Slovenski reprezentant v pričakovanju Messija in Mbappeja

Za uvod v 32. krog francoskega prvenstva vsaj na papirju izjemno lahko delo čaka vodilni PSG, ki bo gostoval pri zadnji in že odpisani ekipi ligue 1 Angersu Mihe Blažiča. Parižani so po zmagi proti Lensu v prejšnjem krogu prednost pred tekmeci znova povišali na bolj varnih osem točk in so vse bližje osvojitvi novega naslova francoskega prvaka.