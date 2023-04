Messiju in Mbappeju se smeji, gostje so si jo zakuhali sami

V francoski ligue 1 je bila sobota v znamenju derbija najboljših ekip. Vodilni PSG je gostil drugouvrščeni Lens, ki pa je od 19. minute naprej igral brez Abdula Sameda, ki je prejel rdeči karton. Parižani so številčno premoč izkoristili in z zmago s 3:1 pobegnili na devet točk. Med strelce sta se vpisala tudi Lionel Messi in Kylian Mbappe. Sedem krogov pred koncem so naredili velik korak do 11. zvezdice.

Vprašanje zmagovalca so nogometaši PSG rešili v obdobju od 30. do 40. minute, ko so dosegli tri gole. Prvega je prispeval Kylian Mbappe, drugega Vitinha, tretjega pa Leo Messi. Lens, ki je izgubil šele četrtič v sezoni, je v drugem delu le uspel ublažiti poraz, v 60. minuti je Przemyslaw Frankowski izkoristil najstrožjo kazen.

Nogometaši Angersa, ekipe slovenskega reprezentanta Mihe Blažiča, imajo zgolj še teoretične možnosti, da se izognejo izpadu v drugoligaško konkurenco francoskega nogometa. V 31. krogu so brez pomoči poškodovanega slovenskega branilca z 1:2 izgubili na gostovanju pri Clermontu. Angers je zanesljivo zadnji na lestvici, za predzadnjim Ajacciom zaostaja za sedem točk.

Tekma je ponudila veliko dogodkov. Domači, ki so na začetku tekme zaostajali, so že do odmora prišli do preobrata, oba gola so dosegli z enajstmetrovke, tekmo pa končali z dvema igralcema manj.

Na zadnji tekmi 31. kroga francoske nogometne lige je Marseille doma premagal Troyes s 3:1 in se s tem prebil na drugo mesto prvenstvene razpredelnice. Prehitel je Lens. Junak tekme v Marseillu, ki sicer ni ponudila drame, domači so namreč gol dobili v zadnjih minutah, je bil Vitor Carvalho, dosegel je dva gola.

