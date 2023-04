Spet bo vroče

Sreda, 19. april:

Bayern München - Manchester City 0:3

Foto: Reuters Najtežje delo ima na povratni tekmi Bayern München, saj je Manchester City na domačem stadionu slavil s 3:0. Z novim trenerjem Thomasom Tuchlom so Bavarci aprila odigrali pet tekem in zmagali le dve v nemški bundesligi. Borussii Dortmund so sicer zabili štiri gole, na zadnjih štirih pa skupaj le tri (v soboto so s Hoffenheimom igrali 1:1). Medtem je City na zadnjih petih tekmah v vseh tekmovanjih dosegel kar 20 golov. Z zmago 3:1 nad Leicestrom se je ob remiju Arsenala pretekli konec tedna vrnil tudi v igro za angleški naslov.

Inter Milan - Benfica 2:0

Foto: Reuters Edina ekipa, ki ima pred povratno tekmo na domačem terenu prednost, je milanski Inter s Samirjem Handanovićem, ki je sicer le v vlogi rezervnega vratarja. Benfica je dobila nekaj upanja, če je spremljala zadnjo tekmo Interja v serie A, ko ga je premagala Monza (1:0). Pravzaprav je edina Interjeva zmaga na zadnjih petih tekmah prav ta s prve tekme v Lizboni. Milanski klub ima to sezono precej vzponov in padcev, a na evropskih povratnih tekmah ne zapravlja prednosti. V zadnjih 18 primerih, ko so dobili prvo tekmo, so izpadli le enkrat.

Real kaznoval neučinkovitost Chelseaja

Prvi so si napredovanje med najboljše štiri zagotovili branilci naslova, nogometaši Real Madrida, ki so v Londonu slavili z enakim izidom (2:0) kot pred tednom dni v Madridu, s tem pa so se še tretjo sezono zapored uvrstili v polfinale. Čeprav rezultat tega ne izdaja, so si nekaj lepih priložnosti priigrali tudi nogometaši Chelseaja, a so Madridčani potrpežljivo čakali na svoje priložnosti in jih v pravem trenutku znali unovčiti ter se tako zasluženo uvrstili v polfinale.

Chelsea se je na domačih tleh odločno podal v lov za presenečenjem, prvo lepšo priložnost na povratnem srečanju si je priigral N'Golo Kante, ki je v enajsti minuti le za malo v kazenskem prostoru neoviran z levico sprožil mimo desne vratnice. Na drugi strani so nekajkrat poskušali tudi nogometaši Reala, med drugim sta s streli po desni strani Kepo Arrizabalago poskušala presenetiti Rodrygo in Luka Modrić, a je bil Španec vselej na mestu. Najlepšo priložnost prvega polčasa pa je že v sodnikovem dodatku za Chelsea zapravil Marc Cucurella, ki se je znašel v neposredni bližini gola Reala, a se je z izjemnim posredovanjem izkazal vratar Madridčanov Thibaut Courtois.

Izjemno posredovanje Courtoisa ob koncu prvega polčasa Foto: Reuters

Tudi na začetku drugega polčasa so bili nevarnejši nogometaši londonske ekipe, a so bili v odločilnih trenutkih neučinkoviti. Kazen za to je sledila v 58. minuti, ko je po protinapadu Reala in podaji Vinciusa Juniorja zadel Rodrygo. Tudi v nadaljevanju je v vratih Reala ob poskusih angleške ekipe blestel Courtois, zmago in napredovanje Reala pa je s še enim zadetkom v 80. minuti potrdil Rodrygo.

Rodrygo se je dvakrat vpisal med strelce. Foto: Reuters

Chelsea je v vseh tekmovanjih brez zmage zadnjih sedem tekem (dva remija in pet porazov).

Vroče v Neaplju, kjer se je veselil Milan

Nekoliko bolj vroče je bilo na drugi povratni tekmi med Napolijem in Milanom, na kateri je Milan branil prednost z 1:0 s prve tekme. Obračun, na katerem sta obe strani zgrešili po en strel z enajstih metrov, se je končal z remijem (1:1), v polfinale pa se je tako zavihtel Milan, ki je izločil vodilno ekipo italijanskega prvenstva in se prvič po letu 2007 zavihtel med najboljše štiri ekipe lige prvakov. Na drugi strani je Napoli še tretjič v tem mesecu ostal brez uspeha nad Milanom. 2. aprila so rossoneri slavili s 4:0, 12. aprila z 1:0, zdaj pa se je srečanje končalo z remijem.

V Neaplju je bilo na povratni tekmi prvič zares vroče v 22. minuti, ko je Mario Rui storil prekršek v kazenskem prostoru, sodnik Szymon Marciniak pa je takoj pokazal na najstrožjo kazen v korist Milana. Odgovornost je prevzel Olivier Giroud, a je vratar Alex Meret prebral njegovo namero, se vrgel v desno in uspešno ubranil neodločen strel Francoza po sredini.

Giroud je zapravil enajstmetrovko, nato pa zadel za vodstvo Milana. Foto: Reuters

V 36. minuti so enajstmetrovko zahtevali tudi nogometaši Napolija, potem ko je v kazenskem prostoru padel Hirving Lozano, a se je sodnik po ogledu VAR-posnetka odločil za nadaljevanje igre. Le sedem minut kasneje je v Neaplju padel prvi zadetek. Rafael Leao je po izjemnem samostojnem prodoru nesebično v kazenskem prostoru podal do osamljenega Girouda, ki se je po zgrešeni enajstmetrovki odkupil navijačem Milana in zadel za 1:0.

Veselje nogometašev Milana ob uvrstitvi v polfinale Foto: Reuters

V precej mirnem drugem polčasu je na stadionu Diega Armanda Maradone završalo v 80. minuti, ko je v kazenskem prostoru Milana z roko igral Fikayo Tomori. Napoli je dobil strel z bele točke, s katerim bi si lahko povrnil upanje na napredovanje, a je strel z enajstih metrov zapravil Khvicha Kvaratskhelia, ki je streljal v levi spodnji kot, a je Mike Maignan njegov poskus zaustavil.

Že globoko v sodnikovem dodatku so nato nogometaši Napolija le zadeli, potem ko je bil po asistenci Giacoma Raspadorija za 1:1 uspešen Victor Osimhen, a je gostiteljem nato zmanjkalo časa za preobrat, njihova evropska sezona pa je s tem prišla h koncu.

