Crvena zvezda šestič zapored srbski prvak

Nogometaši Crvene zvezde so v sobotnem derbiju srbskega prvenstva premagali drugpuvščeni TSC iz Bačke Topole s 4:1 in si zagotovili državni naslov. Najboljši v Srbiji so že šestič zapored, to pa jim prinaša izjemno nagrado, saj bo zaradi dobrih rezultatov srbskih nogometnih klubov v evropskih tekmovanjih zaigral neposredno v skupinskem delu lige prvakov.