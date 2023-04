Time: Messi in Shiffrinova najbolj vplivna športnika

Revija Time, ki izhaja v New Yorku, je objavila seznam 100 najvplivnejših ljudi za leto 2023. Na seznam je uvrstila tudi sodobni športni ikoni, argentinskega nogometnega superzvezdnika Lionela Messija in ameriško zvezdnico alpskega smučanja Mikaelo Shiffrin.

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, je Messi decembra osvojil edino veliko trofejo, ki mu je še manjkala v zbirki, ko je po dramatičnem remiju 3:3 popeljal Argentino do zmage nad Francijo s 4:2 po izvajanju enajstmetrovk in naslova svetovnega prvaka.

V pohvalnem zapisu za igralca je švicarska teniška legenda Roger Federer poudaril, da je bilo argentinsko zmagoslavje na svetovnem prvenstvu "veličastno" in da so "tudi tisti, ki ne spremljajo nogometa, gotovo spoznali pravi vpliv najbolj priljubljene igre na svetu".

Shiffrin je letos presegla mejnik 86 zmag Ingemarja Stenmarka in z 88 zmagami postala najuspešnejša alpska smučarka v zgodovini. "Sploh ne morem opisati z besedami, kakšna čast je biti del seznama Time 100 najvplivnejših ljudi," je Shiffrin zapisala na Instagramu.

Vonnova s pohvalo

Pohvalo ameriški zvezdnici je napisala dobitnica treh olimpijskih medalj, njena nekdanja reprezentančna kolegica Lindsey Vonn, ki je pred tem držala ženski rekord z 82 zmagami.

"Večina ljudi je mislila, da ta rekord ne bo nikoli padel, in imeti športnico, ki ji je to uspelo, je res velika stvar. Ker se Serena Williams umika od tenisa, je prostor za še eno veliko svetovno športno superzvezdnico in Mikaela lahko izpolni to priložnost," je zapisala Vonn in dodala, da je o Shiffrin prvič slišala, ko je bila stara približno 13 let.

Drugi športniki, uvrščeni na seznam 100 najvplivnejših ljudi, so dvakratni zmagovalec super bowla Patrick Mahomes, ameriška košarkarica Brittney Griner, francoski nogometni reprezentant Kylian Mbappe in trikratna zmagovalka teniškega grand slama Poljakinja Iga Swiatek, za katero je posvetilo napisala prav Shiffrin.