držijo pesti, da bi Španec ostal v Ljubljani in popeljal zmaje tudi v prihodnjo sezono, polno evropskih izzivov. Foto: Vid Ponikvar

Podobno velja tudi za turške medije, ki odlično poznajo Španca, saj si je pred prihodom v Slovenijo izkušnje nabiral kot pomočnik trenerja pri Galatasarayu. Prihod Riere je torej ponesel glas o slovenskem ligaškem nogometu. Tega bi bilo lahko več že kmalu, zlasti če bo Španec ostal zvest zeleno-belim in se z Olimpijo spopadel z izzivi v kvalifikacijah lige prvakov.