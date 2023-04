Erling Haaland je postal šele deseti nogometaš, ki je v eni sezoni angleške premier lige dosegel vsaj 30 golov. Do rekorda Alana Shearerja in Andyja Cola mu manjkajo samo še štirje. Do konca prvenstva je za Manchester City še devet tekem. "Dve neverjetni desetletji smo živeli s Cristianom Ronaldom in Lionelom Messijem, a on je danes na enaki ravni," pravi trener trener Pep Guardiola.

Zaradi lažje poškodbe je izpustil zadnjo reprezentančno akcijo in nato še tekmo z Liverpoolom, ki so jo vseeno dobili s 4:1. A Erling Haaland je vse nadoknadil že na prvi tekmi po vrnitvi. Za zmago Manchestra Cityja nad Southamptonom s 4:1 je zabil dva gola, enega celo s škarjicami. Sinjemodri so imeli ob koncu tekme še 11-metrovko, ki bi jo Norvežan gotovo izvajal, če ga ne bi trener Pep Guardiola že prej potegnil na klop. Po 27 odigranih tekmah premier lige ima tako že 30 golov (in pet podaj). Še deset golov je zabil na šestih tekmah lige prvakov, tri na dveh v pokalu FA in enega v ligaškem pokalu. Skupaj torej za 22-letnika rojenega v Leedsu na 38 tekmah te sezone 44 golov!

Erling Braut Haaland se je še pred koncem sezone izenačil z rekorderjema iz klubov premier lige po številu doseženih golu v eni sezoni v vseh tekmovanjih. Pred tem sta jih 44 zabila Ruud van Nistelrooy (2002/2003) in Mohamed Salah (2017/2018). Samo še štirje goli mu manjkajo do rekorda premier lige (34 golov), ki ga imata Alan Shearer (Blackburn) in Andy Cole (Newcastle United).

Erling Haaland Foto: Reuters In tako besede trenerja Guardiole niso niti najmanj presenetljive. "Dve neverjetni desetletji smo živeli s Cristianom Ronaldom in Lionelom Messijem, a on je danes na enaki ravni." In to pri vsega 22 letih! Guardiola je bil še posebej navdušen ob drugem Haalandovem golu, ki ga je po podaji Jacka Grealisha akrobatsko zabil s tako imenovanimi škarjicami. "Ni niti malo lahko žogo tako dobiti v zraku. Ne moreš si predstavljati, da njemu pri tej višini to lahko uspe. Izreden gol!"

Največ golov v eni sezoni angleške premier lige:



34 - Alan Shearer (Blackburn, 1994/1995), Andy Cole (Newcastle1993/1994)

32 - Mohamed Salah (Liverpool, 2017/2018)

31 - Alan Shearer (Blackburn, 1993/1994), Alan Shearer (Blackbur, 1995/1996), Cristiano Ronaldo (Manchester United, 2007/2008), Luis Suarez (Liverpool, 2013/2014)

30 - Kevin Phillips (Sunderland, 1999/2000), Thierry Henry (Arsenal, 2003/2004), Robin van Persie (Arsenal, 2011/2012), Harry Kane (Tottenham, 2017/2018), Erling Haaland* (Manchester City, 2022/2023)



*Do konca sezone ime še devet tekem.

Manchester City je s 75 doseženimi goli (na 29 tekmah) najbolj učinkovita ekipa premier lige. A z dvema zmagama manj za vodilnim Arsenalom (70 golov) zaostaja pet točk. Do konca prvenstva morajo oboji odigrati še devet tekem.