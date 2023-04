Zagrebški Dinamo še 24. hrvaški prvak, Young Boys švicarski, ...

Nogometaši zagrebškega Dinama so si z neodločenim izidom 0:0 na derbiju v Splitu s Hajdukom zagotovili 24. naslov hrvaškega državnega prvaka. Po 32. krogu imajo štiri kroge pred koncem pred Hajdukom 12 točk prednosti in boljše razmerje iz medsebojnih dvobojev. Švicarski prvaki so nogometaši ekipe Young Boys iz Berna, bosanski pa nogometaši Zrinjskega iz Mostarja.

Zagrebčani so si s tem zagotovili igranje v drugem krogu kvalifikacij lige prvakov, v Evropi pa bo zagotovo igral tudi Hajduk, pri katerem je danes tudi zadel Jan Mlakar, a pregled posnetka je pokazal, da iz prepovedanega položaja. Slovenski napadalec je sicer pri osmih zadetkih v sezoni.

Na lestvici ima Dinamo 71 točk, Hajduk 59, Osijek Maria Jurčevića je tretji s 45 točkami, Rijeka pa ob tekmi manj četrta s 44. Gorica, katere član je Tim Matavž, je predzadnja s 27 točkami in jo čaka boj za obstanek.

Zrinjski štiri kroge pred koncem prvak BiH

Nogometaši Zrinjskega iz Mostarja so štiri kroge pred koncem državnega prvenstva Bosne in Hercegovine osvojili naslov prvakov. Tega so zagotovili po današnji gostujoči zmagi z 2:0 nad Posušjem.

Oba gola na dvoboju je dosegel najboljši strelec lige Nemanja Bilbija. Zrinjski ima 69 točk, s tekmo več 17 več od drugouvrščenega Borca iz Banjaluke, za katerega igra Janez Pišek.

V BiH nastopa še Adam Vošnjak za Slobodo iz Tuzle, ki zaenkrat v boju za obstanek zaseda deseto mesto v 12-članski ligi.

Za Zrinjski je to osmi prvenstveni naslov, kar je največ med vsemi.

Young Boys Bern spet švicarski prvak Nogometaši ekipe Young Boys iz Berna so osvojili svoj 16. naslov švicarskega prvaka ter petega v zadnjih šestih sezonah, potem ko so doma s 5:1 premagali Luzern. Pet krogov pred koncem ima bernska zasedba neulovljivih 18 točk prednosti pred Luganom. Član Lugana je tudi slovenski reprezentančni napadalec Žan Celar, ki je s 14 zadetki tretji strelec lige. Prvak si je zagotovil igranje v tretjem krogu kvalifikacij za ligo prvakov, drugouvrščeni, za zdaj je to Lugano s 46 točkami, bo igral v drugem kvalifikacijskem krogu lige prvakov, medtem ko bosta tretji in četrti, trenutno sta to Luzern in Servette s po 45 točkami, šla v kvalifikacije evropske oziroma konferenčne lige.

