Spodrsljaji velikanov, na koncu Juventusa, Udinese drsi po lestvici

Na prvi sobotni tekmi sta se Bologna in Milan razšla z remijem (1:1). Za Bologno je že v prvi minuti oziroma le po 33 sekundah srečanja za sanjski uvod zadel Nicola Sansone. V 40. minuti je nato na 1:1 poravnal Tommaso Pobega, s tem pa postavil tudi končni izid srečanja. Milančani, ki so med tednom naredili korak proti polfinalu lige prvakov, so si zagotovo želeli več, a so se morali na koncu zadovoljiti s svojim osmim remijem v sezoni.

Napoli je vknjižil točko. Foto: Reuters

Brez zmage pa je ostal tudi vodilni Napoli, ki je zabeležil svoj tretji remi v sezoni, ob tem pa imajo Neapeljčani še tri poraze. Vodilna ekipa italijanskega prvenstva se je tokrat z 0:0 razšla z Verono, a ostaja v prepričljivem vodstvu z visoko prednostjo pred zasledovalci.

Inter je klonil enajstič v sezoni. Foto: Reuters Še slabše jo je odnesel Inter, ki je po zmagi nad Benfico na prvi tekmi četrtfinala lige prvakov tokrat ostal praznih rok. To je bila za ekipo iz Milana že peta zaporedna tekma v serie A brez zmage, skupno so Nerazzurri v tej sezoni izgubili na enajstih tekmah. Za zmago Monze z 1:0 je v 78. minuti zadel Luca Caldirola. Slovenski vratar Samir Handanović je tekmo znova spremljal s klopi za rezerve. Napoli ima zdaj na vrhu 14 točk prednosti pred Laziem, Milan je po remiju s 53 točkami četrti, Inter pa še z dvema manj peti.

Cipot brez priložnosti, poraz Stojanovića

Tio Cipot ni igral. Foto: Guliver Image V petek je Cremonese z 1:0 premagal Empoli, za katerega je Petar Stojanović igral zadnje pol ure. Lazio pa je s 3:0 premagal Spezio, pri kateri Tio Cipot ni dobil priložnosti za igro. Rimljani so se še dodatno utrdili na drugem mestu. Brez poraza so zadnjih osem tekem.

Komaj 19-letni Tio Cipot, ki je pred zimskim prestopom v Spezio za Muro odigral 18 prvoligaških tekem in dal dva gola, je v serie A zaigral na petih tekmah (na nobeni v prvi postavi), na šestih pa je ostal na klopi. Priložnosti ni dobil niti na petkovi tekmi 30. kroga proti Laziu. Z goli Cira Immobileja, Felipeja Andersona in Marcosa Antonia so Rimljani zmagali s 3:0. To je njihova četrta zaporedna zmaga.

Drugi zaporedni poraz Juventusa

Nogometaši Juventusa so v 30. krogu serie A doživeli drugi zaporedni poraz. Z 1:0 jih je ugnal Sassuolo, strelec edine gola na tekmi pa je bil v 64. minuti Gregoire Defrei. Z drugim zaporednim porazom pa je Juventus, ki so ga kaznovali z odvzemom 15 točk, naredil tudi ogromen korak nazaj v boju za evropska tekmovanja v prihodnji sezoni. Ekipa iz Torina je na sedmem mestu s 44 točkami. Juventus je bil sicer aktivnejša ekipa, v končnici tudi z nekaj resnimi poskusi za izenačenje, a Adrien Rabiot in Angel Di Maria nista realizirala najlepših priložnosti za izenačenje. Sassuolo se je na koncu veselil prve domače zmage nad Juventusom po oktobru 2015.

Brez točke je ostal tudi Udinese z dvema slovenskima reprezentantoma Jako Bijolom in Sandijem Lovrićem. Oba sta začela v prvi postavi. Lovrić je bil 15 minut pred koncem zamenjan. S 3:0 so jih premagali nogometaši Rome. Na obeh straneh smo videli po eno zapravljeno 11-metrovko. Rimljani so tretji na prvenstveni lestvici, Videmčani pa so zdrsnili že na 12. mesto.

