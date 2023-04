V Franciji bodo okronali pokalne prvake

Nantes je do zdaj štirikrat osvojil naslov francoskega pokalnega prvaka, nazadnje lani, pred tem pa še v letih 1979, 1999 in 2000. Na drugi strani je Toulouse slavil enkrat in to davnega leta 1957.

Največ naslovov ima PSG, ki je zmagal 14-krat, vodilna ekipa francoskega prvenstva PSG pa je izpadla že v osmini finala.

