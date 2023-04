Ronaldo zabija, a ostaja v senci soigralca #video

Al Nasr je Cristiana Ronalda januarja privabil z 200 milijoni evrov. Doslej je odigral devet tekem in zabil 11 golov. Na zadnji tekmi je dvakrat zadel in Al Nasr je tako premagal Al Adalah s 5:0. Dva gola je dal na tej tekmi tudi Anderson Talisca. Brazilec je s 16 goli prvi strelec lige (v času, odkar je v klubu Ronaldo, je štiri tekme zaradi poškodbe izpustil). Toliko jih je sicer dal tudi Nigerijec Odion Ighalo iz Al Hilala.

Ronaldo je pri 38 letih sodeloval tudi pri zadnji reprezentančni akciji. Foto: Reuters "Sam sem osredotočen na to, da Al Nasr zmaguje, in ne na to, da bom prvi strelec lige. Moj osnovni cilj so zmage in naslov prvaka," je povedal 29-letni Talisca, ki za Al Nasr igra od leta 2021. Pred tem je bil član portugalske Benfice, turškega Bešiktaša in kitajskega Guangdžouja. Pred zadnjim reprezentančnim zborom je Ronaldo Talisci prepustil eno 11-metrovko, na tokratni tekmi pa je ob strelu z bele pike Portugalec žogo zadržal zase in zadel.

S 53 točkami je vodilno moštvo savdske lige Al Ittihad. Al Nasr ima na drugem mesto točko manj, Al Hilal pa na tretjem mestu z odigrano tekmo manj za Ronaldovim moštvom zaostaja sedem točk. Do konca prvenstva je še osem krogov.